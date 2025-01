Hoa hậu Kỳ Duyên: “Tôi chưa bao giờ tiếc bất cứ mối quan hệ nào trong cuộc sống của mình cả”

Giây phút Nguyễn Cao Kỳ Duyên được xướng tên cho ngôi vị Miss Universe Vietnam 2024 đánh dấu "cú đúp" chưa từng có trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc Việt. Cô gái 28 tuổi 2 lần đăng quang ngôi vị danh giá khiến công chúng dành thật nhiều sự ngưỡng mộ. Thế nhưng, đây cũng chính là thử thách, tạo nên áp lực cho Kỳ Duyên trong hành trình cô đến với Miss Universe.

Trong buổi phỏng vấn với chúng tôi, Kỳ Duyên không chỉ chia sẻ về những áp lực và trải nghiệm đáng nhớ tại Miss Universe mà còn lần đầu tiên nói thẳng về câu chuyện tình cảm cá nhân – điều mà cô hiếm khi công khai trước đây. Câu chuyện về sự cố gắng, "không ngủ quên trên chiến thắng" để chờ đến ngày chạm đến ước mơ của Kỳ Duyên đã lan toả nguồn năng lượng tích cực ngày đầu năm 2025.

Clip: Hoa hậu Kỳ Duyên trải lòng về hành trình chinh chiến, lên tiếng loạt thông tin đời tư

Chưa bao giờ tôi trải qua nhiều áp lực trong một khoảng thời gian ngắn như thế!

Chào Kỳ Duyên, trong năm 2024 vừa qua, bạn có một cột mốc vô cùng ý nghĩa khi thực hiện được ước mơ ấp ủ suốt 10 năm là chinh chiến cuộc thi quốc tế. Nhìn lại hành trình đầy ấn tượng đã trải qua, Kỳ Duyên có cảm xúc ra sao?

Trước tiên, tôi cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng mình đã có thể hoàn thành được ước mơ. Trong khoảng 3 năm nay, đó là một điều làm cho tôi luôn nghĩ về. Thời gian qua cũng có một số lý do xuất phát từ cá nhân nên tôi chưa hoàn toàn sẵn sàng đến với cuộc thi nhan sắc. Cho đến Miss Universe Vietnam 2024, 10 năm sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, tôi nghĩ rằng nếu không phải lúc này thì không bao giờ có lúc nào để mình có thể hiện thực hoá ước mơ. Bằng tất cả sự cố gắng và nỗ lực thì tôi đã giành được chiếc vương miện thứ 2 trong sự nghiệp. Đó là một lần nữa tôi trở thành Miss Universe Vietnam 2024 với sự công nhận và ủng hộ của rất nhiều người.

Sau đó 1 tháng, tôi tiếp tục được đại diện cho Việt Nam tham gia vào đấu trường Miss Universe 2024 tại Mexico. Đối với tôi, 20 ngày ở đó giống như một trang sách trong một cuốn tự truyện về tuổi trẻ, thanh xuân của mình. Đến bây giờ, rất nhiều người hỏi rằng tôi có hối tiếc gì không thì tôi nghĩ rằng mình chưa bao giờ hối tiếc, hối hận về những gì mà mình đã làm. Bởi vì trong giờ phút đó, tôi đã làm tất cả những gì tôi nghĩ mình có thể rồi. Hiện tại, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì những gì mình luôn đau đáu trong 3 năm vừa qua đã thực hiện được.

Hành trình tại Miss Universe 2024 là dấu ấn đẹp nhất của Kỳ Duyên trong năm vừa qua. Tuy nhiên, trong chặn đường đó bạn cũng gặp không ít tranh cãi. Đơn cử như tại đêm Bán kết, Kỳ Duyên khiến nhiều khán giả hoang mang khi thể hiện chưa thực sự xuất sắc. Đọc những lời nhận xét như vậy thì tinh thần của bạn có bị ảnh hưởng không?

Khi chinh chiến tại Mexico, 130 thí sinh đều có lịch trình rất dày đặc và tôi cũng không ngoại lệ. Hầu như ngày nào, tôi và bạn cùng phòng và tất cả các thí sinh khác đều trở về rất muộn. Ngày hôm sau, mọi người phải thức dậy rất sớm. Có những ngày chúng tôi chỉ được ngủ 2 tiếng, ngày nào ít hoạt động hơn thì được ngủ 3-4 tiếng. Hầu như mọi người đều tự chuẩn bị makeup, trang phục, làm tóc cho cá nhân. Tôi nghĩ rằng đó là một cách để ban giám khảo đánh giá xem thí sinh này có thực sự nghiêm túc với cuộc thi hay không. Tôi thường dậy sớm trước hai tiếng để tự làm tóc, trang điểm đúng với layout và trang phục.

Thời gian rảnh, tôi có coi bình luận của mọi người ở nước nhà dành cho mình như thế nào và có nhìn thấy nhiều bình luận tiêu cực. Tuy nhiên, lúc đó ở Mexico, tôi không có ai hết, chỉ có một mình. Vì vậy, tôi luôn phải giữ tinh thần vững vàng để tiếp tục chiến đấu. Nếu hỏi tôi có buồn không thì tôi buồn chứ, vì vừa xa nhà, vừa một mình ở nơi đất khách, lại đọc những bình luận tiêu cực thì thực sự rất buồn. Nhưng bản thân tôi vẫn phải tỉnh táo để biết mình cần làm gì ngay lúc đó.

Ở những ngày hoạt động hay các layout lên đường hoặc về nước của Kỳ Duyên nhận được nhiều lời khen. Tuy nhiên trong các đêm thi như Bán kết và Chung kết thì có ý kiến cho rằng Kỳ Duyên trông khá “dừ”, không đúng phong độ nhan sắc của bạn. Không biết lý do đằng sau là gì?

Thực sự, đối với cá nhân tôi, tôi tự đánh giá tất cả những layout của mình trong vòng Bán kết và Chung kết, đặc biệt là Chung kết thực sự không đẹp bằng những đêm trước đó tự làm cho mình. Khi tự chuẩn bị cho bản thân, tôi sẽ hiểu được mình hợp với cái gì, điều gì sẽ làm cho mình đẹp hơn. Tuy nhiên, khi ở trên sân khấu sẽ có các yếu tố tác động khác, về ánh sáng hay hiệu ứng. Đây cũng là kinh nghiệm tôi rút ra sau khi đi thi. Khi lên sân khấu, cần phải tính toán làm sao nhiều hơn như tóc nào phù hợp với trình diễn. Mọi người cũng biết team makeup của Miss Universe đã từng trang điểm cho tôi ở những photoshoot hay các video quảng cáo cho nhà tài trợ, tôi thấy rất đẹp. Nhưng có thể do thí sinh lên sân khấu nên ekip cẩn thận quá nên cứ sau mỗi phần thi, mọi người lại dặm thêm thành ra makeup quá nhiều khiến gương mặt của tôi bị cứng. Mái tóc lúc đó cũng không có thời gian, tôi chỉ biết mọi người làm cho mình cái gì thì mình nhận, không có thời gian để soi gương lại xem mình có ổn không.

Thời điểm sắp bước vào Chung kết, Kỳ Duyên liên tục gặp sự cố lạc trang phục, cùng với việc nhận hiệu ứng trái chiều từ đêm Bán kết. Hỏi thật, lúc đó tinh thần Kỳ Duyên còn ổn định không?

Thú thật là đến bây giờ khi nhắc lại hành trình ở Mexico, tôi vẫn bị ám ảnh rất nhiều vì tất cả những sự kiện xảy ra ở đó. Mọi người nhìn tất cả các thí sinh thì đều có thể thấy ai cũng đẹp lộng lẫy, nhưng để có được những khoảnh khắc chỉn chu đó thì ở phía sau hậu trường có rất nhiều câu chuyện khác nhau. Trước đêm Bán kết vài ngày, tôi gặp sự cố bị mất hành lý, trong đó có chứa toàn bộ Trang phục văn hoá dân tộc. Đó là trang phục mà tôi cảm thấy rất tâm đắc và mong chờ có thể được trình diễn, vì nó thể hiện màu sắc của quốc gia mình là gì, tinh thần của dân tộc mình là gì.

Bình thường là có 4 xe bus cho toàn bộ thí sinh, tôi ở trên xe bus đầu tiên. Thời tiết lúc đó lạnh kinh khủng. Bên Mexico cứ lúc nóng, lúc lạnh, 2 tiếng trước vừa nóng thì 2 tiếng sau đã lạnh rồi. Tôi bước xuống xe và không thấy thùng hàng của mình đâu. Tiếp tục là xe thứ 2, thứ 3 và thứ 4, vẫn tiếp tục không thấy. Lúc đó, tôi lo sốt vó lên rồi và có hỏi phía đầu mối ban tổ chức thì họ nói không quản lý trang phục đó. Sau khi nghe câu nói đó, tôi cảm thấy như một cú trời giáng vì tôi không biết làm gì cả, chỉ còn vài ngày nữa là tới phần trình diễn trang phục dân tộc rồi.

Nếu thiếu trang phục dân tộc thì không có nghĩa là bị loại nhưng tôi nghĩ nếu như có thể trình diễn được bộ trang phục này, đó sẽ là điểm cộng rất lớn cho mình. Tôi không hiểu tại sao mọi người có thể quay được khoảnh khắc tôi đang rối loạn trước xe bus khi không tìm thấy trang phục của mình. Trong 2 ngày sau đó, mỗi một ngày trôi qua, tôi cảm thấy mình như ngồi trên đống lửa, cứ liên tục hỏi hết người này tới người kia. Cũng rất may mắn là người quản lý thí sinh có nói là đã có một người khác trong ban tổ chức nhìn thấy thùng hàng của tôi rồi, có thể dẫn tôi đến và nhận về. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được bộ trang phục dân tộc của mình.

Thêm một chi tiết nữa mà tôi chưa kể với bất cứ nơi nào cả, chỉ có người trong ekip của tôi biết thôi. Trước đêm Chung kết khoảng 4 tiếng, không hiểu một lí do gì mà vali có đựng rất nhiều trang phục, đầm dạ hội, giày dép, phụ kiện mà chuẩn bị diện tự nhiên không mở được. Tôi hay có thói quen mở vali để kiểm tra vì tất cả đồ cá nhân của thí sinh đều phải tự quản lý. Kể cả có quản lý bên ban tổ chức thì không thể lúc nào họ cũng quan sát và để ý cho mình được vì còn nhiều thí sinh khác nữa. Buổi sáng hôm đó tôi vẫn mở vali ra được nhưng vừa mới đi tổng duyệt xong, tôi không hiểu vì sao đã nhập đúng mã số rồi nhưng vali không mở được. Sau đó, tôi tá hoả đi tìm người giúp đỡ. Tôi hiểu đêm Chung kết là sự kiện quan trọng, tôi phải lựa chọn vali tốt nhất trong số 8 vali tôi mang tới Mexico. Sự cố xảy ra khiến tôi cảm giác sự tiêu cực đến với mình rất nhiều. Một thân một mình ở Mexico, gần tới thời khắc quan trọng rồi mà lại gặp chuyện như thế. Tôi phải nói chuyện với rất nhiều người để tìm địa điểm bảo quản vali của mình. Vì khi vali của tôi bị vấn đề không mở được ra như vậy thì chỉ còn cách phá khoá thôi. Khi đó, sẽ không còn cách nào để bảo quản đồ bên trong. Thật sự, đến lúc đó, vali của tôi phải phá cả 2 khoá. Tôi liên tục vừa makeup, vừa tổng duyệt và vừa trông đồ của mình.

Lúc đó, tôi có nhờ người quản lý của BTC để ý giúp mình vali và cô ấy bảo rằng còn rất nhiều thí sinh khác nữa, không thể nào để ý đồ của một mình tôi được. Mặc dù cô quản lý đó đồng ý trông nhưng vẫn dặn là nếu đồ đạc của tôi xảy ra bất kỳ vấn đề gì thì không thể chịu trách nhiệm 100%. Lúc đó, tôi không còn nhiều thời gian và đành phải chấp nhận cho số phận của mình tới đầu thì tới. Tôi nghĩ đó là một phần đáng nhớ của cuộc hành trình vì nếu kể hết ra thì chắc dài lắm.

Tôi không biết các thí sinh khác có gặp vấn đề giống mình hay không nhưng đằng sau hậu trường, những hình ảnh lung linh mà khán giả nhìn thấy trên sân khấu của các thí sinh, mọi người cũng phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Đôi khi, mỗi người có vấn đề tâm lí riêng của mình nhưng các bạn đều phải đặt qua một bên để trình diễn, thể hiện trên sân khấu một cách tốt nhất. Bây giờ nghĩ lại cũng không hiểu tại sao mình có thể vượt qua những ngày tháng khó khăn như thế.

Phần thi phỏng vấn kín thường được khá nhiều người quan tâm vì nó là một trong những phần quyết định Tân Hoa hậu, năm nay Kỳ Duyên đã trải qua vòng thi này thế nào?

Trong vòng phỏng vấn kín, sẽ có 10 bàn nhỏ khác nhau, ở từng bàn sẽ là một vị giám khảo tương ứng. Mỗi thí sinh sẽ có 2 phút rưỡi để ngồi phỏng vấn với giám khảo, trả lời các câu hỏi về bản thân. Thật ra những câu hỏi đó không quá khó. Các câu hỏi sẽ được đặt ra cho từng thí sinh và khi 2 phút 30 giây hết, sẽ có một hồi chuông rung lên, thí sinh sẽ chuyển sang bàn tiếp theo cho tới khi chạy hết 10 bàn là xong vòng phỏng vấn kín.

Những câu hỏi mà BGK hỏi tôi là: “Hãy giới thiệu về đất nước của mình”, “Lý do tại sao bạn lựa chọn trang phục này?”. Khi tôi vừa bước vào, ấn tượng của tôi trong vòng phỏng vấn đó chính là mỗi khi tôi bước qua một bàn thì mọi người đều trầm trồ trước bộ trang phục mà tôi mặc. Mọi người rất thích nón lá của Việt Nam, đã được anh Lê Thanh Hòa thiết kế lại với những chi tiết là những bông hoa rất nhỏ được làm thủ công. Chính vì vậy nên BGK mới đặt câu hỏi rằng đây là trang phục nào, lý do tại sao bạn lựa chọn trang phục này để giới thiệu với chúng tôi. Họ cũng hỏi về mục tiêu ở trong cuộc sống là gì, “Nếu bạn trở thành Miss Universe 2024 thì bạn sẽ làm gì với ngôi vị của bạn? Bạn thấy mình có điểm gì xứng đáng với ngôi vị đó?”. Đó là những câu hỏi liên quan tới bản thân để giám khảo đánh giá tư duy của thí sinh này ra sao, câu chuyện mà bạn mang tới cuộc thi là gì.

Trong vòng phỏng vấn kín, tôi sử dụng phiên dịch. Có một câu chuyện liên quan tới sự cố xảy ra ngay trước khi phần thi của tôi diễn ra. Đó chính là tôi có đăng ký phiên dịch nhưng lúc tôi chuẩn bị cho lượt thi của mình thì BTC thông báo phiên dịch của tôi huỷ lịch phút chót. Mặc dù phiên dịch có ở đó nhưng không biết vì lí do nào đó họ huỷ lịch giữa chừng. Lúc đó, tôi rất lo lắng vì thực ra tiếng Anh của tôi đủ cho việc giao tiếp nhưng để chia sẻ sâu hơn về lý tưởng, mục tiêu của mình trong cuộc sống thì tôi cần phiên dịch.

Khi đó, tôi mới nghĩ ra một ý tưởng là phiên dịch thông qua điện thoại. Tôi có gọi điện cho team Miss Universe và nhờ người trong ekip để hỗ trợ tôi trong phần phiên dịch. Thông qua điện thoại thôi, có một người đi cùng với tôi, cầm điện thoại mở loa ngoài. Tôi sẽ nói tiếng Việt và người trong ekip nói tiếng Anh để Ban giám khảo cùng nghe. Cũng rất may mắn là tôi đã truyền tải được hết thông điệp, câu chuyện của mình.

Bạn có đặt nghi vấn rằng mình bị “chơi xấu” không khi có quá nhiều sự cố trước giờ G diễn ra?

Về những câu chuyện chơi xấu trong hậu trường, tôi đã từng nghe nhiều người đi trước kể lại rất nhiều rồi. Thực sự, cá nhân tôi có một thói quen là khi mình chưa chắc chắn về một sự việc nào đó, tôi sẽ không khẳng định. Hãy cứ nghĩ đơn giản là ông Trời đang đặt ra thử thách cho mình, hay mình chưa gặp được sự may mắn ở khúc này thì mình sẽ được bù đắp lại ở khúc khác. Tôi luôn tìm cách có được ánh sáng tích cực trong những trường hợp tiêu cực như vậy. Nếu tôi để tâm trí của mình lấn sâu quá nhiều vào trong những suy nghĩ như: “Mình bị người này chơi xấu, người kia chơi xấu” thì tôi sẽ đi tìm hiểu người chơi xấu mình là ai, tại sao người ta chơi xấu mình. Tự nhiên sẽ trở thành một vòng luẩn quẩn và khi chúng ta đắm sâu trong đó thì sẽ quên mất việc tiếp theo cần phải làm là gì.

Nghe Kỳ Duyên chia sẻ nhiều “kiếp nạn” thế kia, chắc bạn sẽ rơi vào những khủng hoảng, áp lực trong thời gian chinh chiến quốc tế đúng không?

Tất nhiên là có chứ, áp lực rất nhiều. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình trải qua nhiều áp lực trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Thật ra, bản thân tôi đã từng trải qua áp lực bởi những cái vấp ngã tuổi trẻ của mình. Nhưng tôi vẫn có thời gian để đứng dậy từ từ. Tuy nhiên, ở cuộc thi Miss Universe ở Mexico không cho mình thời gian để đứng lên từ từ như thế, lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng. Trong suốt 20 ngày, giống như một quá trình để tất cả những con người ở cuộc thi đó, ban tổ chức, ban giám khảo sẽ đánh giá thí sinh này trải qua từng ngày với những áp lực, khó khăn như vậy thì bạn ấy có thực sự xứng đáng để trở thành Miss Universe hay không? Tôi nghĩ là trong suốt 20 ngày ở đó, mỗi một ngày đều là một ngày thi.

Fan sắc đẹp theo dõi hành trình của Duyên và cho rằng bạn đã “ém skill” ở những vòng đầu, bứt phá hơn càng về sau cuộc thi, điều này đúng không? Thời khắc chính xác Kỳ Duyên bắt đầu “bung” là khi nào?

Nói sao nhỉ? Kiểu mọi người nhiều khi hay đặt tên đó là chiến thuật nhưng đối với tôi, đó là cách mình giữ lại những thứ tốt nhất trong những lúc quan trọng nhất. Tôi hiểu được những gì trên sân khấu, sau hành trình của tôi tại Miss Universe Vietnam 2024, tôi hiểu được đêm Bán kết và Chung kết đều rất quan trọng để các thí sinh chứng minh được bản lĩnh của mình trên sân khấu. Tôi cố gắng dành hết năng lượng của mình trong 20 ngày ở Mexico cho đêm Bán kết và Chung kết hay cả phần phỏng vấn kín. Tôi muốn dành tất cả những điều tốt nhất của mình cho những vòng thi đó, làm sao để Ban giám khảo thấy được tôi là thí sinh như thế nào.

Nếu tôi không may mắn lọt top 30 Miss Universe 2024, chắc tôi bỏ nghề quá…

Khoảnh khắc được gọi tên ở vị trí thứ 4 vào top 30 với Kỳ Duyên có ý nghĩa gì? Bạn có nghĩ đây là một thành tích cao của mình không, bởi lẽ thông thường vị trí gọi tên không đồng nghĩa với việc điểm số của bạn đang đứng thứ 4 trong danh sách top 30?

Tôi vỡ oà khi được gọi tên, đó là cảm giác mà chưa bao giờ tôi trải qua. Tôi đã từng được gọi tên vào tháng 12 năm 2014 khi mới 18 tuổi, tại Hoa hậu Việt Nam. Tôi cũng đã vỡ oà thêm một lần nữa khi 10 năm sau, năm 28 tuổi, tôi trở thành Miss Universe Vietnam 2024. Nhưng thật sự lần vỡ oà tại Miss Universe cho tôi một cảm giác có một sự hào hùng, vì nó có tinh thần tự hào dân tộc trong đó. Ở 2 cuộc thi trước, tôi đi thi với phương diện cá nhân, tôi thi cho giấc mơ của mình. Nhưng lần này, khi đến với đấu trường Mexico, tôi không chỉ thi cho một mình mình nữa mà mình đang được đại diện cho cả một quốc gia, một đất nước mà mình sinh ra, lớn lên và được rất nhiều người yêu mến ở đó.

Cuộc thi năm nay có tới 130 quốc gia trên toàn thế giới. Trong 20 ngày chinh chiến, tôi cũng có được sự đánh giá của mình. Tôi biết mỗi một thí sinh, khi bản thân đại diện cho một quốc gia của họ thì cũng giống như tôi thôi. Họ đã được chọn lọc qua một cuộc thi trước đó, đó là những người xuất sắc nhất để có thể đến với đấu trường Miss Universe. Tôi nghĩ tất cả mọi người cũng sẽ giống như mình, cũng mang niềm tự hào của đất nước mình đến với cuộc thi. Qua Bán kết rồi tới hung kết, trong đầu tôi đã có rất nhiều cái tên sẽ lọt top 30 rồi. Để góp mặt trong top 30, ngoài năng lực và sự cố gắng của mình ra thì cần tới sự may mắn rất nhiều. Bởi vì tất cả các quốc gia đều rất mạnh, thí sinh nào cũng rất đẹp, trí tuệ thông minh. Họ cũng có kinh nghiệm chinh chiến trên sân khấu, kinh nghiệm thể hiện khả năng, kiến thức của họ trước đám đông. Khi tên của tôi được đọc ở vị trí thứ 4, vị trí khá sớm, tôi cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều. Bởi vì nếu tôi không được gọi tên trong top 30, ở vị trí 29 trở đi thì mình chỉ có thể trông chờ vào số lượng bình chọn của khán giả thôi. Nhưng khi tên của mình được xướng lên sớm vậy thì tôi thực sự thở phào nhẹ nhõm vì sự cố gắng, nỗ lực của mình trong suốt khoảng thời gian ở đó đã được ban giám khảo nhìn thấy và ghi nhận.

Vị trí top 30 có khiến Kỳ Duyên hài lòng chưa?

Tôi nghĩ nếu có top 12 thì sẽ là vị trí mà tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhưng trong một cuộc thi, đôi khi ngoài năng lực của mình thì còn phụ thuộc vào sự may mắn và nhiều yếu tố khác nữa. Tôi nghĩ không tiện nói ở đây vì ai đi thi quốc tế thì mọi người sẽ hiểu được guồng quay ở đó diễn ra như thế nào. 130 thí sinh từ 130 đất nước khác nhau thì cái tên Việt Nam đã được vang lên ở top 30, tại một sân khấu khốc liệt nhất hành tinh là Miss Universe - đó là một niềm tự hào và hãnh diện đối với tôi rồi.

Có một chi tiết diễn ra trong đêm Chung kết Miss Universe chính là hình ảnh chiếc lọng bướm và cái tên Việt Nam đã được nhắc lại thêm một lần nữa khi hai MC có bình luận về phần trình diễn trang phục dân tộc. Sau khi tôi thi xong, một niềm vui tiếp theo nữa chính là phần trình diễn trang phục dân tộc của tôi đã nằm trong top 3 phần trình diễn ấn tượng nhất của Miss Universe 2024. Mọi người có thể thấy thí sinh từ các quốc gia khác chuẩn bị trang phục rất đầu tư, hoành tráng. Có những người đeo nguyên tường to đùng, biểu tượng cho đất nước của họ để mang lên sân khấu. Còn với Việt Nam, chúng tôi chỉ có một chiếc áo dài, một chiếc mấn và một chiếc lọng bướm thôi. Nhưng cuối cùng thì phần trình diễn của Việt Nam đã lọt vào top 3 phần trình diễn xuất sắc nhất. Đây là niềm vui khiến tôi cảm thấy hạnh phúc rất nhiều.

Bạn đã bao giờ tưởng tượng ra một kịch bản tên của mình không được lọt top 30 chưa?

Có chứ. Đó cũng là một áp lực rất lớn vì việc một thí sinh nhiều kinh nghiệm đi thi có ưu điểm là bạn sẽ có nhiều thế mạnh trong cuộc thi đó. Tuy nhiên, sự kì vọng của mọi người sẽ tỉ lệ thuận với áp lực đặt lên bạn về vị trí của bạn trong cuộc thi. Tôi lúc nào cũng mong muốn hai chữ Việt Nam được hô lên. Thực tế là tôi đã đi thi về và nằm trong top của cuộc thi Miss Universe 2024 rồi mà còn bị rất nhiều người bash như thế. Vậy nếu tôi không may mắn lọt top thì chắc tôi bỏ nghề quá…

Dù hành trình nhiều tranh cãi đi chăng nữa nhưng Duyên giúp sash Việt Nam một lần nữa trở lại intop ở Miss Universe, bạn có cảm xúc như thế nào về lời khen ngợi này?

Trải qua 20 ngày tại cuộc thi, tôi cảm thấy hành trình của mình có nhiều khó khăn và chông gai. Tôi nghĩ những đại diện trước đó của Việt Nam cũng đã phải trải qua những chông gai như vậy. Có thể đến lúc đi thi, tôi có may mắn hơn một chút là được lọt top trong cuộc thi năm nay. Đó cũng là một bước tiền đề và cũng là đông lực cho thí sinh tiếp theo đại diện cho Việt Nam tới đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh là MU. Tôi mong thành tích lọt top của tôi tại Miss Universe 2024 giống như một chiếc “công tắc” để mọi người đạt được thành tích tốt hơn và tốt hơn nữa. Có thể là top 12, top 10, top 5 hoặc là mình có thể có những mơ ước về 2 tiếng Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế, có thể trong top 3. Tôi hy vọng những đại diện tiếp theo của Việt Nam sẽ đạt được thành tích cao hơn và tốt hơn nữa.

Trước Chung kết, Kỳ Duyên bất ngờ bị réo tên vào lùm xùm đối thủ kể xấu trên livestream. Bạn có gặp trực tiếp thí sinh kia để làm rõ vụ ồn ào không?

Tôi không biết về việc đó cho đến lúc chính bạn ấy chủ động tới gặp tôi và nói: “Nếu như bạn có xem livestream đó thì đấy không phải là tôi. Tôi không làm điều đó với bạn”. Lúc đó tôi mới nghĩ trong đầu đó là chuyện gì vì tôi không biết. Buổi sáng ngày thi Chung kết, các thí sinh đều phải dậy rất sớm để đi tổng duyệt cho buổi tối trình diễn đêm Chung kết. Lúc đó, tôi mới mở điện thoại lên để nói chuyện với ekip và hỏi sự việc đó là như thế nào. Sau đó, mọi người gửi cho tôi clip bạn ấy. Tôi có thấy hình ảnh của bạn đó livestream thật. Tôi cũng không muốn những vấn đề này ảnh hưởng tới mình, bạn đó gặp tôi nói như vậy thì tôi biết vậy. Còn lại thì tôi gạt hết tất cả chuyện đó sang một bên đi đã. Việc tôi cần làm là chuẩn bị thật tốt trước đêm Chung kết.

Có thể thấy, dường như Kỳ Duyên không quá chú trọng vào phần kêu gọi vote, bạn tin vào thực lực của mình đúng không?

Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm tới rất nhiều các bạn khán giả của Kỳ Duyên nói riêng và các khán giả theo dõi Miss Universe 2024 nói chung. hi nhìn thấy mọi người update liên tục về số lượng bình chọn trên mạng xã hội, đó là một nguồn động lực cho bản thân tôi vì tôi hiểu được tình cảm của mọi người dành cho mình như thế nào. Tuy nhiên, song song với đó, tôi không muốn bản thân hoàn toàn dựa vào lượng bình chọn vì mình không biết chắc được kết quả cuối cùng, mọi người ủng hộ tôi nhiều thì các nước khác cũng bình chọn cho đại điện của họ . Tôi không thể để bản thân mình quá trông chờ vào một điều mà mình không chắc chắn được. Sự chắc chắn nhất mà tôi có được khi ở Mexico chính là năng lực của bản thân thôi. Làm sao để bản thân cố gắng hơn mỗi ngày để ban giám khảo, ban tổ chức nhìn nhận được và đánh giá.

Tôi nghĩ rằng in top bằng thực lực hay voting đều có một điểm chung là nhận được sự yêu thương của khán giả và sự may mắn. In top bằng thực lực có sự may mắn là khi ban giám khảo có thể nhìn nhận được sự cố gắng, nỗ lực của mình. In top bằng voting có sự may mắn là mình nhận được rất nhiều sự yêu thương của khán giả. Cá nhân Duyên cảm thấy cũng không có quá nhiều sự khác nhau vì mình đã vô top rồi. Tôi luôn nhìn nhận vào tình cảm của mọi người dành cho mình.

Thời điểm mới bắt đầu, Kỳ Duyên cập nhật hình ảnh khá chậm, và còn có màn đáp trả bị đánh giá là thiếu bình tĩnh. Bây giờ ngồi đây nhìn nhận lại, Duyên thấy góp ý của vị khán giả kia thế nào, bạn nghĩ mình sẽ có lời hồi đáp khác hơn bình luận kia không?

Tôi nghĩ nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ trả lời với ý như thế nhưng có lẽ cách nói của tôi sẽ nhẹ nhàng hơn một chút thì sẽ tốt hơn. Vì thực sự bản thân tôi ở bên đó một mình, tôi cũng là người trong cuộc nên mới hiểu được bản thân mình đang trải qua những điều gì. Còn mọi người ở nhà đôi khi trách móc là tại sao không cập nhật hình ảnh sớm hơn trong khi bản thân mình phải cố gắng mỗi ngày. Từ việc chụp hình tôi cũng phải nhờ thí sinh khác chụp, sau đó tôi phải tự chỉnh hình. Tôi cũng gửi hình về cho ekip chỉnh, sau đó ekip gửi lại để tôi chỉnh tiếp vì tiêu chuẩn của tôi về hình ảnh từ trước tới giờ đã vậy rồi. Chỉnh xong thì tôi phải canh thời gian để đăng hình vì trái múi giờ. Nếu khoảng thời gian đó đang nằm trong hoạt động với tổ chức thì tôi không thể nào cầm điện thoại liên tục và up hình lên ngay được. Vì nếu cầm điện thoại liên tục thì xung quanh có rất nhiều ánh mắt từ người của BTC luôn theo dõi tác phong các thí sinh có tốt không, hay thí sinh này có đang giờ nào việc nấy không. Thật sự tôi cũng có những cái khó, tôi đã xử lý nhanh nhất có thể rồi.

Thế nhưng, nhiều người cho rằng lúc đáp trả đó mới thể hiện được chính tính cách thật của Kỳ Duyên - 1 người rất quyết liệt, một chút cá tính, đôi khi hơi lạnh lùng. Điều đó có đúng không?

Tôi nghĩ mình là một người thẳng tính. Vì trước giờ khi tôi gặp gỡ một người nào đó thì tôi thấy năng lượng của bạn trao đi như thế nào thì tôi sẽ để năng lượng của tôi cũng như vậy cho bạn. Tôi luôn đọc những bình luận của mọi người dành cho mình và tôi không bao giờ tự ru mình vào trong những giấc mơ màu hồng hay lúc nào cũng thích nghe những lời ngon ngọt. Tôi thích nghe những lời góp ý từ mọi người.

Cũng có thể do tôi trải qua quá nhiều chuyện rồi nên tôi hiểu trong những bình luận đó, những lời nào góp ý thật, những lời nào có thái độ chọc ghẹo, châm biếm không tốt với mình. Tôi từng trải qua sóng gió trong cuộc sống thì đó là cách tôi tự phòng vệ cho mình. Sau tất cả thì mọi thứ đã qua, tôi nghĩ cuộc sống đối với mình rất nặng nề rồi, mình cứ đối xử với nhau một cách nhẹ nhàng thì ai cũng sẽ vui vẻ.

Gần đây nhất, Kỳ Duyên lại bị réo tên trong việc cuộc sách tự truyện bị lỗi. Khi đó, bạn đối mặt trong tâm thế ra sao? Kỳ Duyên nghĩ mình có trách nhiệm gì trong sự việc này?

Ở thời khắc đó, điều duy nhất mà tôi suy nghĩ tới chính là phải xử lý sao để những người đã mua cuốn sách của mình, họ có thể nhận lại được những điều xứng đáng với số tiền mà họ bỏ ra. Mục đích của tôi khi làm ra dự án này chính là xây dựng “Tủ sách cho em”. Mỗi một người khi mua cuốn sách của tôi sẽ được chọn 1,2 cuốn sách thiếu nhi để gửi cho các trẻ em vùng cao. Tôi nghĩ cá nhân mình cùng tất cả những người ủng hộ dự án đều mang một mục đích chung rất tích cực. Đây cũng là thông điệp rất tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội.

Tuy nhiên, tôi hiểu là ở vị trí của mình, khi ra mắt bất cứ một sản phẩm nào đều phải có sự chỉnh chu và chính xác trong đó. Đặc biệt là những thứ liên quan tới sách vì là câu chữ. Tôi và ekip đã suy nghĩ rất nhiều để những người mua phải cuốn sách có lỗi về chính tả như vậy có thể thu hồi lại hoặc có dịp tiếp theo để họ đổi lại cuốn sách đó.

Đến cuối cùng, team của tôi và team anh Dược sĩ Tiến đã nghĩ ra cách. Đầu tiên, mình phải công nhận những thứ mình làm chưa ổn trong dự án này. Vì thực sự thời gian rất gấp, bên anh Tiến đã phải nỗ lực để chạy được dự án đó. Đó là một trong những yếu tố nằm trong dự án của tôi để mang sang Mexico thi với các bạn thí sinh khác. Khoảng thời gian từ lúc tôi chuẩn bị dự án cho tới khi in sách, mỗi một ngày, tôi và anh Tiến như ngồi trên đống lửa. Làm thế nào để in sách ra? Làm thế nào để xin được giấy phát hành từ những nhà sách đó? Trong vòng phỏng vấn kín, khi nói chuyện với Ban giám khảo, tôi cần phải có con số chính xác, phát hành sách vào ngày bao nhiêu, giá bán như thế nào. Tất cả đều phải dựa trên con số chính xác hoàn toàn để họ có thể công nhận được dự án của mình có thực tế và khả thi hay không.

Chắc mọi người có theo dõi bài đăng của anh Tiến và cũng thấy tới cuối cùng hai anh em đã có phương pháp giải quyết mà tôi thấy khá ổn. Đó chính là không thu hồi các cuốn sách mà mọi người đã mua vì nếu thu hồi, sự ủng hộ của mọi người sẽ bị ngưng lại cho “Tủ sách cho em”, cho các em nhỏ trên vùng cao. Thay vì thu hồi lại, mình sẽ mở ra một đợt sách mới. Những người đã mua sách cũ có thể mang đổi miễn phí những cuốn sách tiếp theo đã được sửa, có bổ sung thêm thông tin của tôi cho đợt tiếp theo. Tôi thấy đây là cách để tôi tiếp tục cho dự án của mình, vừa có thể làm cho những người đã mua sách cũ của tôi cảm thấy hài lòng hơn.

Một điều mà nhiều người nhận thấy ở Kỳ Duyên khi đi thi đó chính là bị tâm lý yếu, đôi khi dễ bị tác động bởi những điều dù nhỏ nhất. Kỳ Duyên nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Tôi cũng không biết. Nhiều khi mọi người áp đặt cho tôi những quan điểm và tư duy mà tôi không biết giải thích như thế nào. Thực tế là tôi có nghe, có đọc những lời góp ý của mọi người dành cho mình. Tôi cũng đủ tỉnh táo để phân tích cái nào mình nên cải thiện, cái nào mình nên đặt sang một bên để mình không bị bận tâm. Làm trong nghề lâu như vậy và ở trong một thế giới quá nhiều áp lực, nếu bản thân không đủ tỉnh táo và mạnh mẽ thì chắc tôi thất bại từ lâu rồi.

Sau 1 lần có kinh nghiệm, theo Kỳ Duyên cử đại diện đi thi quốc tế là một người có kinh nghiệm, bề dày trong quá trình làm nghề so với một người mới tinh khác nhau như thế nào?

Tôi nghĩ cuộc thi Miss Universe là một cuộc thi khác với những cuộc thi khác rất nhiều. Giống như tôi hay nói chuyện với ekip của mình rằng đây là cuộc thi tìm ra một thí sinh toàn năng. Người đó phải là một người hội tụ đầy đủ, rất nhiều yếu tố khác nhau. Kĩ năng trình diễn, kĩ năng ứng xử, kĩ năng xử lý tình huống rồi về sức khoẻ, tất cả mọi thứ luôn. Tôi nghĩ rằng, để lựa chọn ra một thí sinh đại diện cho đất nước đi thi cuộc thi Miss Universe thì tôi nghĩ cần phải có kinh nghiệm rất nhiều.

Tuy nhiên, các bạn thí sinh mới hoàn toàn sẽ có một lợi thế vì các bạn chưa từng trải qua những vấn đề áp lực, hay các bạn chưa từng trải qua bất cứ sự khó khăn, điều gì làm ảnh hưởng đến tâm lý. Giống như kiểu mình đi thi theo phương diện vô tư, hoàn toàn mới hết nên bất cứ điều gì đến với bản thân thì các bạn sẽ không bị suy nghĩ quá nhiều, không bị những kinh nghiệm từng trải qua tác động, giống như một sự phòng vệ cho bản thân. Đó là sự khác nhau khi một thí sinh đã có kinh nghiệm rồi và một thí sinh mới hoàn toàn khi đi thi.

Kỳ Duyên đã có cảm xúc thế nào khi hay tin Thanh Thủy đăng quang. Bạn đánh giá thế nào về chiến thắng của Thanh Thủy?

Thật sự tôi rất vui vì Thuỷ là một người em mà tôi rất quý mến. Bạn ấy rất lễ phép và lúc nào cũng mang đến một năng lượng dễ chịu. Có một điểm tương đồng giữa hai chị em là ngày tôi bay sang Mexico trùng ngày Thuỷ bay sang Nhật Bản để bắt đầu hành trình của mình. Hai chị em có gặp nhau ở sân bay và kể cả khi hạ cánh, hai chị em cũng hỏi thăm, cập nhật tình hình thi như thế nào. Ngày tôi biết Thuỷ đăng quang một cuộc thi danh giá như vậy, tôi thấy rất tự hào và vui mừng khi một lần nữa, đại diện của Việt Nam đã ghi danh trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Bạn có cảm thấy áp lực tâm lý khi Thanh Thủy đăng quang và nhận được kfi vọng cũng như phản ứng trái chiều từ công chúng không?

Sự áp lực đó chỉ xảy ra khi mình có một cái tinh thần hơi hơn thua với người đang khiến mình bị áp lực. Tôi và Thanh Thuỷ coi nhau như chị em nên niềm vui của người này là động lực của người kia chứ không còn là áp lực nữa. Bản thân tôi cũng tự tạo động lực cho mình để cố gắng nhiều hơn. Tuy nhiên, bản chất hai cuộc thi đã khác nhau rồi nên ai thi cuộc thi nào thì sẽ biết cuộc thi đó. Cá nhân tôi cố gắng hết sức cho hành trình của mình.

Tôi chưa bao giờ tiếc nuối về bất cứ mối quan hệ nào trong cuộc sống của mình cả!

Trong chương trình Road to Miss Universe cũng như trong tự truyện, nhiều ý kiến cho rằng Duyên đang thể hiện là người bị dư luận tấn công, bắt nạt nhiều hơn là nhìn nhận thực sự mình còn thiếu sót. Bạn có suy nghĩ gì về điều này?

Tôi sẽ không bình luận về những lời bình luận đó. Bởi vì một sự việc sẽ luôn có mặt tích cực và tiêu cực. Tôi chỉ muốn nói là tất cả những gì tôi chia sẻ trong cuốn mini photobook tự truyện của Kỳ Duyên là những trải nghiệm trong suốt 10 năm vừa qua tôi đã phải trải qua những điều gì. Có thể mọi người nhìn nhận câu chuyện đó theo nhiều khía cạnh khác nhau. Trong sự việc của tôi, mọi người có thể nhìn nhận như vậy thì đó là cách mọi người đang quan tâm về tôi. Tôi sẽ không bình luận gì thêm.

Bạn chọn cách đối mặt như thế nào khi chuyện đời tư bị đem ra bàn tán sau cuộc thi?

Tôi mong rằng sau tất cả những cố gắng trong sự nghiệp hoạt động của mình, mọi người hãy nhìn nhận và đánh giá thông qua các sản phẩm của tôi, thông qua những thành tựu mà tôi đã làm được. Còn những vấn đề riêng tư, thuộc về cá nhân, tôi xin phép giữ cho riêng mình.

Nếu có tình yêu, Kỳ Duyên là người sẽ chọn công khai hay giữ cho riêng mình?

Cũng tuỳ xem người đó là ai nữa.

Trong năm 2024, Duyên nghĩ khoảng thời gian khó khăn nhất mà mình đã đối mặt là khi nào và chuyện gì đã xảy ra?

Tôi nghĩ rằng là trong năm 2024, thách thức mà tôi đã vượt qua chính là thành tựu của mình. Một lần nữa, tôi đăng quang vị trí cao nhất tại một cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Song song với thành tựu, có rất nhiều những thách thức đến với tôi. Năm nay là năm giúp tôi nhận được rất nhiều bài học. Tôi cũng đã trau dồi, hoàn thiện thêm tất cả các mặt, các khía cạnh của mình trong mắt công chúng. Tôi tin rằng sang năm 2025, một phiên bản khác của Kỳ Duyên sẽ tốt hơn. Mong mọi người sẽ cảm thấy hài lòng hơn về Kỳ Duyên.

Vậy có mối quan hệ nào không còn tốt đẹp khiến Kỳ Duyên tiếc nuối không?

Tôi nghĩ rằng, bất cứ một mối quan hệ nào đến với cuộc sống của mình, nó đến và đi đều là một cái duyên. Tôi cũng chưa bao giờ tiếc nuối về bất cứ mối quan hệ nào trong cuộc sống của mình cả. Bởi lẽ tôi đã luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho người đó rồi.

Với quan điểm của Duyên, bạn nghĩ có nên làm bạn với người cũ không?

Chắc là tôi phải lặp lại câu này. Quan trọng người đó là ai nữa.

Bạn từng đi học diễn xuất, một số hoa hậu như Thùy Tiên, Thiên Ân cũng đã lấn sân. Kỳ Duyên đặt kỳ vọng thế nào vào vai diễn đầu tay?

Tôi nghĩ đối với tất cả những bạn mong muốn làm diễn viên, mọi người sẽ thường muốn một vai có nét tính cách tương đồng với mình để thể hiện được hết nhân vật mà mình mong muốn. Thêm nữa là mong muốn được cộng tác với một vị đạo diễn mà sản phẩm của họ khi đưa ra cho khán giả đón nhận, là một đạo diễn uy tín, có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Đó là cái mà tôi mong chờ cho vai diễn đầu tay của mình.

1 lần làm Hoa hậu thì cả đời cũng là Hoa hậu, Kỳ Duyên chuẩn bị gì cho những năm tháng sắp tới?

Tôi có dự định vì tôi là một người thích làm việc và luôn cố gắng nghĩ ra nhiều idea để bổ sung những thành tựu của mình trong thời gian đương nhiệm. Tôi cũng phải nghĩ làm sao để đóng góp thêm cho cộng đồng, cho xã hội. Tôi mong khán giả sẽ tiếp tục theo dõi hành trình của mình sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam để xem tôi sẽ đóng góp thêm điều gì cho xã hội và cho cộng đồng.

