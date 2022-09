Hộ chiếu phổ thông mẫu mới được in bị chú từ 15/9

Trước đó, hộ chiếu phổ thông mẫu mới bìa màu xanh tím than được Bộ Công an triển khai cấp cho người dân từ ngày 1/7. Cuối tháng 7, đầu tháng 8, một số Đại sứ quán Đức, Tây Ban Nha, Czech… tại Việt Nam đã thông báo về việc dừng công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam do thiếu thông tin nơi sinh, dẫn đến không thể xác minh danh tính của người xin thị thực.



Hộ chiếu phổ thông mẫu mới được in bổ sung nơi sinh vào phần bị chú

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã có buổi làm việc với đại diện Đại sứ quán các nước Đức, Séc, Tây Ban Nha tại Hà Nội, thông báo chính thức về việc các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ tiến hành bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú của hộ chiếu phổ thông mẫu mới trên cơ sở yêu cầu của công dân.

Ngoài ra, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước cũng tích cực trao đổi với các cơ quan chức năng của sở tại để tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật này.

Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã quyết định đối với mục đích xin thị thực (visa), hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp kể từ ngày 1/7, không có thông tin nơi sinh sẽ phải bổ sung trang bị chú của Chính phủ Việt Nam.

Ở khía cạnh khác, Đại sứ quán Tây Ban Nha thông báo đã quyết định công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam song những người xin thị thực cần phải nộp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân còn hiệu lực để chứng minh nơi sinh.

Bộ Ngoại giao Đức, Phần Lan cũng đã có công hàm thông báo về việc sẽ cấp thị thực cho mẫu mới của Việt Nam đã được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú. Tuy nhiên, các đại sứ quán cũng lưu ý nơi sinh là thông tin bắt buộc đối với thị thực Schengen (gồm 26 nước châu Âu), nên những người xin thị thực mang hộ chiếu mới khi có dự định đi đến nhiều nước khác nhau, phải liên hệ với Đại sứ quán của các nước đó trước khi chuẩn bị khởi hành.

Bộ Công an cho biết, Cục A08 sẽ in bị chú "nơi sinh" vào hộ chiếu khi công dân có đề nghị, việc này được thực hiện miễn phí.