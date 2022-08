HLV Indonesia không cầu hòa, hé lộ chiến thuật đặc biệt ở trận quyết đấu U16 Việt Nam

U16 Indonesia muốn giành chiến thắng trước U16 Việt Nam

Sau hai lượt trận ở bảng A, U16 Indonesia đang dẫn đầu với 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng vượt trội (+11), U16 Việt Nam xếp thứ hai với cùng số điểm nhưng kém hơn về hiệu số (+9). Ở cuộc đối đầu được xem là "chung kết sớm" lúc 20h00 hôm nay (6/8), U16 Việt Nam phải thắng nếu muốn chắc chắn đi tiếp, trong khi chủ nhà chỉ cần một kết quả hòa là đủ giữ vững ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên, trước trận đấu then chốt này, HLV Bima Sakti của U16 Indonesia bày tỏ quyết tâm giành trọn vẹn ba điểm. "Chúng tôi đã xem lại hai trận đấu của U16 Việt Nam. Họ là một đội bóng mạnh có tổ chức tốt và khó chơi hơn nhiều so với Singapores. Tôi không nghĩ một trận hòa là đủ nên phải chơi an toàn. Toàn đội muốn chiến đấu và giành chiến thắng trước U16 Việt Nam. Indonesia không muốn dựa dẫm vào những đội bóng khác mà muốn tự quyết định số phận của mình", chiến lược gia 46 tuổi chia sẻ trên tờ Bola.com.

Những ngày qua, U16 Indonesia tích cực rèn luyện chiến thuật. Đặc biệt, HLV Bima Sakti thường xuyên yêu cầu các học trò thực hiện sút xa nhiều hơn. Đây là điều bất ngờ mà ông muốn dành tặng U16 Việt Nam.

"U16 Việt Nam tổ chức phòng ngự tốt với sơ đồ 3 trung vệ, khi bị tấn công, họ có thêm hai hậu vệ biên lùi về hỗ trợ nên hàng thủ tỏ ra rất chắc chắn. Nếu gặp bế tắc, tôi sẽ chỉ đạo các cầu thủ U16 Indonesia thực hiện những cú sút xa. Điều này nằm trong dự tính từ trước nếu chúng tôi không thể thực hiện những đường bóng ngắn hiệu quả", HLV Bima Sakti cho biết.

Bên cạnh yếu tố chiến thuật, chiến lược gia của U16 Indonesia cũng lên dây cót tinh thần cho các học trò trước trận đấu quan trọng. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các CĐV nhà cần có hành động đẹp khi đón tiếp U16 Việt Nam.

HLV Bima Sakti tiếp tục: "Các cầu thủ cần giữ cái đầu lạnh khi chơi bóng, đừng để bị đối phương khiêu khích dẫn đến nhận thẻ vì những hành vi không đáng có. Khán giả đến sân sẽ đông hơn những trận đấu trước, các cầu thủ đừng vì thế mà bị ảnh hưởng bởi các tiếng la hét. Tôi kêu gọi mọi người hãy chứng tỏ Indonesia là một quốc gia tôn trọng các đội bóng khác. Đừng để xảy ra các hành vi không đẹp nhắm vào các cầu thủ U16 Việt Nam".

HLV U16 Việt Nam thận trọng

Hiện tại, tinh thần các cầu thủ U16 Việt Nam đang lên rất cao sau hai chiến thắng. HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng có đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho cuộc so tài với U16 Indonesia. Ngoài ra, ông cùng các thành viên trong đội đã xem lại băng ghi hình các trận đấu của U16 Indonesia để phân tích lối chơi của đối thủ và rèn luyện các mảng miếng phối hợp, sẵn sàng cho trận đấu quan trọng.

Dù đặt quyết tâm cao nhất, nhưng HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng tỏ ra thận trọng: "U16 Việt Nam vẫn có sự chuẩn bị tương tự như 2 trận đấu đã qua. Nhưng đội sẽ cố gắng nhiều hơn nữa với tinh thần cao hơn khi đá với U16 Indonesia.

Các cầu thủ U16 Việt Nam sẵn sàng cho cuộc đối đầu U16 Indonesia

Chúng ta cần tuân thủ đúng kỷ luật và tập trung cao độ. Hai chiến thắng vừa qua vẫn chưa là gì cả. Chúng ta sẽ còn gặp những đối thủ mạnh tiếp theo, trước mắt là U16 Indonesia và sau đó có thể là Thái Lan, Australia, Myanmar.



Chúng ta phải làm thế nào để đi đến trận đấu cuối cùng và tự hào vì điều đó. Trước U16 Philippines, một số bạn vào sân với ý chí, quyết tâm chưa cao. Tôi nhắc các bạn phải thay đổi ngay. Nếu chúng ta muốn sự nghiệp tiến xa thì phải thay đổi".

