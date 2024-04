HLV Hoàng Anh Tuấn: Gạt quá khứ, ngày mai của bóng đá Việt Nam bắt đầu từ U23 Việt Nam

Sáng ngày 5/4, tại trụ sở của LĐBĐ Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra lễ công bố huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam – HLV Hoàng Anh Tuấn.

Đại diện VFF, phó chủ tịch Trần Anh Tú công bố:

"VFF tạo điều kiện cho U23 Việt Nam tập huấn song song với đội tuyển quốc gia. VFF công bố ông Hoàng Anh Tuấn chính thức đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội U23 Việt Nam dự vòng VCK U23 châu Á 2024. Ông Hoàng Anh Tuấn có nhiều đóng góp cho công tác đào tạo trẻ, nhiều cầu thủ được HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt trở thành trụ cột đội tuyển quốc gia. Trong năm 2023, HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á, đội Olympic dự ASIAD 19 cũng như U20 Việt Nam dự giải U20 châu Á".

HLV Hoàng Anh Tuấn ra mắt U23 Việt Nam (Ảnh: TK)

Phát biểu tại trong ngày ra mắt với vai trò với, HLV Hoàng Anh Tuấn thẳng thắn chia sẻ:

"Năm ngoái tôi cũng được bổ nhiệm làm HLV U23 Việt Nam để dự giải đấu Đông Nam Á. Còn năm nay là giải đấu lớn hơn, quan trọng hơn là U23 châu Á. Giải đấu vẫn còn ở phía trước. Ngay lúc này chưa thể nói gì nhiều, nhưng tôi xin hạ quyết tâm thật cao cho giải đấu lần này.

VFF vừa có nhà tài trợ mới, có slogan rất hay là "Never say never". U23 Việt Nam cũng có một slogan tương tự là "Never give up". Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, không từ bỏ trách nhiệm, chiến đấu đến phút giây cuối cùng vì màu cờ sắc áo Việt Nam. Giai đoạn vừa qua có nhiều khó khăn. Tôi muốn nói rằng ngày mai của bóng đá Việt Nam bắt đầu từ U23 Việt Nam".

HLV Hoàng Anh Tuấn nói tiếp:

"Thời gian vừa qua bóng đá Việt Nam không có kết quả tốt, theo tôi nó đã thuộc về quá khứ. Nhiệm vụ chúng tôi bây giờ là trách nhiệm về chuyên môn, lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Trách nhiệm nặng nề nhưng tôi cùng BHL sẽ quyết tâm làm việc đem về kết quả tốt nhất. Chắc chắn chúng tôi rất tự tin khi nhận nhiệm vụ này. Cho dù khó khăn nào cũng sẽ quyết tâm, chơi đến cuối cùng cho bóng đá Việt Nam phát triển".

HLV Hoàng Anh Tuấn và đội ngũ BHL U23 Việt Nam (Ảnh: TK)

U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ hội quân vào ngày 6/4. Đội sẽ sẽ có 2 ngày tập luyện tại VFF trước khi lên đường sang Qatar vào ngày 8/4. Tại đây, đội sẽ thi đấu cọ xát một trận với đội tuyển U23 Jordan vào ngày 10/4, qua đó hoàn tất bước chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức bước vào tranh tài tại đấu trường U23 châu lục.