Hoàng tử Harry sẽ bị xa lánh khi trở lại Vương quốc Anh

"Tôi không thể tưởng tượng được họ sẽ được chào đón. Tôi không nghĩ rằng Harry sẽ được chào đón trở lại Anh" - nhà báo Tom Bower nói riêng với Page Six, đồng thời nói thêm rằng gia đình Sussex rất có thể sẽ không có tên trong danh sách khách mời dự lễ đăng quang của Vua Charles III.

Tom Brower cũng nói rằng Công tước xứ Sussex đã trở thành người ngoài cuộc và Nữ công tước xứ Sussex với phần còn lại của hoàng gia Anh cũng không gần gũi hơn chồng mình bao nhiêu.

(Ảnh: Netflix)

"Tôi nghĩ anh ấy chỉ đang tách bản thân mình ra khỏi tất cả. Bạn biết đấy, anh ấy đang tự biến mình thành một kẻ bị ruồng bỏ và tôi không nghĩ có ai đó sẽ tìm kiếm - để xem liệu anh ấy có được chào đón ở đây hay không" - Bower nói - "Và… với cô ấy, chắc chắn cô ấy đã kết thúc rồi".

Tác giả của cuốn sách "Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors" lưu ý rằng cha của Harry "ghét đối đầu", vì vậy không rõ điều gì sẽ xảy ra khi lễ đăng quang diễn ra. Nhưng Tom chắc chắn rằng mối quan hệ của Harry với Vua Charles đang bị tổn hại nghiêm trọng.

"Charles ghét đối đầu… Đó là lý do tại sao ông ấy nói trong bài phát biểu phỏng vấn trên truyền hình đầu tiên sau khi Nữ hoàng qua đời: "Harry và Meghan, chúng ta gửi tình yêu của mình" - Bower nói - "Nhưng, bạn biết đấy, tình yêu đã bị từ chối".

(Ảnh: Netflix)

Bower cũng nói rằng bất kỳ nỗ lực nào để Harry làm lành với các thành viên trong gia đình mình sẽ không dễ dàng nếu xét đến việc tìm kiếm "danh tiếng và tài sản" từ vợ Harry, Meghan Markle. Theo Tom Bower, Meghan đang "quyết tâm vì danh tiếng và tài sản và không quan tâm đến hoàng gia".

Tom nói thêm: "Họ đã không cho Markle những gì cô ấy muốn - tức là danh tiếng và người nổi tiếng theo điều kiện của cô ấy - vì vậy bây giờ cô ấy sẽ chống lại họ".

(Ảnh: Netflix)

Trong loạt phim tài liệu vừa được phát hành trên Netflix, cặp đôi đã đưa ra khía cạnh của câu chuyện và nguyên nhân dẫn đến việc họ rời bỏ vai trò hoàng gia vào năm 2020 và sau đó chuyển đến California. Ngoài ra, bộ phim tài liệu cũng giới thiệu những bức ảnh và video chưa từng thấy về cuộc sống của Markle và Harry với hai đứa con nhỏ của họ - Archie (3 tuổi) và Lilibet (1 tuổi).

Cặp đôi cũng chịu áp lực phải yêu nhau trước mắt công chúng và bị paparazzi quấy rối, mắng mỏ.

Sau khi bộ phim phát hành đã nhận về rất nhiều lời chỉ trích.