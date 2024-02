Hình ảnh Ngọc Trinh trong buổi hầu toà sau hơn 3 tháng tạm giam

Sáng nay (2/2), TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ việc liên quan đến người mẫu Ngọc Trinh. Khoảng 7 giờ 30 sáng, Ngọc Trinh lộ diện, được áp giải vào tòa. Nữ người mẫu mặc sơ mi trắng, đeo khẩu trang, luôn cúi đầu trước ống kính. Theo ghi nhận của chúng tôi, an ninh phiên tòa được siết chặt, chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào phòng xét xử.

Ngọc Trinh bị áp giải vào tòa

Ngọc Trinh tại phiên tòa sơ thẩm sáng 2/2 (Ảnh: Văn Tiên)

Câu chuyện Ngọc Trinh rơi vào vòng lao lý sau khi đăng loạt clip tạo dáng nằm trên yên xe, buông cả hai 2 tay, không mặc đồ bảo hộ... khi điều khiển xe moto trên đường là chủ đề chấn động nhất trong năm 2023. Nữ người mẫu bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 19/10 về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự.

Tại buổi làm việc, Ngọc Trinh cho biết: "Không hình dung là mình vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế". Về những đoạn clip lái xe moto đăng tải trên mạng xã hội, Ngọc Trinh thừa nhận do những người trong ekip, bao gồm cả quản lý và người giúp việc hỗ trợ quay hình, chỉnh sửa sau đó cô đăng tải lên các trang cá nhân riêng.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP.HCM đã ra lệnh tạm giam Trinh trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày 19/10/2023

Ngọc Trinh cúi mặt nghe lệnh tạm giam tại cơ quan điều tra Cơ quan điều tra

Đến ngày 6/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra vụ việc. Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố người mẫu Ngọc Trinh về tội "gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 bộ luật Hình sự. Trần Xuân Đông (người hướng dẫn Ngọc Trinh lái mô tô) bị truy tố với tội "gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 bộ luật Hình sự và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo Điều 341 bộ luật Hình sự.

Bị bắt tạm giam gần 3 tháng, Ngọc Trinh xuất hiện với hình ảnh tiều tuỵ thấy rõ, gương mặt xanh xao nhợt nhạt xuống sắc. Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, Ngọc Trinh cho biết đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Ngọc Trinh mong nhận được sự khoan hồng từ pháp luật

Theo kết quả điều tra, ngày 6/10/2023, Ngọc Trinh cùng với ông Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô BMW biển số 59A3-115.88 lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe…

Đầu tháng 9/2023, ông Đông đã cùng với Ngọc Trinh tổ chức tụ tập, điều khiển xe mô tô hiệu "Ninja" lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng trong khu đô thị Thủ Thiêm (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức), thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng 2 chân một bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy…

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định, người mẫu Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng với ông Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm... gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Hai lần chạy xe biểu diễn này, nữ người mẫu cho quay video, biên tập lại rồi đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ.