Họ hàng nhà Văn Hậu nhận xét về Doãn Hải My: "Cháu ngoan lắm, gái Hà Nội mà về quê là túm vào làm"

Đám cưới của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My đang là tâm điểm của fan bóng đá. Cả hai sẽ tổ chức lễ ăn hỏi và lễ cưới vào ngày mai 11/11. Trước giờ đón cô dâu mới, một thành viên trong họ nhà chú rể đã chia sẻ ấn tượng về cô dâu Doãn Hải My.

Theo đó, trong 3 năm cặp đôi hẹn hò, Doãn Hải My đã nhiều lần về thăm gia đình Văn Hậu ở quê nhà Thái Bình và tiếp xúc với bà con cô bác trong họ ở những dịp quan trọng như lễ tết, giỗ chạp. Ấn tượng mà Hải My để lại trong lòng một người bác của Văn Hậu là: "Cháu ngoan lắm, gái Hà Nội nhưng về túm vào làm. Bố mẹ Hậu không muốn cho làm đâu nhưng cháu My ngoan".

Doãn Hải My ghi điểm trong mắt họ hàng nhà Văn Hậu nhờ sự chăm chỉ, chịu khó

Chia sẻ này đã phần nào hé lộ về phản ứng của bố mẹ Văn Hậu khi chứng kiến bạn gái của con trai giúp đỡ việc nhà khi về quê chơi. Và cũng cho thấy cô dâu Doãn Hải My đã ghi điểm tích cực thế nào với họ hàng đàng trai nhờ sự chăm chỉ, chịu khó.

Doãn Hải My sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cô tiểu thư Hà thành sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng tính cách dịu dàng, lối cư xử thanh lịch, hoà nhã với mọi người. Dù trên mạng xã hội, Hải My thường xuyên khoác những bộ cánh thướt tha, lộng lẫy nhưng khi về quê Văn Hậu, cô chỉ diện đồ giản dị, gọn gàng.

Cách Hải My biến hoá phong cách của bản thân cho phù hợp giúp Hải My nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ. Ngày mai 11/11, đám cưới của Văn Hậu và Hải My sẽ diễn ra tưng bừng tại Thái Bình với sự chúc phúc của đông đảo bà con xóm giềng, họ hàng gia đình chú rể.