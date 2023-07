Học kế toán tích hợp, nhận bằng cử nhân song song chứng chỉ quốc tế

Giá trị tấm bằng cử nhân đại học được nâng cấp khi sinh viên có thể sở hữu đồng thời chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế có giá trị hành nghề toàn cầu và được công nhận bởi các tổ chức Big4.



Xu hướng chuyển dịch nghề nghiệp, Kế toán tích hợp trở thành ngành học "tất yếu"

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia hiệp định TPP và gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, kế toán là một trong 8 ngành có thể dịch chuyển lao động tự do giữa các nước trong khu vực. Điều này có nghĩa, các bạn học ở Việt Nam, vẫn có thể làm việc tại một trong những quốc khu vực ASEAN một cách dễ dàng. Để tham gia vào thị trường lao động trong khu vực và toàn cầu đòi hỏi một chuyên viên Kế toán – Kiểm toán phải được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, có trình độ, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, ngoại ngữ tốt và được công nhận bởi các hiệp hội nghề nghiệp uy tín thế giới, do đó việc xây dựng chương trình tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế song song với bằng cử nhân đại học đang dần trở thành xu hướng đào tạo của các trường Đại học uy tín trên thế giới. Đồng hành xu hướng đó, năm 2023, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH) đã hợp tác cùng Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) phát triển Chương trình Kế toán tích hợp Chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (nhánh ACCA) (gọi tắt là chương trình tích hợp ACCA).

Sinh viên chương trình tích hợp ACCA có cơ hội sở hữu 02 văn bằng danh tiếng

Chương trình tích hợp ACCA mong muốn đào tạo cử nhân chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực Việt Nam đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế và có khả năng đáp ứng yêu cầu và thích ứng môi trường làm việc quốc tế. Sinh viên được đào tạo theo hướng phát triển toàn diện – lý thuyết và ứng dụng, năng lực chiến lược, sáng tạo đi cùng kỹ năng thực hành.

Sinh viên có cơ hội được tham gia các chương trình hợp tác quốc tế, thực tập tại các công ty đa quốc gia hoặc tại các nước trong khu vực. Sinh viên tốt nghiệp chương trình sẽ có cơ hội sở hữu 02 văn bằng danh tiếng: Bằng cử nhân UEH (bắt buộc) và Chứng chỉ Advanced Diploma in Accounting and Business của ACCA. Điều này sẽ giúp cho sinh viên có cơ hội được tuyển dụng làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tại khu vực và quốc tế. Đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp chương trình sẽ có cơ hội tiếp tục thi 4 môn cấp độ Chiến lược Chuyên nghiệp, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thành văn bằng ACCA danh giá trở thành Hội viên ACCA và từ đó có thể thi chuyển đổi sang các chứng chỉ nghề nghiệp khác như Chứng chỉ Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA Việt Nam), Chứng chỉ Kiểm toán nội bộ CIA… và có cơ hội lấy bằng Thạc sĩ ở các Trường Đại học danh tiếng như University of London, Oxford Brookes University…

Chương trình được giảng dạy bởi đội ngũ, chuyên gia trong nước và quốc tế

Học tập chuyên sâu cùng các môn học đặc biệt hoàn toàn bằng tiếng Anh

Bên cạnh các môn học thuộc chuyên ngành Kế toán, sinh viên còn được học tập chuyên sâu với các môn học đặc biệt hoàn toàn bằng tiếng anh như: Kế toán tài chính 1,2 (ACCA, F3); Kinh doanh, & công nghệ (ACCA, F1); Thuế (ACCA, F6); Kế toán quản trị (ACCA, F2); Báo cáo tài chính 1,2 (ACCA, F7); Quản trị hiệu quả hoạt động 1,2 (ACCA, F5); Kiểm toán 1,2 (ACCA, F8); Quản trị tài chính 1,2 (ACCA, F9).

100% sinh viên chương trình tích hợp ACCA sở hữu chứng chỉ IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 trở lên

ACCA mang đến nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên trong khu vực và quốc tế

Với thiết kế chương trình đào tạo kết hợp giữa tiếng Việt và tiếng Anh, dựa trên các khảo sát nhu cầu của hơn 7.828 doanh nghiệp đối tác, và thực hiện thi trong cùng một hệ thống với hơn 542.000 sinh viên trên toàn thế giới, chương trình tích hợp ACCA cam kết đảm bảo kết quả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chuẩn quốc tế và được công nhận bởi các doanh nghiệp trên toàn cầu. Sinh viên có cơ hội được ưu tiên miễn giảm một hoặc một số vòng tuyển dụng vào 20 doanh nghiệp hàng đầu có chính sách ưu tiên tuyển dụng sinh viên ACCA như: KPMG, PwC, Unilever, Vinacapital…Bên cạnh các kiến thức chuyên sâu, sinh viên còn được đào tạo các kỹ năng cần thiết thông qua workshop, các buổi chia sẻ chuyên đề từ doanh nghiệp, có cơ hội tham gia trại hè quốc tế, các cuộc thi lớn trong nước và khu vực.

Dưới sự kết hợp của Đại học công lập trọng điểm quốc gia và Hiệp hội nghề nghiệp quốc tế danh tiếng, chương trình tích hợp ACCA là một lựa chọn GenZ không nên bỏ lỡ trong đợt tuyển sinh năm 2023.