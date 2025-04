HIEUTHUHAI: “Giữa bộn bề công việc, có một thứ luôn giúp tôi giữ chất riêng”

Là rapper, là người truyền cảm hứng… HIEUTHUHAI tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng khi bắt tay vào những thử thách mới – mở ra một hành trình đầy thú vị giữa những giới hạn đang dần được định nghĩa lại bởi thế hệ trẻ.

Không chỉ đơn thuần là người nghệ sĩ, HIEUTHUHAI còn đại diện cho tinh thần dám thử – luôn "cool" theo cách riêng, và không ngại làm mới mình để tạo ra điều khác biệt. Điều này cũng lý giải vì sao những điều Hiếu lựa chọn, đồng hành hay xuất hiện cùng Hiếu, đều mang một điểm chung: luôn bắt trend, luôn biết cách hỗ trợ và tạo cảm hứng sáng tạo một cách tự nhiên, linh hoạt và đúng lúc.

Trong lần hợp tác đặc biệt này, HIEUTHUHAI đã có những chia sẻ rất thú vị về hành trình khám phá bản thân, cũng như những thứ khiến mình cảm thấy "hợp vibe" – đặc biệt là khi đứng giữa thế hệ đang không ngừng tìm kiếm những người bạn đồng hành để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày.

Chào mọi người, thật ra cũng khá lâu rồi mình mới có dịp ngồi lại trò chuyện thế này. Dạo gần đây, cuộc sống của Hiếu có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Công việc thì vẫn bận rộn, nhưng mình đang học cách sắp xếp mọi thứ hợp lý hơn để không bị cuốn theo guồng quay. Mình dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, bạn bè, những người mình yêu thương và cho bản thân, cho những thứ nhỏ bé nhưng mang lại cảm giác bình yên.

Lúc đó Hiếu nhận ra là khi mình bớt ôm đồm quá nhiều thứ, thì lại có thời gian để lắng nghe bản thân rõ hơn. Vẫn luôn cố gắng làm tốt trong công việc, nhưng giờ Hiếu quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc thật của mình – để mỗi thứ mình làm ra, dù là âm nhạc hay bất cứ điều gì, đều xuất phát từ sự vui vẻ và thoải mái. Hiếu nghĩ đó cũng là cách để giữ được chất riêng: Không chạy theo trend một cách vội vàng, mà chọn đúng thời điểm, đúng cảm hứng để làm ra những sản phẩm khiến mình thấy hào hứng nhất.

Thật ra, nhiều khi chỉ là những khoảnh khắc rất đời thường thôi, như một câu rap vụt hiện trong đầu khi đang ngồi xe. Có lúc mình bất chợt bắt gặp một hình ảnh đẹp quá, hay một khoảnh khắc đáng nhớ với bạn bè, là tự nhiên có cảm hứng bật máy lên ghi lại ngay. Những lúc như vậy, mình thấy mọi thứ đến rất tự nhiên, không cần gồng, không cần chuẩn bị gì nhiều mà cảm xúc thì lại rất thật.

Với Hiếu, việc giữ cảm hứng là cả một quá trình, và quan trọng nhất là để bản thân không bị lạc lối trong chính câu chuyện của mình. Hiếu thích được chạm vào cảm xúc thật của mình trước khi mang nó vào nhạc. Với Hiếu, mỗi bài nhạc đều là một phần cuộc sống – không có chuyện làm cho đủ, cho xong. Phải sống đủ đã, thì rap mới có cái để nói.

Thường những lúc cảm hứng đến bất ngờ vậy, Hiếu sẽ tìm cách lưu lại ngay. Gặp đúng lúc đang rảnh tay thì ngồi gõ lại, còn đang bận thì cũng phải tìm cách ghi nhanh – có khi chỉ là viết vội một câu vào note, thu voice ngắn, hay chụp đại một tấm hình gợi lại cảm xúc lúc đó. Tại vì mình biết nếu không "keep it in mind" thì kiểu gì cũng sẽ "mất kết nối", mà cảm hứng thì không có hai lần giống vậy đâu.

Gần đây, mọi thao tác như vậy Hiếu đều làm nhanh trên Galaxy A series. Có lúc chỉ cần mở máy ra, chụp lại một bức ảnh hay ghi lại những ý tưởng đang tuôn trong đầu. Cảm giác như có một người bạn hiểu mình, hỗ trợ mình mọi lúc mọi nơi.

Thật sự là rất vui và cũng cực kỳ vinh dự khi được Samsung tin tưởng và lựa chọn làm gương mặt đại diện đầu tiên của Galaxy A series tại Việt Nam. Với mình, đây không chỉ là một cột mốc lớn trong sự nghiệp, mà còn là cơ hội để đồng hành cùng một thương hiệu luôn mang tinh thần đổi mới, dẫn đầu và không ngừng sáng tạo.

Để mà nói về điểm tương đồng với Galaxy A series, Hiếu nghĩ đó là cả hai đều đại diện cho tinh thần trẻ trung, dám nghĩ dám làm và không ngại bứt phá giới hạn. Như Hiếu luôn cố gắng làm mới bản thân trong âm nhạc, trong cách xuất hiện trước công chúng, thì Galaxy A series cũng luôn đem đến những công nghệ đột phá, được "may đo" riêng cho giới trẻ hiện nay.

Bên cạnh đó thì cả hai đều mang năng lượng trẻ trung, cập nhật liên tục và luôn dùng sự linh hoạt để tạo nên điều khác biệt. Galaxy A series có Awesome Intelligence - bộ AI tinh gọn và thông minh cùng Camera nâng cấp vượt trội, còn Hiếu thì có niềm đam mê với âm nhạc – đều là công cụ để sáng tạo theo cách riêng.

Khi nhìn vào Galaxy A series mới, Hiếu thấy đây không chỉ là một chiếc điện thoại — mà là một công cụ để người trẻ kể câu chuyện của chính mình. Và mình cũng luôn muốn âm nhạc của mình trở thành một phần trong hành trình đó: truyền cảm hứng, tiếp năng lượng và khuyến khích các bạn trẻ dám thể hiện chất riêng.

Chính điều đó khiến mình cảm thấy rất phù hợp khi bắt tay với Samsung. Hy vọng rằng sự kết hợp lần này sẽ tạo ra một hành trình thật bùng nổ, truyền cảm hứng để các bạn trẻ tự tin hơn trong việc thể hiện cá tính, sáng tạo và theo đuổi đam mê theo cách riêng của mình.

Hiếu nghĩ cái gì cũng có hai mặt. Công nghệ có thể khiến mình bị cuốn vào một thế giới ảo, nếu mình không kiểm soát. Nhưng nếu biết dùng đúng cách, nó lại là thứ giúp mình kết nối – không chỉ với mọi người xung quanh, mà còn với cảm xúc, với chính mình nữa.

Hiếu cũng là người thích nắm bắt cái đẹp, cái hay, nên mấy khoảnh khắc vu vơ trong ngày – như thấy một tấm hình đẹp, một đoạn lời bài hát hay ho, hay chỉ đơn giản là ánh nắng cuối ngày rọi qua cửa sổ – mình đều muốn giữ lại. Galaxy A series hỗ trợ Hiếu rất nhiều trong chuyện đó.

Còn những lúc đi diễn hay gặp bạn bè, chỉ cần đưa máy lên là Best Face tự gợi ý khoảnh khắc đẹp nhất – vậy là có ngay tấm hình vừa tự nhiên, vừa ưng ý. Mấy tính năng nhỏ nhỏ đó thôi, nhưng khi gắn vào nhịp sống hằng ngày thì mình mới thấy nó thật sự hữu ích.

Với Hiếu, Galaxy A series không chỉ là một thiết bị – mà là một phần trong cuộc sống. Nó không khiến mình xa cách, mà ngược lại, nó hiện diện trong những thói quen nhỏ nhất – như lưu lại một khoảnh khắc đẹp khi đang đi dạo, hay tra nhanh một thứ gì khiến mình tò mò, thậm chí chỉ là chỉnh ảnh theo đúng vibe mình đang cảm thấy.

Mình nghĩ ai cũng sẽ có lúc cảm thấy lạc nhịp thôi, nhất là khi làm công việc đòi hỏi nhiều sự sáng tạo. Có giai đoạn Hiếu cảm thấy rất mông lung – không biết mình đang theo đuổi điều gì, làm vậy có đúng không, liệu khán giả còn nhớ đến mình hay không. Những lúc như vậy, Hiếu thường chọn cách… dừng lại một chút.

Không phải để buông bỏ, mà để nhìn lại xem mình bắt đầu từ đâu, vì sao mình bắt đầu. Hiếu cũng hay tắt hết mạng xã hội, ra ngoài đi dạo, gặp vài người bạn thân hoặc chỉ đơn giản là… ngồi yên lặng. Mình không ép bản thân phải làm gì quá lớn – chỉ cần một khoảnh khắc thật, một cảm xúc nhỏ chạm vào là đủ để bắt đầu lại rồi.

Hiếu nhớ có lần đang ngồi cafe với bạn, bắt gặp một khoảnh khắc rất đỗi bình thường nhưng lại chạm đúng cảm hứng – thế là mở máy chụp, rồi từ đó viết ra một đoạn giai điệu. Đó là lý do vì sao dù bận rộn nhưng Hiếu luôn cố giữ cho mình một khoảng không gian thật riêng, thật yên. Và Galaxy A series cũng vô tình trở thành một phần trong không gian đó – giúp Hiếu ghi lại những điều rất nhỏ, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn trong hành trình đi tìm cảm hứng.

Đặc biệt là, Hiếu rất thích tính năng Create Filter trong bộ AI Awesome Intelligence. Mình có thể tự tạo bộ lọc màu từ chính những bức ảnh mình thích, rồi dùng làm chất liệu để lên concept cho ảnh bìa, teaser hay visual MV. Cảm giác giống như từ một khoảnh khắc ngẫu hứng, mình có thể biến nó thành một phần trong thế giới âm nhạc của riêng mình.

Hiếu đang chuẩn bị cho nhiều dự án mới, cũng chưa thể bật mí quá nhiều nhưng mà chắc chắn nó sẽ là một sản phẩm được đầu tư chỉn chu để gửi đến mọi người.. Và có cái này bật mí được nè, nếu mọi người tò mò không biết Galaxy A series ngoài đời "chất" ra sao, hay chỉ đơn giản là muốn gặp nhau để trò chuyện thì... Hiếu xin bật mí sẽ có một buổi Meet & Greet rất đặc biệt sắp tới dành riêng cho SUNDAYs. Rất mong sẽ gặp lại mọi người ở đó – nơi mà âm nhạc, cảm hứng và những câu chuyện đời thường được kết nối lại với nhau theo cách rất riêng.