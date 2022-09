Hoa hậu South Sudan bị sát hại, qua đời ở tuổi 26

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Pageantry News International đưa tin về việc Hoa hậu Siêu quốc gia South Sudan 2021 Amelia Michael Sky qua đời ở tuổi 26 khiến dư luận xôn xao.



Pageantry News International cho biết theo nhiều báo cáo Amelia Michael Sky bị sát hại bởi chính những người đồng hương của cô. Nguyên nhân là vì những người này có định kiến với các cuộc thi nhan sắc, người mẫu và không ủng hộ việc cô liên tục tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong nhiều năm qua.

Amelia Michael Sky từng tham gia rất nhiều cuộc thi sắc đẹp trong 5 năm qua.

Amelia Michael Sky đến từ Juba, South Sudan, năm nay 26 tuổi, sở hữu chiều cao 1m78. Cô có khả năng nói tiếng Anh, tiếng Sudan và tiếng Arabic. Người đẹp bắt đầu tham gia các cuộc thi nhan sắc vào năm 2017 khi dự thi World Miss University 2017 được tổ chức ở Campuchia.

Cô sau đó tiếp tục tham dự các cuộc thi World Miss University 2017 và Top Model South Sudan 2017. Amelia từng đại diện cho South Sudan tham dự Top Model of World 2017 tổ chức ở Ai Cập và lọt vào top 10.

Gần đây nhất, Amelia tham dự cuộc thi Miss Environment International 2022 và giành ngôi vị Á hậu 2.

Mỹ nhân xấu số tiếp tục tham dự Top Model of the World 2020 và sau đó là giành danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia South Sudan 2021. Tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 , cô từng giành được giải thưởng Top Model of Africa. Gần đây nhất, Amelia tiếp tục tham dự cuộc thi Miss Environment International 2022 và giành ngôi vị Á hậu 2.

Thông tin Amelia bị sát hại đã khiến cộng đồng fans sắc đẹp thế giới đau xót và thương tiếc. Nhiều người đẹp từng tham dự các cuộc thi cùng với cô đã gửi lời chia buồn và tiễn biệt tới mỹ nhân xấu số.