Hiệp hội Phi công Hàng không kêu gọi hành khách thắt dây an toàn

Hiệp hội Phi công Hàng không (ALPA) - đại diện cho hơn 77.000 phi công tại 41 hãng hàng không của Mỹ và Canada hôm nay đã đưa ra thông điệp, khẳng định cách an toàn nhất để hành khách tự bảo vệ mình là đảm bảo dây an toàn của họ luôn được thắt chặt trong suốt cả chuyến bay.

Hình ảnh trong khoang hành khách của chuyến bay SQ321, Hãng hàng không Singapore Airlines, sau khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok (Thái Lan) ngày 21/5. Ảnh: Reuters

Chuyên gia an toàn hàng không vũ trụ Anthony Brickhouse cũng nhận định, hành khách cần hạn chế di chuyển trên các chuyến bay và luôn thắt dây an toàn, bất kể đèn thắt dây an toàn có sáng hay không. Hãng hàng không American Airlines cũng đã yêu cầu các phi công bật đèn báo thắt dây an toàn và hướng dẫn hành khách, tiếp viên ngồi ngay lập tức khi có nhiễu loạn nghiêm trọng. Tiếp viên sau đó phải ngồi yên tại chỗ cho đến khi được cơ trưởng thông báo hoặc tín hiệu thắt dây an toàn đã tắt.

Hôm qua, chuyến bay từ London đến Singapore của Hãng hàng không Singapore Airlines đã gặp phải tình trạng nhiễu động nặng nề trên Ấn Độ Dương và hạ độ cao 6.000 feet (khoảng 1.800 mét) trong khoảng 3 phút, trước khi hạ cánh khẩn cấp xuống Bangkok, Thái Lan.

Dịch vụ dự báo thời tiết AccuWeather cho biết dữ liệu vệ tinh và sét cho thấy "những cơn giông bão bùng nổ" đã phát triển gần đường bay, khiến phi công có ít thời gian để phản ứng.

Một nghiên cứu năm 2021 của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ khẳng định, tai nạn hàng không liên quan đến nhiễu loạn không khí là loại tai nạn phổ biến nhất.