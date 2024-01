Hoa hậu Ý Nhi không về Việt Nam đón Tết, tất bật làm thêm khi du học Úc hoá ra vì lý do này

Những ngày cuối năm, loạt Hoa hậu như Đỗ Hà, Thanh Thuỷ, Phương Nhi hay Hồ Ngọc Hà, Lê Dương Bảo Lâm... đã có những buổi trao nhu yếu phẩm, hiện kim cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Dù đang du học ở Úc, không thể về Việt Nam đón năm mới nhưng Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi cũng ghi điểm bởi hành động đẹp. Theo đó, nàng hậu đã nhờ đạo diễn Hoàng Nhật Nam và bà Phạm Kim Dung đại diện để thực hiện dự án "Tết hạnh phúc" gửi 100 phần quà cho bà con tại Bình Thuận.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho hay chi phí mua quà cho người dân được trích từ tiền Hoa hậu Ý Nhi dành dụm khi làm thêm tại Úc. Trước đó, nàng hậu chia sẻ với chúng tôi cô thường tranh thủ những ngày không có giờ học để đi làm bán thời gian kiếm thêm thu nhập. Vào những dịp lễ, Hoa hậu Ý Nhi chăm chỉ làm việc từ sáng đến tối. Đến nay, công chúng mới rõ một phần lý do khiến nàng hậu làm thêm ở Úc là để có chi phí thực hiện các dự án thiện nguyện tại Việt Nam. Ngoài ra, chồng bà Phạm Kim Dung cũng nói rõ lý do Miss World Vietnam 2023 không thể về Việt Nam đón Tết là do bận vừa học vừa làm, không thể thu xếp được thời gian.

Hoa hậu Ý Nhi dùng tiền làm thêm ở Úc để trao 100 phần quà cho bà con Bình Thuận đón Tết

Nàng hậu sẽ đón Tết Việt ở Úc vì không thể thu xếp thời gian để về nước

Trong bài phỏng vấn với chúng tôi, Hoa hậu Ý Nhi thổ lộ về kế hoạch đón năm mới sắp tới: "Vào dịp Tết cổ truyền tôi sẽ không về Việt Nam. Tôi vẫn sẽ đi học, đi làm như những ngày bình thường, bên cạnh đó tôi sẽ tranh thủ đi chùa để thắp hương cầu mong mọi điều tốt đẹp trong năm mới và sẽ gọi điện về để chung vui cùng gia đình".

Nói về những chuyện không mong muốn đã xảy ra trong năm qua, Ý Nhi thổ lộ: "Năm 2023 đã đem lại cho tôi một hành trình tuyệt vời tại Miss World Vietnam. Trở thành người thắng cuộc của Hoa hậu Thế giới Việt Nam là một cột mốc lớn, ý nghĩa mà tôi có được trong tuổi trẻ của mình. Song, đã có những sự việc mình không mong muốn diễn ra, nhưng tôi hiểu được rằng thế giới này rộng lớn, mình biết nhiều đến đâu cũng là nhỏ bé. Tôi đã tiếp tục theo học chương trình của mình tại trường, luôn lắng nghe, học hỏi và hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày".

Trước khi sang Úc du học, Ý Nhi dùng toàn bộ tiền thưởng từ Miss World Vietnam 2023 tầm 250 triệu để làm từ thiện. Đồng thời, cô cũng đã thực hiện lời hứa hiến tóc cho bệnh nhân ung thư của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam