Hoàng Dũng chia sẻ những trải nghiệm đầu tiên đáng nhớ khi quay MV tại Singapore

Bên cạnh những thước phim đẹp đốn tim, chuyến ghi hình tại Singapore còn mang đến cho Hoàng Dũng nhiều khoảnh khắc bất ngờ thú vị. Anh không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà còn có cơ hội trải nghiệm văn hóa và ẩm thực độc đáo của đảo quốc sư tử.

Thưởng thức hương vị "chuẩn Singapore"

Là một "tín đồ ăn uống" chính hiệu, Hoàng Dũng chẳng thể bỏ qua cơ hội khám phá ẩm thực Singapore. Anh chàng hào hứng "càn quét" các món ngon, từ khu ẩm thực bình dân (hawker centre) đến quán ăn gia truyền nổi tiếng.

Keng Eng Kee Seafood (KEK)

Ngay ngày đầu tiên tại Singapore, Hoàng Dũng đã đến Keng Eng Kee Seafood (KEK), một quán ăn gia đình nổi tiếng với phong cách ẩm thực Zi Char đặc trưng.

Món Moonlight Hor Fun và những món signature khác tại quán khiến "vạn người mê". ẢNH: Sethlui

Zi Char là thuật ngữ ẩm thực để miêu tả các món ăn lấy cảm hứng từ các món ăn Trung Hoa, trong đó, các đầu bếp sử dụng chảo để thổi hồn vào các món theo rất nhiều cách khác nhau như xào, chiên,… thậm chí là hấp. Các món ăn theo phong cách Zi Char đều có hương vị đậm đà, hấp dẫn điển hình như cua sốt ớt hay tôm chiên ngũ cốc. Trong dịp này, Hoàng Dũng cùng ekip được chủ quán KEK thết đãi các món ăn "vạn người mê" của quán như món cua sốt ớt, cua sốt tiêu, tôm chiên ngũ cốc và Moonlight Hor Fun gồm bánh phở mỏng xào hải sản, dọn ra dùng kèm với lòng đỏ trứng.

Tiong Bahru Market

Tiong Bahru Market là thiên đường ẩm thực với những quầy hawker phục vụ món ăn bình dân đặc trưng của Singapore. ẢNH: 99.co

Một trong những địa điểm mà Hoàng Dũng háo hức ghé thăm trong chuyến đi này là Tiong Bahru Market, nằm trong khu phố di sản lâu đời của Singapore- Tiong Bahru.

Không chỉ là nơi thưởng thức món ăn ngon, khu chợ còn là điểm hẹn quen thuộc của người dân địa phương. Bao quanh khu chợ là những tòa nhà mang phong cách Art Deco toát lên vẻ hoài cổ, hứa hẹn sẽ làm say lòng những ai đam mê khám phá kiến trúc, văn hóa. Theo nam ca sĩ chia sẻ, khu chợ này là thiên đường ẩm thực với những quầy hawker phục vụ món ăn bình dân đặc trưng của Singapore. Khi đến đây, anh đã tranh thủ thử các món ăn ngon được người dân địa phương gợi ý như cơm gà Hải Nam, cơm vịt quay, mì cá viên và Chwee Kueh (bánh gạo ăn kèm cùng củ cải chiên và tương ớt).

Hòa mình vào dòng chảy thời gian tại những địa điểm văn hóa, nghệ thuật

Singapore còn được xem là một kho tàng văn hóa phong phú, nơi lịch sử và nghệ thuật giao thoa. Vì vậy, trong chuyến đi này, Hoàng Dũng cũng không quên tìm hiểu, khám phá những giá trị lịch sử và văn hóa độc đáo của Đảo quốc ở những khu phố di sản và phòng trưng bày quốc gia.

Petain Road

Dãy 18 căn nhà phố hai tầng liền kề tại Petain Road nổi bật với thiết kế kết hợp giữa phong cách kiến trúc Peranakan và châu Âu đầu thế kỷ 20. ẢNH:Lirico Ent.

Khi đặt chân đến Petain Road, Hoàng Dũng và ekip như lạc chân vào một không gian đậm chất hoài niệm của nền văn hóa Peranakan – một nền văn hóa lâu đời và đặc trưng của Singapore. Theo tiếng Malaysia, Peranakan nghĩa là "sinh ra tại địa phương" hay "con lai", chỉ hậu duệ của thương nhân gốc Hoa và phụ nữ bản địa ở những thập kỷ trước.

Con đường này, được đặt theo tên một vị tướng Pháp, Henri-Philippe Pétain, nổi bật với dãy nhà phố hai tầng được bảo tồn nguyên vẹn. Những ngôi nhà mang phong cách pha trộn giữa châu Âu và Peranakan, với các chi tiết gạch men tráng hoa đặc sắc, đưa du khách du hành ngược về thời gian hàng thập kỷ trước.

Khu phố di sản Katong - Joo Chiat

Những dãy shophouse (nhà ở kiêm cửa hàng) rực rỡ sắc màu, dọc theo đường Koon Seng Road là điểm check-in lý tưởng. ẢNH: Lirico Ent.

Hoàng Dũng cũng đã dành thời gian khám phá và chiêm ngưỡng các căn shophouse rực rỡ, với kiến trúc Peranakan đặc trưng tại khu phố di sản Katong - Joo Chiat. Đây là nơi sinh sống của các gia đình Peranakan, lưu giữ câu chuyện lịch sử và văn hóa của Singapore qua nhiều thế hệ. Các gia đình ở đây vẫn gìn giữ nếp sống, bảo tồn những ngôi nhà cổ và truyền lại những câu chuyện từ tổ tiên.

Phòng trưng bày National Gallery Singapore

Hoàng Dũng chia sẻ, khi đến bất kỳ quốc gia nào, anh luôn dành thời gian khám phá các phòng trưng bày nghệ thuật, và Singapore không phải là ngoại lệ. Anh đã dành thời gian ghé thăm National Gallery Singapore, nơi lưu giữ bộ sưu tập nghệ thuật đương đại lớn nhất Đông Nam Á, với các tác phẩm từ thế kỷ 19 đến nay.

Hoàng Dũng cho biết, với những ai yêu thích việc ngắm tranh hoặc được đắm mình vào không gian văn hóa nghệ thuật thật chill thì National Gallery Singapore sẽ là một địa điểm không thể bỏ qua. ẢNH: Lirico Ent.

Không quên check-in tại những địa điểm biểu tượng tại Singapore

Trong chuyến đi đến Singapore lần này, Hoàng Dũng cũng không quên dành thời gian khám phá những điểm đến biểu tượng, nơi mà ai đến Đảo quốc cũng phải check-in. Từ những công trình hiện đại cho đến những không gian xanh mát, anh chàng đã kịp ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời, vừa để thưởng thức vẻ đẹp của thành phố, vừa để chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ với người hâm mộ.

Orchard Road

Trước khi bắt đầu quay chính thức, Hoàng Dũng đã tranh thủ dành một ngày để đi MRT (tàu điện ngầm) đến Orchard Road, ngồi uống nước và ngắm nhìn nhịp sống sôi động nơi đây. Trước thềm Giáng Sinh, Orchard Road được trang trí lộng lẫy, nơi âm nhạc, ánh sáng và sự náo nhiệt khiến Hoàng Dũng như được lạc vào một thế giới rực rỡ đầy màu nhiệm.

Orchard Road biến thành cung đường ánh sáng dịp cuối năm với sự kiện "Christmas on A Great Street". ẢNH: Orchard Road Business Association ORBA

Helix Bridge

Tuy lịch trình bận rộn, Hoàng Dũng cũng không quên tranh thủ chiêm ngưỡng và lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ tại chiếc cầu Helix Bridge, công trình kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ chuỗi xoắn kép ADN. Với thiết kế ấn tượng và tầm nhìn ngoạn mục ra khu Marina Bay, cây cầu không chỉ là điểm check-in yêu thích mà còn là không gian nghệ thuật ngoài trời, nơi các nghệ sĩ trẻ có thể trưng bày tác phẩm của mình. Nam ca sĩ đã tận dụng những góc quay tuyệt vời tại đây, vừa thưởng thức vẻ đẹp của cảnh quan, vừa chiêm ngưỡng những tòa nhà sang trọng, tạo nên những thước phim lý tưởng cho MV của mình.

Xung quanh khu vực cầu Helix Bridge, du khách dễ dàng tìm thấy nhiều chỗ check-in lý tưởng để ngắm trọn cảnh sắc khu Marina Bay về đêm. ẢNH: Lirico Ent.

Gardens by the Bay

Tiếp đó, Hoàng Dũng đã có cơ hội khám phá Gardens by the Bay. Khi bước vào công trình kiến trúc này, Hoàng Dũng không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của những "supertrees" cao ngất, với chiều cao lên đến 50m. Được biết, những "siêu cây" này đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ và duy trì hệ sinh thái của Singapore, giúp tích trữ nước mưa và hấp thụ năng lượng mặt trời để cung cấp điện cho toàn bộ khu vườn, tạo nên một hệ thống tự cung cấp năng lượng bền vững.

Hoàng Dũng tìm thấy khoảng lặng giữa không gian xanh tại Gardens by the Bay. ẢNH: Lirico Ent.

Marina Barrage

Ngoài ra, Hoàng Dũng cũng đã tranh thủ hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn toàn cảnh của đập nước Marina Barrage. Đây là một công trình đập nước với khu vực mở rộng có tầm nhìn bao quát toàn cảnh Singapore. Trong MV "Cuối tuần (1825)", cảnh quay tại Marina Barrage đã trở thành một trong những khung cảnh đắt giá khi mang đến cho người xem một cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, như được đắm chìm vào không gian bình yên giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Không gian xanh mát tại đập nước Marina Barrage mang lại cảm giác thư thái, yên bình. ẢNH: Lirico Ent.

Khu phức hợp Jewel Changi

Hoàng Dũng ấn tượng mạnh với không gian hoành tráng, giống như một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp của khu phức hợp Jewel Changi. ẢNH:Lirico Ent.

Đến Singapore thì không thể không check-in tại khu phức hợp Jewel Changi. Hoàng Dũng cũng không ngoại lệ. Anh khá bất ngờ với kiến trúc độc đáo và chất lượng dịch vụ, nơi mọi thứ đều được chăm chút tỉ mỉ, mang đến trải nghiệm hoàn thiện cho du khách. Du khách lẫn người dân địa phương có thể dành cả ngày để trải nghiệm đa dạng các hoạt động vui chơi, giải trí, mua sắm, ẩm thực.

Kết thúc chuyến đi, Hoàng Dũng không chỉ mang về những thước phim đẹp cho MV "Cuối tuần (1825)" mà còn lưu giữ cho mình những kỷ niệm đáng giá tại Đảo quốc sư tử. Đây là quãng thời gian ý nghĩa khi anh vừa có thể đắm mình trong đam mê nghệ thuật, vừa khám phá một vùng đất mới và gặp gỡ những con người tràn đầy đam mê.