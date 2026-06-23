Hiệu trưởng trực tiếp livestream bán vải, chốt đơn hàng chục tấn nông sản

Hơn 40 tấn vải thiều cùng hàng nghìn đơn hàng được chốt chỉ sau vài giờ livestream. Đằng sau kết quả đó là hành trình gần 16 tiếng của giảng viên và sinh viên FPT Polytechnic: xuất phát từ sáng sớm, lội giữa vườn vải đang vào vụ thu hoạch và cùng vị hiệu trưởng của mình đứng giữa nắng trưa để bán nông sản trên sóng trực tiếp.

Vừa qua, phiên livestream OCOP Bắc Ninh với chủ đề "Cây vải số - Vải thiều OCOP 4 mùa" đã diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, đại diện Sở Công Thương, các doanh nghiệp, KOL/KOC cùng đội ngũ giảng viên và sinh viên FPT Polytechnic. Không chỉ tham gia với vai trò khách mời, thầy trò nhà trường còn trực tiếp đảm nhận nhiều công việc quan trọng trong quá trình vận hành phiên livestream như xây dựng nội dung, chuẩn bị kịch bản, hỗ trợ kỹ thuật và tương tác với khách hàng trên nền tảng số.

Để chuẩn bị cho chương trình, từ 5 giờ sáng, đoàn gồm 18 giảng viên và sinh viên đã có mặt tại tỉnh Bắc Ninh. Trong cái nắng đầu hè, các thành viên mang theo thiết bị, khảo sát bối cảnh và chuẩn bị các phương án ghi hình ngay tại vườn. Những luống cỏ cao, địa hình không bằng phẳng hay điều kiện thời tiết khắc nghiệt đều trở thành một phần của "lớp học thực tế" đặc biệt.

Đến khoảng giữa trưa, khi phiên livestream chính thức bắt đầu, một nhân vật đặc biệt xuất hiện trên sóng là thầy Vũ Chí Thành – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic.

Thay vì đứng ngoài quan sát, vị hiệu trưởng trực tiếp tham gia giới thiệu sản phẩm, tương tác với người xem và đồng hành cùng sinh viên trong suốt chương trình. Phong cách gần gũi, hài hước cùng khả năng kết nối tự nhiên với khán giả giúp phần xuất hiện của thầy Thành nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực trên sóng trực tiếp.

Ông Nguyễn Thế Thi - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh (áo trắng), TS. Vũ Chí Thành - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic (áo cam) cùng các đại diện địa phương tham gia phiên livestream. Nguồn ảnh: Tin tức Phường Chũ - Bắc Ninh

Theo ghi nhận của ekip, thời điểm thầy Vũ Chí Thành tham gia livestream cũng là lúc lượng người xem đồng thời trên một kênh đạt 3.946 mắt xem – con số cao nhất trong suốt phiên phát sóng.

Chốt đơn hơn 40 tấn vải thiều, sinh viên học nghề bằng dự án thật

Phiên livestream được phát đồng thời trên 7 kênh truyền thông, thu hút lượng lớn người xem và ghi nhận hàng nghìn đơn hàng. Riêng sản phẩm vải thiều đã tiêu thụ khoảng 1.200 cây vải từ hai vườn được tuyển chọn, tương đương khoảng 42 tấn vải. Ngoài ra còn có 26 tấn vải xuất khẩu cùng nhiều sản phẩm OCOP khác được bán thành công ngay trên sóng trực tiếp.

Đằng sau những con số này là guồng vận hành liên tục của đội ngũ giảng viên và sinh viên FPT Polytechnic. Khi lượng bình luận và đơn hàng tăng nhanh, các nhóm phụ trách nội dung, kỹ thuật, điều phối livestream và xử lý đơn hàng phải liên tục phối hợp để đảm bảo phiên phát sóng diễn ra ổn định.

Không chỉ góp phần quảng bá nông sản địa phương trên nền tảng số, phiên livestream còn mang đến cho sinh viên cơ hội tham gia một dự án thương mại điện tử quy mô lớn. Tại đây, các bạn đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như host, co-host, trợ live, vận hành kỹ thuật, chăm sóc khách hàng và xử lý đơn hàng. Những kiến thức về Digital Marketing, Marketing & Sales hay Thương mại điện tử không còn nằm trên giáo trình mà được kiểm chứng bằng khách hàng thật, sản phẩm thật và kết quả thật.

Theo cô Nguyễn Phạm Thị Như Quỳnh - Chủ nhiệm Bộ môn Thương mại điện tử FPT Polytechnic Hà Nội, điều giá trị nhất của phiên livestream không nằm ở số lượng đơn hàng mà ở trải nghiệm nghề nghiệp thực tế mà sinh viên nhận được.

"Trên lớp, sinh viên có thể học về xây dựng nội dung, bán hàng đa nền tảng hay quản trị khách hàng. Nhưng chỉ khi bước vào một phiên livestream thực sự với hàng nghìn người xem và lượng tương tác liên tục thay đổi, các bạn mới cảm nhận được áp lực và tốc độ vận hành của nghề. Đây là những trải nghiệm rất khó tái hiện hoàn toàn trong môi trường lớp học", cô Quỳnh chia sẻ.

Từ phiên livestream OCOP đến những cơ hội nghề nghiệp thực tế

Cũng từ những trải nghiệm như phiên livestream OCOP Bắc Ninh, đại diện FPT Polytechnic cho biết đây không phải là một hoạt động đơn lẻ mà là một phần trong định hướng tăng cường trải nghiệm thực tế cho sinh viên các chuyên ngành Digital Marketing và Marketing & Sales. Bên cạnh các dự án với doanh nghiệp, nhà trường liên tục mở rộng mạng lưới hợp tác với địa phương, hợp tác xã và các đơn vị sản xuất để đưa sinh viên tham gia các chương trình truyền thông, xúc tiến thương mại và chuyển đổi số. Qua đó, sinh viên có cơ hội tiếp cận những bài toán thực tế của thị trường ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Riêng tại Bộ môn Thương mại điện tử, sinh viên thường xuyên tham gia các dự án vận hành fanpage, sản xuất nội dung số, livestream bán hàng và triển khai chiến dịch Digital Marketing thông qua Xưởng Thực hành. Mô hình này hoạt động như một agency thu nhỏ, nơi sinh viên được giao nhiệm vụ, làm việc theo dự án và đánh giá kết quả bằng các chỉ số thực tế.

Từ thành công của phiên livestream OCOP Bắc Ninh, nhà trường kỳ vọng sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức trong thời gian tới. Điều đó đồng nghĩa với việc sinh viên sẽ có thêm nhiều "sân chơi nghề nghiệp" để trải nghiệm các công việc đang trở thành xu hướng của nền kinh tế số như livestream commerce, social commerce, digital marketing và vận hành thương mại điện tử.