Hoa hậu Thiên Ân vướng nghi vấn "dao kéo", netizen chỉ rõ chỉnh sửa 2 bộ phận trên gương mặt?

Vào ngày 7/9, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã đăng tải đoạn clip mới trên mạng xã hội. Nàng hậu sinh năm 2000 hiếm hoi để lộ bức hình trong quá khứ thời điểm học lớp 7. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Đoàn Thiên Ân sở hữu gương mặt dễ thương, làn da khoẻ khoắn.

Đáng chú ý, một số cư dân mạng cho rằng Đoàn Thiên Ân đã phẫu thuật thẩm mỹ vì sắc vóc khác biệt trong quá khứ so với hiện tại. Thậm chí, netizen còn chỉ ra đặc điểm trên gương mặt nghi ngờ nàng hậu dao kéo là chiếc mũi và môi: "Không nhìn ra luôn, nhan sắc khác thật đấy", "Sao khác xa quá vậy như 2 con người khác nhau. Ân phẫu thuật mũi với môi đúng không"...

Tuy nhiên, số khác netizen lại bênh vực Hoa hậu Thiên Ân và cho rằng những đường nét của cô từ trước tới nay vẫn như vậy. Nhan sắc quá khứ có sự khác biệt so với hiện tại vì rất nhiều yếu tố như cân nặng, trang điểm, góc chụp: "Cái khoé miệng của em ý cũng khó mà phẫu thuật thẩm mỹ. Mũi thì cực phẩm rồi", "Nét vẫn vậy mà, không có phẫu thuật"...

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ bức hình hiếm trong quá khứ khi còn học lớp 7

Nàng hậu sinh năm 2000 vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì nhan sắc hiện tại quá khác biệt. Tuy nhiên, số khác netizen lại bênh vực và phủ nhận việc cô "dao kéo"

Thiên Ân sở hữu gương mặt khả ái, làn da khoẻ khoắn từ khi ngồi trên ghế nhà trường

Đoàn Thiên Ân giành được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 và lọt Top 20 chung cuộc tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 nhờ chiến thắng giải bình chọn. Trước khi sở hữu vóc dáng thon gọn như hiện tại, nàng hậu từng nặng tới 75 kg.

Thiên Ân từng tâm sự về việc bị miệt thị ngoại hình: "Trước đây, tôi nặng 75 kg. Do giảm cân nhanh quá, tôi bị rạn da ở vùng ngực. Tôi từng tự ti với khuyết điểm của bản thân, không dám đi thi. Được mọi người xung quanh động viên, tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam để thoát khỏi vùng an toàn. Sau vòng sơ khảo, tôi cũng nhận được những bình luận chưa tích cực về vóc dáng. Do đó, tôi muốn nhắn nhủ mọi người - những ai đang bị body shaming - hãy yêu bản thân".

Trước khi có thân hình thon gọn như hiện tại, Hoa hậu Thiên Ân thường xuyên nhận lời miệt thị, chê bai vì cân nặng 75kg

Nàng hậu đã giảm 5kg sau 20 ngày chinh chiến Miss Grand International 2022