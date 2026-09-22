Học sinh BIS Hà Nội khóa 2026 "gây bão" kỳ thi Tú tài Quốc tế IB

Khóa 2026 của trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội vừa có một mùa thi Tú tài Quốc tế IB rực rỡ, chứng minh năng lực đỉnh cao và tinh thần học tập cực "cháy" của các bạn trẻ.

Năm nay, học sinh BIS Hà Nội đạt số điểm trung bình là 35,15 điểm, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu là 30,88 điểm. Thành tích này tiếp tục khẳng định truyền thống học thuật xuất sắc của nhà trường, đồng thời đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp BIS Hà Nội đạt kết quả thi Tú tài Quốc tế IB cao hơn mặt bằng chung của thế giới.

68 học sinh tốt nghiệp niên khóa 2026 của trường BIS Hà Nội đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi Tú tài IBDP. Ảnh: BIS Hà Nội

Trong số những thành tích nổi bật của niên khóa năm nay, hai học sinh của BIS Hà Nội là Phạm Bùi Gia Khanh và Ryu Seojung đã đạt số điểm tuyệt đối 45/45. Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc khi chỉ dưới 1% học sinh IB trên toàn thế giới đạt được mỗi năm. Bên cạnh đó, tỉ lệ 1 trong 7 học sinh của niên khóa đạt điểm 40 trở lên cho thấy chất lượng học tập vượt trội của toàn khối.

Phạm Bùi Gia Khanh, học sinh BIS Hà Nội đạt điểm tuyệt đối 45/45 trong kỳ thi Tú tài Quốc tế IB năm nay. Ảnh: BIS Hà Nội

Khối 13 niên khóa 2026 cũng thể hiện năng lực ngôn ngữ ấn tượng khi 62,9% học sinh được trao Bằng Tú tài Quốc tế Song ngữ (IB Bilingual Diploma). Thành tích này phản ánh môi trường học tập quốc tế ưu việt của BIS Hà Nội, đồng thời cho thấy khả năng thích ứng và phát triển của học sinh trong nhiều ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Đặc biệt, khóa 2026 đạt điểm Core Points trung bình cao nhất từ trước đến nay của trường với 1,94 điểm. Core Points được tính dựa trên hai thành phần cốt lõi của chương trình IB là Lý thuyết Nhận thức (Theory of Knowledge - TOK) và Bài luận nghiên cứu độc lập (Extended Essay - EE). Hai học phần này khuyến khích học sinh phát triển tư duy phản biện, kỹ năng nghiên cứu độc lập và khả năng khám phá những vấn đề phức tạp vượt ra ngoài phạm vi lớp học. Với mức tối đa là 3 điểm Core Points, kết quả trung bình kỷ lục của niên khóa năm nay cho thấy năng lực phân tích, tìm tòi và học tập chuyên sâu của các em.

Phó Đại sứ Anh Quốc tại Việt Nam, ông Alex Strugnel l phát biểu tại lễ tốt nghiệp của học sinh niên khóa 2026 trường BIS Hà Nội.

Có mặt tại buổi lễ Tốt nghiệp của khóa 2026, Phó Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, ông Alex Strugnell, đã gửi lời chúc mừng tới các em học sinh. Ông nhấn mạnh: "Trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội đại diện cho tinh thần hợp tác quốc tế tốt đẹp nhất giữa Việt Nam và Anh Quốc, nơi mang đến sự giao thoa giữa chương trình học thuật xuất sắc và giao lưu văn hóa, đồng thời nuôi dưỡng những người trẻ có tư duy, kỷ luật và năng lực xuất sắc. Khi chứng kiến các em trong buổi lễ tốt nghiệp hôm nay, tôi không chỉ cảm thấy hào hứng về tương lai của các em mà còn tin tưởng vào những đóng góp tích cực mà các em sẽ mang lại cho thế giới."

Học sinh niên khóa 2026 của BIS Hà Nội nhận được thư mời nhập học từ nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới. Ảnh: BIS Hà Nội.

Học sinh niên khóa 2026 của BIS Hà Nội cũng đã nhận được thư mời nhập học từ nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới, bao gồm Đại học Yale, Đại học Cambridge, Đại học University College London (UCL), Đại học University of California Berkeley (UCB), London School of Economics (LSE), King’s College London, Đại học Toronto, Đại học Melbourne, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc KAIST. Bên cạnh các trường đại học được xếp hạng cao về học thuật, học sinh của trường còn nhận được thư mời từ các trường đại học và học viện hàng đầu trong các lĩnh vực nghệ thuật như Berklee College of Music (Mỹ) và University of the Arts London (UAL) (Anh Quốc).

Trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội được Tổ chức Tú tài Quốc tế IBO cấp phép giảng dạy Chương trình Tú tài Quốc tế (IB Diploma Programme - IBDP) từ năm 201 6 và là một trong những trường quốc tế hàng đầu giảng dạy chương trình IB tại Hà Nội dành cho học sinh khối 12 và 13 (tương đương lớp 11 và 12 theo hệ giáo dục Việt Nam). Trong quá trình học tập, học sinh được hỗ trợ phát triển không chỉ kiến thức học thuật chuyên sâu mà còn những kỹ năng thiết yếu để trở thành những người học độc lập, chủ động và có tư duy phản biện nhạy bén. Đồng thời, đội ngũ Tư vấn Hướng nghiệp và Đại học luôn đồng hành cùng học sinh trong việc khám phá định hướng tương lai, lựa chọn môn học phù hợp với năng lực và sở thích, cũng như đưa ra những quyết định sáng suốt về ngành học và trường đại học. Dù theo đuổi các lĩnh vực như y khoa, kỹ thuật, kinh doanh, khoa học, khoa học xã hội và nhân văn hay nghệ thuật sáng tạo, học sinh BIS Hà Nội đều được trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy toàn cầu cần thiết để thành công trong một thế giới không ngừng thay đổi.

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