Ngày 27/8/2024 vừa qua, buổi ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tay Làm Giàu Với Ma của đạo diễn Trung Lùn diễn ra với sự góp mặt của dàn diễn viên thân quen như Hoài Linh, Lê Giang, Quang Minh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc.

Hoài Linh chia sẻ về việc hợp tác với Tuấn Trần

Được biết, Hoài Linh và Tuấn Trần tuy mới lần đầu làm việc cùng nhau nhưng cả hai đều giữ mối quan hệ rất khắng khít và gọi nhau với cách xưng hô thân mật "cha - con". Cụ thể, Tuấn Trần chia sẻ rằng nhân vật mà "ba Linh" thủ vai có tên rất giống với cha ruột ngoài đời của mình, cách đàn anh đối xử với Tuấn Trần cũng rất thân thuộc và gần gũi. Từ những lần đầu tập thoại cho đến tạo "chemistry" lại rất thật và tự nhiên khiến bản thân Tuấn Trần đỡ áp lực phần nào. Về phần Hoài Linh, nam nghệ sĩ thừa nhận rằng bản thân cũng không mấy khó khăn khi lần đầu làm việc với thế hệ tiếp nối của mình. "Khi làm việc với Tuấn, Linh có một cảm xúc rất khác... Có lẽ hai chú cháu đều là dân Quảng hết nên dễ đồng cảm" - Hoài Linh chia sẻ.

Hai thế hệ được kết nối với nhau bởi sự đồng cảm và sự tương đồng. Chỉ khi Tuấn Trần tâm sự rằng đàn anh có nét giống ba mình, điều này đã khiến nghệ sĩ Hoài Linh dấy lên trong lòng sự đồng cảm và cả hai đã tìm ra được "cái gần" trong diễn xuất, từ đó góp phần tạo được sự thành công trong vai diễn lần này. "Mình cảm thấy như một người cha thật của cậu này" - Nghệ sĩ Hoài Linh nói thêm.

Về bộ phim điện ảnh Làm Giàu Với Ma, bên cạnh việc thể hiện tình cảm cha con trong gia đình, bộ phim còn mang đến những tình tiết mới lạ, độc đáo hứa hẹn sẽ dẫn dắt khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cụ thể, bộ phim bắt đầu từ lời giới thiệu của người cha - ông Đạo (do nghệ sĩ Hoài Linh thủ vai) về đứa con trai yêu quý của mình - Lanh (do Tuấn Trần thủ vai). Trong mắt ông Đạo, Lanh luôn là người con tuyệt vời, ông sẵn sàng bảo vệ và dìu dắt đứa con này đến "một tương lai tươi sáng" hơn đời của ông, bởi ông cho rằng Lanh từ nhỏ đến lớn đã chịu quá nhiều thiệt thòi và khốn khó. Trái lại, nhân vật Lanh từ đầu phim gây ra biết bao nhiêu chuyện đã khiến cha của mình phiền lòng, thậm chí anh còn đi đến một quyết định táo bạo là ký kết "giao kèo" với ma nữ - Lê Thị Na (do Diệp Bảo Ngọc thủ vai) để có thật nhiều tiền, đều này vô tình đẩy Lanh vào thế "bí" khi phải lựa chọn giữa việc làm giàu hoặc mất đi người anh yêu quý nhất. Đến cuối cùng, Lanh sẽ quyết định như thế nào khi đứng trước cơ hội làm giàu "có một không hai" này. Nếu là Lanh, bạn sẽ xử trí ra sao? Hãy cùng ra rạp đón xem bộ phim để xem Lanh có trở thành "tỷ phú" như anh hằng mong.

Làm Giàu Với Ma sẽ khởi chiếu vào ngày 30/8/2024 và đặc biệt có thêm suất chiếu sớm vào 18h ngày 29/8/2024, hứa hẹn sẽ mang đến khán giả không chỉ sự hài hước của dàn diễn viên trẻ “mặn mòi” mà còn chứa đựng những thông điệp nhân văn qua sự thể hiện của thế hệ “gạo cội” trong làng điện ảnh Việt.