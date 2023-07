Hình ảnh mới nhất của iPhone 15 Pro lộ diện: Viền siêu mỏng, thiết kế có thay đổi lạ

Thú vị hơn, có một vài hình ảnh so sánh các mẫu iPhone 14 hiện tại với iPhone 15 sắp ra mắt. Dựa trên hình ảnh so sánh, có thể thấy iPhone 15 Pro Max thậm chí còn có các cạnh bo tròn hơn và do khung titan nên lớp hoàn thiện của nó không bóng bẩy như ở iPhone 14 Pro Max. Nút Action được đồn đại thay thế công tắc bật/tắt tiếng cũng xuất hiện