Học sinh Hà thành nhảy flashmob: Từ nhạc ngoại đến Bo Xì Bo đều cực cuốn, có clip đạt cả triệu view

Với nhiều người khoảng thời gian cấp 3, nhất là lớp 12 cuối cấp luôn được coi là giai đoạn đáng nhớ nhất cuộc đời. Ngoài những giờ học, trường học còn như một ngôi nhà nơi bạn bè cùng phấn đấu, cùng cười vui bên nhau. Và những màn biểu diễn hay thi nhảy dân vũ tập thể không chỉ là phương tiện ghi lại những hồi ức tuổi trẻ khó quên mà thậm chí còn có thể trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội (MXH) khiến ai ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.

Clip: Màn nhảy Light Em Up đang thu hút nhiều sự chú ý

Clip: Màn nhảy Bo Xì Bo cũng viral không kém

Với 2 đoạn clip đang cực viral trên MXH này, có thể thấy từ nhạc ngoại đến bản hit đình đám của Hoàng Thùy Linh đều được các bạn trẻ tận dụng để dự thi văn nghệ tại trường. Chỉ biểu diễn đơn giản ở giữa sân trường nhưng điều khiến các clip này trở nên đặc biệt chính là bởi các "vũ công" không chuyên có trai, có gái, có cao, có thấp nhưng mọi người phối hợp với nhau hết sức nhịp nhàng, các động tác vũ đạo thay đổi liên tục tạo nên một tổng thể vô cùng đẹp mắt.

Loạt vũ đạo cực cuốn của các bạn trẻ trên nền nhạc Light Em Up

Trên nền nhạc bắt tai của My Songs Know What You Did In The Dark (Light Em Up), các bạn trẻ thỏa sức sáng tạo và hết mình với đam mê. Loạt vũ đạo chỉn chu, được trình diễn nhuần nhuyễn đủ thấy sự nghiêm túc, nhiệt huyết của cả 1 tập thể. Không chỉ vậy ở 1 lớp khác lại nhanh chóng bắt trend với ca khúc Bo Xì Bo được Hoàng Thùy Linh. Chỉ sau ít ngày đăng tải, 2 đoạn clip này nhanh chóng thu hút hơn 4.8 triệu lượt xem, gần 343 nghìn lượt thích (thả tim) trên nền tảng TikTok và rất nhiều bình luận khen ngợi từ cư dân mạng.

Bo Xì Bo của Hoàng Thùy Linh cũng được tái hiện sinh động

Và 2 ca khúc được các bạn trẻ này lựa chọn đều là những ca khúc rất được yêu thích bởi giai điệu cực cuốn, "nghe là muốn nhảy". My Songs Know What You Did In The Dark (Light Em Up) là bài hát được viết và thu âm bởi ban nhạc rock người Mỹ - Fall Out Boy. Ca khúc và video âm nhạc của Light Em Up được phát hành vào ngày 4 tháng 2 năm 2013 trên toàn thế giới và được vô số bạn trẻ Việt Nam chọn để dùng trình diễn văn nghệ.

My Songs Know What You Did In The Dark (Light Em Up) - Fall Out Boy

Còn Bo Xì Bo lại là bản hit gần đây của Hoàng Thùy Linh. Đây là MV thứ 4 được nữ ca sĩ phát hành trong album LINK sau Gieo Quẻ, See Tình và Đánh Đố. Hiện nay, ca khúc này đã thu về hơn 21.9 triệu lượt xem sau hơn 3 tháng ra mắt. Với giai điệu bắt tai, ca từ gần gũi, ca khúc này hứa hẹn sẽ còn góp mặt trong nhiều màn nhảy của giới trẻ hơn nữa trong tương lai.