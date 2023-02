Hòa cùng phong cách người bản xứ tại Sydney và bang New South Wales

Chào mừng đến với thành phố ẩm thực!

Nếu muốn "ăn cả thế giới", bạn hẳn sẽ rất hào hứng khi đến Sydney , thành phố nổi tiếng không chỉ với ẩm thực bản địa mà còn là nơi tụ hội của tinh hoa ẩm thực thế giới. Với hàng loạt nhà hàng, quán cà phê cao cấp, khu chợ nhộn nhịp, quán bar sôi động hay quán rượu cổ điển, Sydney sẽ làm say đắm bất cứ ai ghé thăm.

Nói đến cái nôi ẩm thực trứ danh của thành phố cảng, chắc chắn phải nhắc đến The Rocks – khu định cư đầu tiên của người Anh da trắng ở Úc, khu vực lịch sử lâu đời nhất của Sydney, cũng là nơi nổi tiếng bởi ẩm thực phong phú cùng rượu vang thượng hạng. Ghé thăm quán rượu lâu đời nhất của Úc, The Fortune of War, được mở cửa từ năm 1828, để thưởng thức một ly vang cùng món cá Chẽm Barramundi áp chảo ngon tuyệt, hòa mình vào những buổi nhạc sống sôi động sẽ là trải nghiệm bạn không nên bỏ qua.

Thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng Quay tại khu The Rocks

Nếu bạn muốn có tầm nhìn bao quát khung cảnh triệu đô nhìn ra bến cảng, hãy thử tới nhà hàng Altitude trên tầng 36 của Shangri-La Sydney, hoặc nhà hàng Quay tại khu The Rocks. Nếu yêu thích whiskey, hãy tới The Doss House, quán rượu whisky dưới tầng hầm, nhâm nhi vài ly whisky quý hiếm như Bruichladdich The Classic Laddie hay Aultmore of the Foggy Moss.

The Doss House, quán rượu whisky dưới tầng hầm

Thiên đường của biển

Sydney không thiếu những điểm đến độc đáo với đa dạng các hoạt động ngoài trời hấp dẫn. Nếu yêu thích biển cả, hãy đến ngay Bondi để lướt sóng, tắm biển hay tập yoga trong ánh nắng rực rỡ của bình minh Sydney. Chỉ cách trung tâm thành phố 8km, bạn có thể dễ dàng đi đến Bondi bằng phương tiện giao thông công cộng.

Học trượt ván tại thiên đường biển Bondi

Khi đến đây, bạn hãy đặt ngay 1 đêm nghỉ ở Port Stephens, nơi cách Sydney chỉ 2,5 giờ lái xe, để chiêm ngưỡng những đồi cát trải dài vô tận, loạt bãi biển dài ngút tầm mắt và khám phá nhiều hoạt động hấp dẫn. Nếu bạn là tín đồ đam mê phi xe tốc độ trên đồi cát, Port Stephens của Sydney sẽ không khiến bạn thất vọng. Đây là trò chơi không dành cho người yếu tim, bởi đòi hỏi người chơi phải có tay lái vững vàng để vượt qua địa hình nhấp nhô.

Trải nghiệm phi xe tốc độ tại Port Stephens

Ngoài ra, khi đến đây, hãy ghé thăm Khu bảo tồn Koala Sanctuary tại Port Stephens để tận mắt ngắm nhìn những chú gấu túi dễ thương, ghé thăm công viên động vật hoang dã Oakvale để chơi đùa với những chú kangaroo hoặc đi du thuyền xem cá heo (vào bất kỳ thời điểm nào trong năm) và cá voi (từ tháng 5 đến tháng 11). Port Stephens cũng là nơi sinh sống của hơn 160 chú cá heo cổ chai, có thể được nhìn thấy ngoài khơi bờ biển và trong vịnh đấy!

Check-in chuyến tàu "phiêu lưu kỳ thú" nhất thế giới

Sau khi đã ghé thăm vùng biển Sydney, đây chính là thời điểm để bạn thay đổi lịch trình lên miền ngược. Trong đó, điểm đến tiếp theo du khách nên ghé thăm chính là Blue Mountains chỉ cách Sydney 2 giờ đi tàu hoặc 3,5 giờ nếu như bạn lái xe từ Port Stephens.

Du khách sẽ bị choáng ngợp bởi những rặng núi đá sa thạch cao vút nằm giữa rừng cổ thụ. Nếu bạn là người người yêu thiên nhiên và khoái cảm giác mạnh, hãy ghé thăm công viên giải trí Scenic World, nơi có đầy đủ các hoạt động phiêu lưu hòa mình vào thiên nhiên như đi cáp treo dài 545m băng qua thung lũng hay đi bộ khám phá trong rừng.

Cáp treo The Scenic Railway nhìn ra khung cảnh ấn tượng

Nếu muốn mạo hiểm hơn nữa, hãy check-in chuyến tàu chở khách trên đường ray có độ dốc lớn nhất thế giới The Scenic Railway với góc nghiêng 52 độ, lướt qua một đường hầm rồi đâm xuyên qua thung lũng xanh mướt trong một khung cảnh siêu thực tưởng như chỉ có trong phim nhé!

Sau khi lướt qua danh sách này, bạn đã muốn khám phá thành phố Sydney và New South Wales chưa? Đây mới chỉ là một phần nhỏ trong số những điểm hấp dẫn mà thành phố cảng nổi tiếng này dành tặng du khách của mình.

Để hòa mình vào thế giới ẩm thực hay những hoạt động ngoài trời đặc sắc, bạn có thể tham gia hành trình bay thẳng TP HCM – Sydney do Bamboo Airways khai thác, khởi hành từ Việt Nam vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.

Là hãng bay đúng giờ nhất toàn ngành hàng không Việt Nam với tỉ lệ đúng giờ trung bình tháng 1 năm 2023 đạt 96,4%, Bamboo Airways luôn ghi nhận tỉ lệ khách hàng hài lòng duy trì ở mức cao 4,5/5. Gần đây nhất, Bamboo Airways được Skytrax vinh danh trong top hãng bay khu vực tốt nhất thế giới và châu Á.