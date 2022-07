Hồ Ngọc Hà và Hà Anh nghỉ hè ở quê chồng: Người khoe vẻ gợi cảm, người yểu điệu thướt tha

Nói về kỳ nghỉ hè trên quê chồng, Hà Anh viết: "Những ngày ở đây cả gia đình được kết nối, tái tạo năng lượng sau những chuỗi ngày làm việc bận rộn và tạo ra những kỷ niệm mới thật đẹp bên nhau. Một "mong ước" của Hà Anh mỗi khi về Anh vào mùa hè đó là đi hái dâu. Mùa hè ở nước Anh tuyệt đẹp, nắng vàng nhưng tiết trời vẫn đôi lúc mát lạnh, hoa trái thì trổ rực rỡ. Những trái dâu thơm, mọng, ngọt và to đùng chỉ chờ được hái và nếm thử tại chỗ. Xong chỗ hái mang về sẽ được tính tiền sau. Sinh ra là cô gái thành thị nhưng Hà Anh rất yêu cảnh quan thiên nhiên của đồng quê. Hà Anh cũng mong muốn bé Myla được hòa vào thiên nhiên để đầu óc được tự do bay bổng. Xa lắm những stress, muộn phiền do tai bay vạ gió, những lòng người khó đong đếm. Ở đây làm người "bình thường" bên con thơ, hạnh phúc lắm thay".