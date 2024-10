Hoa hậu Xuân Hạnh: "Đôi khi tôi không có thời gian để trưởng thành"

Trong tập 5 chương trình 360 độ Emotions, Hoa hậu Xuân Hạnh có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình khó khăn đã vượt qua. Người đẹp sinh năm 2001 cho biết cô đã phải cố gắng rất nhiều khi thay đổi môi trường, chuyển từ Hà Nội vào sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh.

"Khi tôi chuyển sang một môi trường hoàn toàn khác về cả vùng miền, đồ ăn, thời tiết, không có bạn bè người thân bên cạnh, thì vừa không có nguồn tiếp sức cho mình vui vẻ, xả stress lại vừa đối mặt với điều mình phải xây lại từ con số 0. Nếu tôi vào trong một ngành mà xuất phát từ ngành học trước đó như liên quan Hóa học hoặc là ngành học trong Đại học thì mọi thứ sẽ dễ dàng, hoặc là trong môi trường xuất phát điểm mọi người đều như nhau thì sẽ khác.

Nhưng đây tôi xuất phát điểm trong môi trường mà mọi người đều có nền tảng rồi, còn tôi chưa có gì cả. Tôi lại quăng mình vào môi trường rất là khốc liệt, không phải môi trường nhẹ nhàng từ từ đi lên. Đôi khi tôi không có thời gian để trưởng thành. Thì đúng thật, khi mình không có thời gian để trưởng thành thì phải nhảy rất nhanh. Để mà như vậy thì nỗ lực phải cao hơn nữa, phải từ bỏ những điều trước đây mình đã làm", nàng hậu chia sẻ.

Xuân Hạnh phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều khi chuyển từ Hà Nội vào sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh

Tại đây, người đẹp sinh năm 2001 còn bộc bạch về những gì khán giả không được chứng kiến trong quá trình luyện tập khi tham gia The Face Vietnam. Cô cho biết đã thay đổi tính cách từ một người vui vẻ hướng ngoại bỗng chỉ muốn ở trong phòng.

"Từ khi tôi chuyển từ Hà Nội vào trong Sài Gòn, là từ một cô gái lúc nào cũng muốn ra ngoài đường, thích gặp gỡ mọi người thành cô gái chỉ muốn ở trong phòng thôi. Khi đến The Face mọi người thường nói tôi là sao mà may mắn thế, thi The Face cái là được Á Quân, thi Hoa hậu cái là được đạt Hoa hậu. Nhưng thi The Face, không ai thấy được tôi đã mất 6 tháng để tập luyện. Tôi gò mình tới mức chỉ trong 1 căn phòng đấy và chỉ đi tập, đi học.

Thời gian đó thậm chí tôi còn không thể kiếm ra được tiền. Tôi vào trong Sài Gòn, dành toàn lực để mà tập luyện. Mình không cho phép bản thân đi kiếm tiền. Một cô gái vừa mới ra trường thì áp lực đầu tiên là phải đi kiếm tiền đã chứ nhưng lúc đấy là tôi tập luyện. Tới khi thi Hoa hậu cũng vậy, tôi cũng không có gì trong tay cả. Trong chương trình thực tế, mình không có kinh nghiệm, kiến thức thì phải đổi lại thức tới 4-5 giờ sáng là bình thường để học hỏi, lên kế hoạch làm sao thi tốt nhất nhưng mọi người sẽ không thể nhìn thấy những điều đó", Xuân Hạnh chia sẻ.

Xuân Hạnh chia sẻ về quãng thời gian tập trung tham gia các cuộc thi

Người đẹp sinh năm 2001 cho biết cô đã thay đổi tính cách khá nhiều từ khi chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh

Cô mất 6 tháng chỉ tập luyện để chuẩn bị cho show thực tế The Face Vietnam

Trong chương trình, Xuân Hạnh còn gửi gắm đến khán giả một thông điệp truyền cảm hứng: "Trong hành trình theo đuổi ước mơ, hẳn sẽ có lúc chúng ta cảm thấy mỏi mệt, chông chênh. Nhưng hãy nhớ rằng mọi khó khăn rồi sẽ qua đi. Chỉ cần chúng ta biết ơn cuộc sống, kiên định với mục tiêu và giữ một tâm thế lạc quan thì không gì có thể cản bước ta. Hãy can đảm đối mặt với chính mình, nâng niu những điều tử tế và lan toả yêu thương. Cuộc đời sẽ đẹp hơn biết mấy khi chúng ta sống với lòng biết ơn".

Xuân Hạnh đã truyền cảm hứng cho khán giả về hành trình chinh phục ước mơ

Vào tháng 12/2023, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 đã diễn ra tại Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Thí sinh Bùi Thị Xuân Hạnh đến từ thành phố Ninh Bình đã xuất sắc vượt qua 37 thí sinh tại vòng chung kết, đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Người đẹp gen Z đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vào tháng 12/2023

Trước đó, Xuân Hạnh từng gây ấn tượng khi đoạt danh hiệu Á quân The Face Vietnam 2023 hồi tháng 7/2023. Trong chương trình truyền hình thực tế The Face Vietnam 2023, cô gái sinh năm 2001 luôn giữ phong độ, ghi tên vào top thí sinh xuất sắc.

Vào tối 5/10, chung kết Miss Cosmo 2024 diễn ra tại TP.HCM, với màn tranh tài của gần 60 thí sinh. Trước đó, các người đẹp đã trải qua các đêm trình diễn thời trang tại Ninh Bình, Lâm Đồng… cùng vòng thẩm định với ban giám khảo. Cuối cùng, người đẹp sinh năm 2001 lọt top 5 cùng với mỹ nhân Indonesia, Peru, Thái Lan, Mỹ.