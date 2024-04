HLV Thái Lan rầu rĩ, thừa nhận sai lầm khiến đội nhà bị loại cay đắng

Ở lượt trận cuối bảng C giải U23 châu Á, U23 Thái Lan bỏ lỡ nhiều cơ hội và để thua đau trước Tajikistan với tỷ số 0-1 trong khi tại cặp đấu cùng giờ, Iraq bất ngờ hạ đương kim vô địch Saudi Arabia 2-1. Những kết quả này khiến Thái Lan chính thức bị loại do chỉ xếp cuối bảng C. Đây là cái kết nghiệt ngã cho "Voi chiến" bởi trước đó, họ được đánh giá cao ở khả năng tiến vào bán kết.

Sau trận thua Tajikistan, HLV Issara Sritaro tỏ ra rất tiếc nuối. Ông thừa nhận các học trò đã mắc sai lầm dẫn tới việc phải trả giá:

"Trước hết, tôi xin cảm ơn những người hâm mộ đã đến vận động cũng như cổ chúng tôi từ quê nhà. Tôi rất tiếc vì trận đấu đã không diễn ra như chúng tôi mong đợi.

Ở trận đấu này, các cầu thủ trẻ đã thể hiện tốt ngay từ hiệp 1. Chúng tôi cố gắng giữ tỷ số và chơi chặt chẽ để không cho đối thủ cơ hội. Chúng tôi cũng có nhiều cơ hội để ghi bàn và vượt lên dẫn trước. Nhưng có một số khoảnh khắc cuối cùng chúng tôi đã mắc sai lầm và để mất bàn thắng. Song nhìn chung, tất cả các cầu thủ đều đã cố gắng hết sức".

HLV Issara Sritaro tiếc nuối khi U23 Thái Lan bị loại sớm.

Vị thuyền trưởng của "Voi chiến" tiếp tục phân trần về lý do khiến đội nhà bị loại:

'Chúng tôi gặp vấn đề về mức độ hoà nhập và thể lực. Tôi luôn cố gắng giúp mọi cầu thủ tăng cường thể lực. Ở trận đấu thứ hai, chúng tôi gặp đội mạnh hơn một chút nhưng vẫn còn thời gian để các cầu thủ hồi phục. Một số cầu thủ có thể làm điều đó khá tốt. Trận thứ ba, chúng tôi có nhiều cơ hội, chúng tôi đã có thể giành chiến thắng nhưng mọi thứ lại không diễn ra như mong đợi. Đó là bóng đá!".

Sau cùng, HLV Issara Sritaro vẫn tỏ ra lạc quan về sự phát triển của bóng đá trẻ Thái Lan dù sớm bị loại khỏi giải châu lục.

"Trong ba trận vừa qua, tất cả những ai có cơ hội ra sân đều có thể thi đấu tốt như lúc chúng tôi đã luyện tập. Nhiều cầu thủ còn thể hiện tốt hơn mong đợi. Với một số cầu thủ, giải đấu này mới là sự kiện chính thức đầu tiên họ thi đấu cho đội U23 quốc gia nhưng họ đã chơi rất tốt, chẳng hạn như Erawan Garnier, Waris Choolthong đã làm rất tốt.

Bộ đôi hậu vệ Chonnapat Buaphan và Songwut Kraikruan đã chơi trọn vẹn cả ba trận. Tôi thấy các cầu thủ đã làm rất tốt, kể cả nhiều cầu thủ khác chưa nhắc tên. Họ đều sẽ là tương lai của ĐTQG Thái Lan và một số cầu thủ vẫn còn có thể tham dự giải U23 châu Á lần sau".

U23 Thái Lan thậm chí chỉ có thể đứng cuối bảng C.

Việc U23 Thái Lan bị loại có thể coi là kịch bản đáng tiếc với người hâm mộ ở khu vực Đông Nam Á. Nền bóng đá khu vực không thể thiết lập một cột mốc mới đó là lần đầu tiên có 3 đại diện góp mặt ở tứ kết giải U23 châu lục.

Safarov ghi bàn cho U23 Tajikistan (U23 Thái Lan vs U23 Tajikistan, giải U23 châu Á 2024)