Xu hướng học Đại học tại Việt Nam, nhận bằng quốc tế

Trong nhiều năm, du học được xem là con đường gần như duy nhất để tiếp cận nền giáo dục quốc tế và sở hữu tấm bằng có giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt tăng cao, bối cảnh kinh tế nhiều biến động và những thay đổi trong nhu cầu học tập đang khiến ngày càng nhiều phụ huynh và học sinh tìm kiếm lựa chọn linh hoạt hơn.

Thay vì ra nước ngoài ngay từ năm nhất, nhiều gia đình hiện ưu tiên mô hình học chương trình liên kết quốc tế ngay tại Việt Nam mà vẫn nhận bằng cấp được công nhận toàn cầu, vẫn có cơ hội chuyển tiếp du học khi điều kiện phù hợp, nhưng giảm đáng kể gánh nặng tài chính và có thêm thời gian chuẩn bị để sẵn sàng hội nhập môi trường mới. Xu hướng này đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam và được đánh giá là lời giải cân bằng giữa chất lượng đào tạo, trải nghiệm quốc tế và bài toán kinh tế.

Khi phụ huynh không chỉ tìm kiếm một tấm bằng

Tiêu chí lựa chọn trường đại học đã thay đổi đáng kể. Theo khảo sát của QS World University Rankings 2024, hơn 70% sinh viên Đông Nam Á đặt yếu tố "khả năng có việc làm sau tốt nghiệp" lên hàng đầu – cao hơn cả danh tiếng thương hiệu trường. Phụ huynh và học sinh ngày nay quan tâm nhiều hơn đến năng lực tiếng Anh thực chiến, kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa và cơ hội nghề nghiệp quốc tế sau khi ra trường.

Trong khi đó, chi phí học đại học toàn phần tại Mỹ thường lên tới vài tỷ đồng trong bốn năm, chưa kể sinh hoạt phí, nhà ở và các khoản phát sinh. Không phải gia đình nào cũng sẵn sàng đầu tư mức ngân sách lớn ngay từ đầu. Vì vậy, mô hình học đại học tại Việt Nam và nhận bằng quốc tế đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc: sinh viên vừa tiếp cận chương trình đào tạo chuẩn nước ngoài, vừa tiết kiệm chi phí sinh hoạt đáng kể so với du học toàn phần.

Học chương trình nguyên bản Hoa Kỳ ngay tại TP.HCM

Một trong những lựa chọn tiêu biểu hiện nay là chương trình liên kết do Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITPC) thuộc Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn (STU) hợp tác cùng Đại học Troy (Troy University, Hoa Kỳ) triển khai. Đây là đơn vị tiên phong tại TP.HCM hỗ trợ đào tạo liên kết cùng Đại học Troy – trường đại học công lập tại bang Alabama, thuộc nhóm các trường uy tín khu vực miền Nam nước Mỹ. Chương trình đã đồng hành cùng nhiều lứa sinh viên suốt 19 năm kể từ năm 2007, khẳng định uy tín vững chắc trên thị trường giáo dục quốc tế tại Việt Nam.

Sinh viên học tại giảng đường TPHCM theo chương trình liên kết quốc tế giữa ĐH Troy và STU

Điểm khác biệt cốt lõi của chương trình là sinh viên được học theo giáo trình nguyên bản Hoa Kỳ, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi đội ngũ giáo sư từ Đại học Troy và các giảng viên đầu ngành tại Việt Nam. Phương pháp giảng dạy chú trọng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và năng lực chuyển đổi văn hóa giữa Mỹ và Việt Nam, giúp sinh viên sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế ngay sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận bằng Cử nhân chính quy do Đại học Troy (Hoa Kỳ) cấp, có giá trị toàn cầu, và được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận.

Linh hoạt chuyển tiếp – lợi thế kép cho người học

Một lợi thế nổi bật của chương trình là tính linh hoạt trong lộ trình học tập. Sinh viên có thể lựa chọn học toàn bộ 4 năm tại Việt Nam, hoặc chuyển tiếp sang Mỹ ở năm 3 - 4 tùy theo điều kiện tài chính và định hướng cá nhân. Mô hình này giúp sinh viên vừa giảm gánh nặng bài toán kinh tế trong giai đoạn đầu, vừa có bước đệm chuẩn bị sẵn sàng – cả về ngoại ngữ lẫn kỹ năng sống – trước khi hội nhập hoàn toàn vào môi trường mới tại Mỹ.

Sinh viên chuyển tiếp còn được hỗ trợ toàn diện về hồ sơ visa, an toàn trong quá trình học tập tại Troy, Alabama, cũng như chỗ ở và chương trình định hướng hội nhập. Đặc biệt, sinh viên chuyển tiếp có thể nhận học bổng lên tới 50% học phí tại Mỹ.

Khuôn viên Đại học Troy tại Alabama, Hoa Kỳ

Chị Minh Anh (TP.HCM), phụ huynh có con theo học tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITPC), chia sẻ: "Gia đình tôi từng cân nhắc cho con du học ngay sau tốt nghiệp THPT. Nhưng khi tìm hiểu kỹ, chúng tôi nhận thấy học chương trình chuẩn Mỹ tại Việt Nam vừa giúp tiết kiệm chi phí đáng kể, vừa giúp con có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi ra nước ngoài."

Những ngành học hàng đầu xu hướng tuyển dụng toàn cầu

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITPC-STU) tập trung vào hai ngành có nhu cầu nhân lực cao bậc nhất hiện nay: An ninh mạng và Khoa học máy tính.

Theo báo cáo của Cybersecurity Ventures, thế giới sẽ thiếu hụt hơn 3,5 triệu chuyên gia an ninh mạng vào năm 2025, và Việt Nam không nằm ngoài xu hướng đó. Đây là những lĩnh vực được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh về nhu cầu tuyển dụng, không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

Ngoài chuyên môn, doanh nghiệp hiện đặc biệt ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng Anh thành thạo, tư duy toàn cầu và kinh nghiệm làm việc đa văn hóa – chính là những năng lực cốt lõi được chú trọng xuyên suốt trong chương trình đào tạo tại ITPC.

Nhiều cơ hội học bổng trong mùa tuyển sinh 2026

Mùa tuyển sinh 2026, Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITPC) thuộc Đại học Công nghệ Sài Gòn triển khai nhiều chính sách ưu đãi dành cho thí sinh có thành tích học tập tốt và năng lực tiếng Anh nổi bật:

- Học bổng từ 25% đến 100% học phí cho thí sinh xuất sắc

- Miễn 100% lệ phí xét tuyển cho thí sinh tại TP.HCM

- Học bổng lên tới 50% học phí khi chuyển tiếp sang Mỹ ở năm 3 – 4

Nhà trường áp dụng xét tuyển theo hình thức xét học bạ với các tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07, D09. Điều kiện trúng tuyển linh hoạt, chỉ cần đạt một trong ba tiêu chí: tổng điểm tổ hợp 3 môn tốt nghiệp THPT ≥ 19 điểm; hoặc tổng điểm 3 môn lớp 12 ≥ 20; hoặc điểm Đánh giá năng lực ≥ 700.

Trong bối cảnh giáo dục toàn cầu ngày càng mở rộng, chương trình tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITPC – Đại học Công Nghệ Sài Gòn là minh chứng rõ nét cho một lựa chọn chủ động, linh hoạt và tối ưu: học đại học Mỹ ngay tại Việt Nam, nhận bằng quốc tế được công nhận toàn cầu.

Thông tin tuyển sinh:

Trung tâm Đào tạo Quốc tế – Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn (ITPC – STU)

Phòng A2.06, 180 Cao Lỗ, P. Chánh Hưng, TP.HCM

Hotline: 0914.62.33.44

Website: https://tuyensinh.itpc.edu.vn/

Zalo: https://zalo.me/itpcstu

Facebook: https://www.facebook.com/TROYUNI.HCMC