HLV Kim Sang-sik: "Muốn làm nên lịch sử chưa từng có, ĐT Việt Nam nhất định phải thắng Thái Lan"

HLV Kim Sang Sik chia sẻ về kế hoạch nhân sự và chiến thuật trước thềm trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan.

Chiều ngày 21/8, HLV Kim Sang-sik tham dự họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam thuộc chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang-sik đã khẳng định mục tiêu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là đánh bại tuyển Thái Lan để tạo nên cột mốc lịch sử chưa từng có cho bóng đá nước nhà.

Dù từng 3 lần đăng quang vào các năm 2008, 2018 và 2024, đội tuyển Việt Nam chưa một lần bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch ở hai kỳ liên tiếp. Nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu sắp tới, nhà cầm quân 49 tuổi chia sẻ trong buổi họp báo:

"Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch ASEAN Cup. Để làm nên lịch sử chưa từng có, chúng tôi nhất định phải chiến thắng Thái Lan trong trận đấu ngày mai. Muốn có được điều này, các cầu thủ phải cho thấy sự tận hiến với đội tuyển như cách họ thể hiện từ đầu giải".

HLV Kim Sang-sik muốn tạo nên lịch sử (Ảnh: MD)

Chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ niềm vui khi đưa đội nhà bước vào trận đấu cuối cùng của giải. Ông khẳng định khát khao nâng cúp của các học trò còn lớn hơn cả bản thân ông, đồng thời đặt trọn niềm tin vào sự tự tin và lòng kiêu hãnh của toàn đội.

Để chuẩn bị cho màn chạm trán này, HLV Kim Sang-sik đã để lại dấu ấn đậm nét về mặt chuyên môn khi liên tục chủ động xoay tua lực lượng, khẳng định không ngôi sao hay cầu thủ nhập tịch nào chắc suất đá chính nếu không đạt phong độ cao nhất.

Nói về nhân sự hàng công, ông hào hứng cho biết: "Những cầu thủ tấn công như Xuân Son, Hoàng Hên đều đang có thể trạng tốt, tôi rất mong đợi vào những bàn thắng của Hoàng Hên trong trận đấu ngày mai. Xuân Son thì đã có kinh nghiệm vô địch rồi, và những cầu thủ như Tài Lộc, Patrik thì lần đầu tham dự ở đội tuyển quốc gia".

Khép lại buổi chia sẻ, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc không giấu nổi tham vọng nhìn thấy các học trò bước lên bệ chiến thắng: "Tôi rất mong được nhìn thấy hình ảnh các cầu thủ khoác lên mình quốc kỳ Việt Nam và nâng cao cúp vô địch. Tôi mong đợi ở những bàn thắng của tất cả các cầu thủ tấn công của chúng tôi".