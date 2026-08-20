Hình ảnh đường băng nghìn tỷ sân bay Phù Cát sắp về đích

Sân bay Phù Cát sau khi hoàn thành nâng cấp có thể đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như: A320, A321 và tương đương (có thể tiếp nhận các loại tàu bay Code E khi có nhu cầu). Năng lực khai thác được nâng lên sẽ mở thêm dư địa để Gia Lai tăng kết nối hàng không, thu hút du khách, mở rộng thị trường và tạo động lực phát triển kinh tế - du lịch trong thời gian tới.