HIEUTHUHAI bị 1 nhân vật khui chuyện quá khứ, netizen đồng loạt phản ứng: "Sao kém duyên quá!"

Call Me Duy đang là cái tên gây tranh cãi, bị netizen đồng loạt nhận xét "kém duyên" trên Threads. Nguyên nhân đến từ những chia sẻ của Call Me Duy về HIEUTHUHAI. Cụ thể, trong 1 phiên livestream gần đây của mình, Call Me Duy cho biết anh và nam rapper gen Z từng là bạn học chung trường. Trong ấn tượng của Call Me Duy, thời đi học, HIEUTHUHAI có ngoại hình chưa nổi bật như hiện tại. Không chỉ vậy, Call Me Duy cho biết từng thấy HIEUTHUHAI đi học trễ, nhưng được thầy cô bỏ qua vì anh... đẹp trai.

"HIEUTHUHAI và tôi có học chung với nhau 1 môn. Tôi nhớ ngày xưa HIEUTHUHAI chưa đẹp như bây giờ, không biết có phẫu thuật thẩm mỹ không nữa. Thời học chung với tôi, HIEUTHUHAI có diện mạo rất bình thường, lười làm tóc chải chuốt, đầu hơi hói chút. Có 1 môn tôi học hệ chất lượng cao chung với HIEUTHUHAI. Lúc đó, HIEUTHUHAI đi học trễ lắm mà thầy cô bỏ qua hết... do HIEUTHUHAI đẹp. Nhưng mà HIEUTHUHAI học giỏi lắm...", Call Me Duy nói.

Call Me Duy kể về HIEUTHUHAI thời còn đi học

Call Me Duy cho biết HIEUTHUHAI đi học trễ và được thầy cô bỏ qua vì có ngoại hình đẹp

Chia sẻ của Call Me Duy về quá khứ của HIEUTHUHAI vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng Call Me Duy có phát ngôn kém duyên khi cho rằng HIEUTHUHAI đẹp lên nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, săm soi quá đà ngoại hình người khác, thậm chí có suy đoán phiến diện về việc nam nghệ sĩ được miễn trách phạt việc đi học trễ chỉ vì có ngoại hình ưa nhìn.

Ngoài hành động thiếu tinh tế, nhiều người còn đặt nghi vấn Call Me Duy lấy danh nghĩa bạn học HIEUTHUHAI, nhắc tên và kể về chuyện quá khứ thời đi học nam rapper để tạo chú ý cho bản thân. Từ trước đến nay, HIEUTHUHAI và Call Me Duy không phải là 2 cái tên thân thiết, không xuất hiện bên cạnh nhau hay chơi cùng hội bạn. Việc đưa ra các thông tin về người khác một cách phiến diện, đầy tính cá nhân có thể gây ảnh hưởng không tốt, thậm chí là gây ra phản ứng ngược. Trước làn sóng phản ứng tiêu cực của cư dân mạng, Call Me Duy chưa đưa ra phản hồi.

Call Me Duy vấp tranh cãi vì phát ngôn bị cho là kém duyên với HIEUTHUHAI

Call Me Duy (tên thật Vũ Duy, sinh năm 1997), xuất thân là beauty blogger và là gương mặt quen thuộc trong ngành review làm đẹp. Năm 2021 anh chàng thành lập thương hiệu mỹ phẩm riêng và gây được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, cả website và fanpage của thương hiệu này đã không còn hoạt động. Thay vào đó, trong những năm trở lại đây, Call Me Duy mở rộng lĩnh vực công việc sang mảng KOC và đạt được thành tựu đáng kể.