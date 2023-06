Học sinh lớp 12 trường song ngữ quốc tế EMASI ở TP.HCM đoạt học bổng khủng, trúng tuyển đại học top đầu thế giới

Thành tích học tập và phát triển cá nhân ấn tượng

Hành trình đại học còn chưa chính thức bắt đầu nhưng các đại diện ưu tú của EMASI đã thể hiện năng lực xuất sắc và không ngừng dẫn đầu trong chặng đua vươn tầm thế giới với nhiều thành tích ứng tuyển và trúng tuyển ấn tượng.

The Univeristy of Melbourne, Duke Univeristy, University of Wollongong, Deakin Univeristy, Fulbirght University, RMIT University,... là một vài trong số hàng loạt trường đại học hàng đầu thế giới mà các học sinh lớp 12 của Khoá tốt nghiệp 2023 đã thành công chinh phục.

Đặc biệt, em Lý Quang Thịnh, học sinh lớp 12E là chủ nhân Học bổng Khai phóng EMASI 2019 – 2020 đã xuất sắc trúng tuyển vào 12 trường đại học tại Mỹ với tổng giá trị các suất học bổng lên đến 34 tỷ.

Kiến thức, kỹ năng học tập được qua chương trình Tú tài Anh A-Level và Advanced Placement đã giúp các em theo đuổi nguyện vọng mà mình mong muốn ở bậc đại học tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Cùng với bạn bè đồng trang lứa toàn cầu, Khóa Tốt nghiệp 2023 của EMASI hứa hẹn sẽ gặt hái thật nhiều thành công hơn nữa và có thật nhiều trải nghiệm tuyệt vời trên bước đường tương lai.

Phẩm chất, tri thức, kỹ năng, tinh thần và thể chất của công dân toàn cầu

Nhờ sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa môi trường học tập chất lượng, mối liên kết khăng khít gia đình-nhà trường, cùng với tiềm năng cá nhân được khai phá và thúc đẩy đúng cách, các học sinh EMASI luôn được khuyến khích và tạo điều kiện để phát huy năng lực và đạt nhiều thành tựu trong quá trình học tập và phát triển.

Nhà trường trang bị cho học sinh hành trang vào đời bền vững về Thái độ - Trình độ - Đức độ kèm theo năng lực tư duy và sức khoẻ thể chất và tinh thần toàn diện, góp phần đào tạo một thế hệ công dân toàn cầu sẵn sàng cho nhiều cơ hội thành công và hạnh phúc.

Với hành trang đầy vượt trội, các học sinh tốt nghiệp hôm nay chính là niềm hãnh diện của cộng đồng, các em được kỳ vọng sẽ có đủ bản lĩnh, năng lực để vững bước trên chặng đường đại học trước mắt và nắm bắt thành công, hạnh phúc trọn đời của riêng mình.

Từ những thành công trong giáo dục, Trường Song ngữ Quốc tế EMASI vui mừng triển khai các chương trình học bổng áp dụng cho nhiều cấp học nhằm nhân rộng cơ hội để nhiều học sinh, gia đình hơn nữa được thụ hưởng môi trường giáo dục của trường.

EMASI là hệ thống trường song ngữ quốc tế từ mẫu giáo đến THPT, với hai phân hiệu EMASI Nam Long (quận 7) và EMASI Vạn Phúc (Thủ Đức). Trường giảng dạy tích hợp chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng phổ thông Cambridge. Học sinh tốt nghiệp có cơ hội nhận bằng Trung học Quốc tế IGCSE, Tú tài Anh A-Level hay chứng chỉ Advanced Placement (Mỹ).

Nhà trường đang tuyển sinh các cấp từ mẫu giáo đến trung học với ưu đãi và học bổng lên đến 100% học phí. Độc giả tìm hiểu tại website www.emasi.edu.vn, Zalo hoặc Facebook fanpage EMASI Schools; liên hệ 1800599918 hoặc email tuyensinh@emasi.edu.vn.