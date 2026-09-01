Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhà máy thủy điện bị san phẳng trong trận lũ ở Nepal

Hình ảnh vệ tinh do Vantor Technologies có trụ sở tại Mỹ cung cấp lần đầu tiên cho thấy nhà máy thuỷ điện bị san phẳng trong trận lũ quét xảy ra tại Nepal.

Các đội cứu hộ và chuyên gia nước ngoài đang chạy đua để tìm kiếm những công nhân được cho là bị mắc kẹt bên trong đường hầm tại nhiều dự án thủy điện dọc sông Trishuli. Danh sách do Hiệp hội Các nhà sản xuất điện độc lập Nepal biên soạn nêu chi tiết số người mất tích tại các dự án thủy điện, trong đó có ít nhất 93 người mất tích tại Dự án thủy điện Rasuwagadhi.

Theo CNN, đội cứu hộ được giao nhiệm vụ tìm kiếm tại Dự án thủy điện Rasuwagadhi báo cáo “không có dấu hiệu của sự hiện diện của con người” tại địa điểm này. Hình ảnh vệ tinh về cơ sở này ở miền bắc Nepal cho thấy mức độ thiệt hại sau trận lũ lụt thảm khốc tuần trước.

Dự án thủy điện Rasuwagadhi trước khi xảy ra lũ quét. (Ảnh: Vantor)

Dự án thủy điện Rasuwagadhi sau khi xảy ra lũ quét. (Ảnh: Vantor)

Các chiến dịch cứu hộ phải tạm dừng nhiều lần kể từ ngày 28/8 do thời tiết xấu và mối lo một hồ nước hình thành tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc sau thảm họa có thể gây ra đợt lũ mới. Những lo ngại gia tăng sau khi nước từ hồ bắt đầu tràn vào các con sông của Nepal.

Ngày 31/8, Thủ tướng Nepal Balendra Shah cho biết các nỗ lực cứu trợ tại khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đang được tăng cường và hàng nghìn người được cứu sống.

“Tính đến thời điểm cách đây không lâu, 11.379 người đã được cứu sống, trong khi 3.925 người vẫn đang mất tích. Số người mất tích hoặc chưa được tìm thấy vẫn tiếp tục biến động” , ông Shah thông tin.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các công nhân mất tích trong đường hầm. (Video: Reuters)

Phát biểu về việc phân phối viện trợ đến khu vực bị ảnh hưởng, ông Shah cho biết thêm hàng viện trợ đã đến được với gần 3.700 người và cộng đồng quốc tế cũng đang hỗ trợ hoạt động cứu trợ. Tại huyện Rasuwa, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Nepal, điện đã được khôi phục cho khoảng 30% hộ gia đình.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người mất tích sau thảm họa .

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin Bắc Kinh huy động hơn 2.100 nhân viên cứu hộ và phân bổ ít nhất 220 triệu nhân dân tệ (tương đương 852 tỷ đồng) cho công tác cứu trợ.

Trung Quốc cũng thả thiết bị và hàng cứu trợ từ trên không cho các lực lượng tuyến đầu, trong khi lực lượng chức năng sử dụng thiết bị dò tìm sự sống để tìm kiếm những người mất tích.