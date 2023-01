Hoa hậu Mỹ Linh: 'Mong đội bóng của ông xã làm nên lịch sử ở Siêu cúp'

Siêu cúp bóng đá Quốc gia – Cúp THACO năm 2022 là trận đấu giữa CLB Hà Nội (Đương kim Vô địch quốc gia Night Wolf 2022 và Cúp Quốc gia Baf Meat 2022) và CLB Hải Phòng (Á quân quốc gia Night Wolf 2022), được tổ chức vào 16h45 Chủ nhật, ngày 29/1/2023, trên sân vận động Hàng Đẫy, thủ đô Hà Nội.

Với tư cách là một biên tập viên thể thao của VTV, đồng thời là bà xã của ông Đỗ Vinh Quang – Chủ tịch CLB Hà Nội, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ cô rất háo hức với trận đấu này và hy vọng đội bóng của ông xã sẽ làm nên lịch sử ở Siêu cúp năm nay.

Hoa hậu Mỹ Linh chúc mừng ông xã Đỗ Vinh Quang cùng CLB Hà Nội giành cú đúp: Vô địch Quốc gia và Cúp Quốc gia.

Qua 22 kỳ Siêu cúp đã được tổ chức, CLB Hà Nội, CLB Sông Lam Nghệ An và CLB Becamex Bình Dương là những đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần giành Siêu cúp, trong đó CLB Hà Nội và CLB Sông Lam Nghệ An cùng 3 có lần liên tiếp (CLB Sông Lam Nghệ An vào các năm 2001, 2002, 2003; CLB Hà Nội vào các năm 2018, 2019, 2020).



Với chiến thắng ở Siêu cúp 2019, CLB Hà Nội có lần đầu tiên hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Nếu giành chiến thắng vào ngày mai (29/1), đội bóng thủ đô sẽ có danh hiệu Siêu cúp thứ 5, trở thành đội giành nhiều Siêu cúp nhất bóng đá Việt Nam, đồng thời lần thứ 2 giành cú ăn ba lịch sử.

Chia sẻ về cơ hội của CLB Hà Nội, Hoa hậu Mỹ Linh cho biết: “Tôi đang rất hồi hộp và mong chờ trận đấu ngày mai. Tôi có niềm tin rằng các cầu thủ CLB Hà Nội sẽ quyết tâm và nỗ lực 100% để có thể lần thứ 2 giành cú ăn ba lịch sử, trở thành đội giành nhiều Siêu cúp nhất bóng đá Việt Nam. Đây là một vinh dự hiếm có và tất cả mọi người, từ ban lãnh đạo đến các cầu thủ đều đang hừng hực khí thế”.

Mỹ Linh chia sẻ ông xã của cô cùng các thành viên câu lạc bộ những ngày qua đã nghiêm túc tập luyện và bàn bạc tỉ mỉ về chiến thuật thi đấu để có cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu cũng được xem là khởi động mùa giải mới của bóng đá Việt Nam.

Mùa giải vừa qua, ông Đỗ Vinh Quang cùng CLB Hà Nội giành cú đúp: Vô địch Quốc gia và Cúp Quốc gia. Chứng kiến những thành công của ông xã và các cầu thủ, Đỗ Mỹ Linh cho biết cô cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào. Trong tất cả những trận đấu, cô đều có mặt và cùng ông xã nâng cao chiếc cúp vô địch.

Trong trận đấu ngày mai, Đỗ Mỹ Linh mong muốn tiếp tục ra sân để sát cánh cùng ông xã cổ vũ cho các cầu thủ của CLB Hà Nội. “Tôi hy vọng sẽ tiếp tục được cùng ông xã nâng cao chiếc cúp vô địch trong trận đấu ngày mai”, cô nói.

Với tư cách là một biên tập viên thể thao, đồng thời là một người đẹp nổi tiếng với tình yêu bóng đá, Đỗ Mỹ Linh cho biết cô cảm thấy phấn khởi khi bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển và trở lại sôi động sau 3 năm bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19.

Cô cũng chia sẻ niềm kỳ vọng vào mùa giải mới của bóng đá Việt Nam sắp khởi tranh sẽ ngày càng bùng nổ và chuyên nghiệp hơn, mang lại cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, chất lượng.