Hoàng gia Anh lại dậy sóng vì Harry

Theo New York Post , Hoàng gia Anh sắp dậy sóng khi vụ kiện giữa Hoàng tử Harry và báo chí nước Anh có kết quả không như mong muốn của Công tước xứ Sussex. Vua Charles và Thân vương xứ Wales William đang phẫn nộ, tìm cách đối phó việc Harry lại tiếp tục tiết lộ cuộc sống hoàng gia khi ra tòa.

"Hoàng gia Anh từ lâu chấp nhận Harry là cá nhân hoàn toàn tự do, làm mọi chuyện anh ấy cho là đúng, miễn là không liên quan đến gia đình. Nhưng họ không thích hành động của Harry. Sau cuốn hồi ký Spare, hoàng gia khó chịu khi có thông tin Harry và Meghan sản xuất thêm phim tài liệu, gần đây lại là vụ kiện với báo chí Anh", nguồn tin của hoàng gia chia sẻ.

Harry liên tục xuất hiện trên mặt báo với thông tin kiện tụng.

Người này nói thêm rằng Vua Charles và Thái tử William rất không hài lòng chuyện Harry sẵn sàng phơi bày chuyện riêng tư của hoàng gia khi ra tòa. Người trong cung điện cho rằng cuộc chiến pháp lý giữa Harry và báo chí Anh càng làm mâu thuẫn thêm mối quan hệ giữa truyền thông và hoàng gia Anh.

Cung điện truyền tin Vua Charles không hài lòng với con trai chỉ một ngày sau khi Harry có thất bại đầu tiên trong vụ kiện nhà xuất bản News Group Newspaper (NGN). Tại tòa, Thẩm phán Justice Fancourt bác bỏ cáo buộc công ty mẹ của tờ The Sun hack điện thoại Harry. Công tước xứ Sussex cũng không đưa ra được bằng chứng.

Thẩm phán đồng thời bác bỏ cáo buộc Điện Buckingham và truyền thông Anh có "thỏa thuận bí mật" mà Harry đưa ra. Trước đó, tại tòa, con trai út Vua Charles nói thỏa thuận này do Nữ hoàng Elizabeth II ban hành, giữ cho Hoàng gia Anh tránh xa việc xuất hiện tại tòa với tư cách nhân chứng.

Hiện, vụ kiện chưa khép lại. Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 1/2024.

Harry đệ đơn kiện ba tờ báo News of the World, The Sun và Daily Mirro r vào năm 2019. Công tước xứ Sussex cáo buộc công ty hack điện thoại, đánh cắp thông tin từ 1996-2011 để đăng bài, gây tổn hại uy tín.

News Group Newspapers phản đối Harry, cho rằng quá muộn để khởi kiện. Theo nhà xuất bản Anh, pháp luật Anh quy định Harry có 6 năm để bắt đầu hành động pháp lý kể từ khi phát hiện hoạt động thu thập thông tin báo chí bất hợp pháp và tại thời điểm đó, thời hiệu khởi kiện đã hết.