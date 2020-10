Hiếm có như nữ idol nổi tiếng sexy: Là nghệ sĩ Gen 3 duy nhất đạt All Kill từ nhóm chính, solo cho đến collab và cả nhóm dự án

Nhắc đến Hwasa, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh sexy táo bạo của cô, thế nhưng nữ idol có nhiều hơn là vẻ ngoài nóng bỏng. Em út MAMAMOO còn là ca sĩ tài năng, sở hữu chất giọng "khủng" không kém các chị em cùng nhóm. Nhờ giọng hát trời cho và khả năng trình diễn xuất sắc mà Hwasa hoạt động ở vị trí nào cũng gặt hái thành công vang dội.

Mới đây Hwasa còn được đích thân Lee Hyori tuyển vào nhóm nhạc "chị đại" Refund Sisters - dự án thành lập qua chương trình Hangout with Yoo. Thành tích của họ góp phần giúp Hwasa lập kỷ lục là idol duy nhất của Kpop thế hệ 3 đạt All Kill trên các BXH khi hoạt động nhóm, debut solo, kết hợp với nghệ sĩ khác và tham gia nhóm nhạc dự án.



Hwasa sở hữu thành tích nhạc số mà nhiều idol thèm muốn

Hwasa đạt All Kill đầu tiên trong sự nghiệp với MAMAMOO - nhóm nhạc mà cô đang hoạt động. Ca khúc giúp nữ idol và đồng đội giành danh hiệu này là You Are The Best (2016). Bài hát đã #1 BXH âm nhạc thời gian thực và nhanh chóng tiến tới dấu mốc Perfect All Kill.

MV You Are The Best - MAMAMOO

Năm 2018, Hwasa sở hữu ca khúc thứ 2 đạt All Kill nhờ màn "bắt tay" với rapper Loco. Ca khúc Don't Give It To Me của họ được công chúng yêu mến vì lời lẽ chân thực, giọng hát tuyệt vời, đã vậy bộ đôi còn kết hợp vô cùng ăn ý. Bài hát của Hwasa và Loco đạt All Kill trên các BXH thời gian thực chỉ trong 2 ngày và sau đó tiến đến danh hiệu Perfect All Kill.

MV Don't Give It To Me - Loco & Hwasa (MAMAMOO)

Thế nhưng Hwasa chẳng cần hoạt động nhóm hay kết hợp với người khác mới có thể "diệt sạch" các BXH thời gian thực của Hàn. Cô đã làm được điều này khi ra mắt solo với ca khúc twit vào đầu năm 2019. Bài hát nhanh chóng leo lên vị trí đầu tiên của các BXH Hàn Quốc và có tới hơn 10 lần All Kill.

MV twit – Hwasa (MAMAMOO)

Thành tích All Kill mới nhất mà nữ idol đạt đến từ màn debut của Refund Sisters. Nhóm nhạc dự án bước ra từ chương trình Hangout with Yoo tập hợp những nữ ca sĩ sexy, cá tính hàng đầu Kpop, gồm Lee Hyori, Jessi, Uhm Jung Hwa và em út Hwasa.

Refund Sister ra mắt với ca khúc Don't Touch Me vào ngày 10/10. Bài hát nhanh chóng vượt qua sản phẩm đến từ các đối thủ sừng sỏ như BTS, BLACKPINK để đứng đầu BXH và giành danh hiệu All Kill. Thế nhưng thành tích của Don't Touch Me chưa dừng lại ở đây, ca khúc này giành chứng nhận Perfect All Kill danh giá chỉ sau hơn 1 ngày lên sóng.

Hwasa là em út trong nhóm nữ "chị đại" Refund Sister

Don't Touch Me - Refund Sisters

Như vậy, Hwasa đạt All Kill từ lúc hoạt động với MAMAMOO, kết hợp với Loco cho đến khi solo và gia nhập nhóm nhạc dự án. Đây là thành tích đáng gờm, chưa idol nào trong thế hệ của cô đạt được. Điều này còn chứng tỏ thực lực và sức hút của Hwasa, cho thấy cô là 1 ca sĩ tài năng chứ không đơn thuần là biểu tượng sexy.

Hwasa đã sexy lại còn hát hay, bảo sao cứ ra nhạc là các BXH nhạc số phải dè chừng

Nguồn: KB - Ảnh: Internet - Video: YouTube