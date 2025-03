H'Hen Niê, Tiên Tiên và dàn sao Vbiz đổ bộ đám cưới đẹp như mơ của cặp đôi đồng giới hot Vbiz

Tối 29/3, hôn lễ của MC Dustin Phúc Nguyễn và Dyon Trần đã chính thức diễn ra tại TP.HCM trong không gian sang trọng và ngập tràn cảm xúc. Khoảnh khắc cặp đôi trao nhau lời thề nguyện dưới ánh đèn lung linh, trong sự chứng kiến của gia đình và những người thân thiết nhất đã khiến tất cả khách mời vô cùng xúc động.

Không gian được bày trí ấm áp, với nhiều hoa tươi kết hợp cùng ánh sáng dịu nhẹ tạo nên không gian đẹp như mơ. Cả hai chú rể đều diện trang phục trắng ton-sur-ton, nắm chặt tay nhau trong giây phút thiêng liêng nhất cuộc đời. Trên lễ đường, tiếng cười xen lẫn nước mắt xúc động của họ đã khiến nhiều người có mặt không khỏi nghẹn ngào.

Xuất hiện tại đám cưới là dàn khách mời nổi tiếng của Vbiz. Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý với vẻ rạng rỡ và đầy năng lượng. Tiên Tiên – người bạn thân thiết lâu năm của Dustin – cũng có mặt để chúc phúc cho cặp đôi. Cường Seven - Vũ Ngọc Anh, Thanh Thanh Huyền, Liêu Hà Trinh và nhiều gương mặt đình đám khác lần lượt xuất hiện, ai nấy đều chọn cho mình trang phục lịch sự, tinh tế phù hợp với không khí trang trọng của buổi lễ.

Clip: Những khoảnh khắc lãng mạn trong hôn lễ của Dustin Phúc Nguyễn

Dustin Phúc Nguyễn và bạn đời trao nhau lời thề nguyện gây xúc động

Hôn lễ của cặp đôi có sự hiện diện của gia đình và bạn bè thân thiết

Khoảnh khắc cả hai diện áo dài đón tiếp khách mời

Hoa hậu H'Hen Niê cùng nhiều sao Việt đã có mặt để chúc phúc cho Dustin Phúc Nguyễn và Dyon Trần

Ca nhạc sĩ Tiên Tiên

Cường Seven

Vợ chồng Cường Seven - Vũ Ngọc Anh xúc động trước khoảnh khắc trên lễ đường

MC Liêu Hà Trinh

MC Thanh Thanh Huyền

Không gian lễ cưới được bày trí cực lãng mạn và sang trọng

Được biết nửa kia của Dustin là Dyon Trần, đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh, chuyện tình cảm lên MXH, xây dựng các content thú vị trên TikTok, thoải mái xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện công khai. Chẳng hạn như ở WeChoice Awards 2023, Dustin và Dyon mặc đồ tone sur tone, rạng rỡ sánh đôi trên thảm đỏ.

Dustin Phúc Nguyễn cầu hôn thành công bạn trai hồi tháng 8/2024. Nam VJ đã đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên người yêu cùng với chiếc nhẫn trên tay Dyon Trần. Anh chàng cho biết mình nhận được cái gật đầu đồng ý từ nửa kia khi cầu hôn. “I proposed. He said yes! Bắt con Pikachu thành công! Thank you families & friends” (Tạm dịch: Tôi đã cầu hôn. Anh ấy nói đồng ý. Bắt con Pikachu thành công! Chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè) - Dustin viết. Theo hình ảnh được Dustin chia sẻ, màn cầu hôn có sự chứng kiến của gia đình, bạn bè 2 bên.

Dustin Phúc Nguyễn cầu hôn bạn trai hồi tháng 8 năm ngoái

Liên Hoa/ Ảnh: Viết Thanh/ Clip: Lan Anh