HLV Mai Đức Chung tiết lộ lý do giúp Thanh Nhã phút 90 vẫn "chạy như máy" để ghi bàn

Đội tuyển nữ Việt Nam vừa kết thúc chuyến tập huấn tại châu Âu. Đáng chú ý là màn trình diễn đẹp mắt, tự tin của các học trò HLV Mai Đức Chung trước ĐT nữ Đức. Ở phút 90+2, dù đã thi đấu từ đầu trận nhưng Thanh Nhã với thể lực dồi dào vẫn chạy nhanh như máy, vượt qua 3 cầu thủ ĐT nữ để rút ngắn tỉ số 1-2 cho ĐT nữ Việt Nam. Chia sẻ về những thay đổi tích cực về thể lực của tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung cho biết:

"Vừa qua đội tuyển nữ Việt Nam có thể lực tốt nhất, sung sức nhất, trong đó chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng giúp cầu thủ đảm bảo thể lực, thể trạng tốt nhất phục vụ cho việc tập luyện và thi đấu. Chúng tôi tăng cường tiếp nước Herbalife, thuốc uống, vitamin như B12,… và đảm bảo không ảnh hưởng đến vấn đề doping trong thể thao".

Các cầu thủ uống dinh dưỡng trước buổi tập nắng nóng (Ảnh: Thanh Xuân)

Ông Mai Đức Chung nói tiếp:

"Liên quan đến việc phân bổ thể lực hướng đến các giải đấu quan trọng sắp tới, thực chất chúng tôi đã chuẩn bị từ thời điểm còn tập huấn bên Đức. Bây giờ, thời tiết tại Việt Nam rất nắng nóng, chúng ta không thể nâng cao thể lực dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này. Trận đấu với tuyển Đức, thể lực cầu thủ rất tốt và dồi dào, không ai bị chuột rút hay căng cơ. Hình ảnh tiêu biểu nhất chính là Thanh Nhã, dù thi đấu đến phút cuối cùng rồi nhưng vẫn chạy rất nhanh, trung vệ đội bạn đuổi theo không kịp.

Từ những điều này cho thấy, thể lực của tuyển nữ Việt Nam đã cải thiện rất nhiều. Sau trận đấu với tuyển nữ Đức, sang buổi chiều hôm sau, chúng tôi tiếp tục tập luyện tốc độ, duy trì sức bền,… trước khi về nước. Đến bây giờ khi về nước, chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện những giáo án này để đảm bảo yếu tố thể lực cho World Cup sắp tới khi chạm trán với những đối thủ mạnh như Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha".

Về tình hình nhân sự của tuyển nữ Việt Nam thời điểm hiện tại, vị thuyền trưởng tiết lộ:

"Đội tuyển nữ Việt Nam còn 2 cầu thủ chấn thương. Trong đó, Chương Thị Kiều đã hồi phục 80% và tôi đã tạo điều kiện để Kiều thi đấu khoảng 15 phút ở bên Đức và đang dần ổn định. Còn Huỳnh Như thì bong gân nhưng đã khỏi hẳn, bắt đầu tập luyện cùng đội".

Các cầu thủ thích thú với quầy nước phục vụ được chuẩn bị ở buổi tập (Ảnh: Thanh Xuân)

Toàn đội sẽ tập luyện tại VFF trước khi lên đường sang New Zealand ngày 5/7. Tại New Zealand, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có trận giao hữu gặp New Zealand vào lúc 12h30 (giờ Việt Nam) ngày 10/7 trên sân McLean Park. Sau đó 5 ngày, ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu ĐT nữ Tây Ban Nha.