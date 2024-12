Hiện trạng các tuyến phố dự kiến cho thuê vỉa hè ở Hà Nội

Thường xuyên di chuyển qua khu vực này, anh Phạm Văn Công (27 tuổi, quận Hà Đông) cho biết, không chỉ hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè mà một số người dân cũng vô tư dọn bàn ghế ra bán nước, đồ ăn vặt trên vỉa hè, tạo khung cảnh nhếch nhác giữa trung tâm thành phố. "Vỉa hè tại đây đã có nhiều đoạn xuống cấp, nham nhở do bị sử dụng sai mục đích”, anh Công nói.

Sở Xây dựng Hà Nội đưa ra 6 tiêu chí để cho thuê vỉa hè:

Thứ nhất, hè phố cho phép kinh doanh phải có vỉa hè rộng tối thiểu 3m (trừ trường hợp đặc biệt trong khu vực phố cổ ở quận Hoàn Kiếm); bề rộng hè phố đảm bảo từ 3m trở lên để đáp ứng cho người đi bộ 1,5m, bố trí hạ tầng kỹ thuật, một phần để kinh doanh và trông giữ phương tiện.

Đối với khu phố cổ, cho phép hè phố có chiều rộng nhỏ hơn 3m, được kinh doanh trong thời gian tổ chức không gian đi bộ hoặc thời gian khác do UBND quận cấp phép.

Các tiêu chí tiếp theo là đảm bảo chỗ đỗ xe cho khách tại chỗ hoặc trong phạm vi cho phép; hoạt động kinh doanh phải đảm bảo yếu tố an toàn, văn minh; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường; hè phố tổ chức kinh doanh phải được UBND cấp quận, huyện cấp phép về thời gian và mặt hàng kinh doanh.

Đặc biệt, đối với hộ kinh doanh di động phải được trang bị quầy bán hàng theo quy cách được UBND cấp huyện ban hành.