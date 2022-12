Họa sĩ đa tài Hayao Miyazaki sắp hoàn thành bộ phim cuối cùng trước khi nghỉ hưu

Hayao Miyazaki là một nhà làm phim không chỉ có tầm ảnh hưởng trong nước mà còn vươn ra thế giới. Studio Ghibli do ông đồng sáng lập năm 1985, đã sản xuất 22 bộ phim, trong đó có 5 phim là Spirited Away, Princess Mononoke, Howl's Moving Castle, Ponyo, và The Wind Rises đều lọt top 15 phim có doanh thu cao nhất tại Nhật Bản từ trước đến nay. Năm 2013, Hayao Miyazaki thông báo nghỉ hưu, nhưng đến năm 2017, ông lại quay trở lại với bộ phim khác có tên How Do You Live?, hứa rằng đây sẽ là bộ phim cuối. Đến nay thì bộ phim gần như đã hoàn thiện trước thời hạn.

Thông báo đính kèm hình phác thảo của một chú chim, làm khơi dậy trí tưởng tượng của hàng triệu người hâm mộ Studio Ghibli trên toàn thế giới.

Theo báo cáo của The Film Stage, chủ tịch Studio Ghibli, Koji Hoshino đã thông báo với những người hâm mộ rằng bộ phim sắp tới, có tựa đề là How Do You Live? đang được tiến hành rất thuận lợi. Hồi tháng 10, Hoshino không tiết lộ ngày phát hành dự kiến cho bộ phim cuối cùng của Miyazaki. “Chúng tôi vẫn đang vẽ tay mọi thứ. Bộ phim sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thành vì chúng tôi đang phải vẽ nhiều khung hình hơn”, nhà sản xuất Toshio Suzuki cho biết.

Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau đó, vào ngày 13/12/2022, tài khoản Twitter của Studio Ghibli ở cả Nhật Bản và Hoa Kỳ thông báo phim sẽ ra rạp Nhật Bản vào giữa năm 2023. Thông báo đính kèm hình phác thảo của một chú chim, làm khơi dậy trí tưởng tượng của hàng triệu người hâm mộ Studio Ghibli trên toàn thế giới.

How Do You Live? tập hợp một đội ngũ hoạt họa với số lượng nhiều hơn hẳn bất kỳ phim nào Studio Ghibli đã từng sản xuất. Ông Suzuki cho biết "Khi làm My Neighbor Totoro, chúng tôi chỉ có tám họa sĩ hoạt hình. Và Totoro đã được hoàn thành trong tám tháng. Với bộ phim hiện tại mà Hayao Miyazaki đang thực hiện, chúng tôi có tới 60 họa sĩ hoạt hình cùng làm, nhưng trong một tháng chỉ có thể hoàn thành được một phút nội dung trong phim”.

Đây có thực sự là bộ phim cuối cùng của Miyazaki?

Mặc dù How Do You Live? đã được xác nhận là bộ phim cuối cùng của Miyazaki trước khi an dưỡng tuổi già, nhưng đây không phải là lần đầu tiên người hâm mộ nghe tin Miyazaki tuyên bố nghỉ hưu. Vị đạo diễn từng tuyên bố nghỉ hưu vào cuối những năm 1990. Tuy nhiên, ông đã trở lại với bộ phim Spirited Away (các khán giả Việt quen thuộc với cái tên Vùng đất linh hồn) năm 2002, bộ phim đã giành giải Oscar cho hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất năm đó. Cho đến nay, Spirited Away đã trở thành bộ phim hoạt hình đầu tiên và duy nhất không nói tiếng Anh giành được giải thưởng này.

Sau đó, Miyazaki đã tuyên bố nghỉ hưu một lần nữa để hỗ trợ lên kế hoạch cho bộ phim CG đầu tiên của Studio là Ghibli Earwig and the Witch. Con trai của Miyazaki là Goro đã đảm nhiệm vai trò đạo diễn cho bộ phim. Đến năm 2017, Studio Ghibli thông báo là Miyazaki sẽ “tái xuất” lần cuối cùng với bộ phim How Do You Live?

Miyazaki từng thông báo nghỉ hưu nhiều lần, rồi lại tái xuất với các tác phẩm mới.

How Do You Live? được bắt đầu sản xuất vào tháng 10 năm 2017. Đây là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên năm 1937 của nhà văn Genzaburo Yoshino. Vào tháng 10 năm 2021, cuốn tiểu thuyết lần đầu tiên được dịch sang tiếng Anh, do Neil Gaiman viết lời tựa.

Phim kể về nhân vật chính có tên là Copper, cậu bé 15 tuổi đang phải đối mặt với cái chết của cha mình. Cậu quẩn quanh với rất nhiều suy tưởng và những câu hỏi lớn về cuộc đời. Có bao nhiêu người trên thế giới? Cuộc sống của họ ra sao? Con người có thực sự được tạo ra từ các phân tử không? Cuốn sách xoay quanh câu chuyện của Copper và những mẩu nhật ký mà chú cậu đã viết, trong đó người chú đưa ra lời khuyên và giúp Copper hiểu thêm về cách thế giới vận hành.

Một số hình ảnh trong phim được hé lộ.

Miyazaki vẫn làm việc rất chăm chỉ dù đã thông báo nghỉ hưu. Bên cạnh việc hợp tác với Lucas Films cho bộ phim ngắn Baby Yoda, ông cũng tiếp tục trưng bày sản phẩm tại Bảo tàng Studio Ghibli. Gần đây, hãng phim Studio Ghibli đã xây dựng công viên chủ đề dựa trên các bộ tác phẩm của Miyazaki tại tỉnh Aichi. Người hâm mộ trên toàn quốc đang rất đón chờ bộ phim này. Đây có thể là di sản cuối cùng của một trong những nhà làm phim anime vĩ đại nhất thời đại.