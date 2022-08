Hết phim "Thương ngày nắng về", Lan Phương vẫn không quên nhắc đến nhân vật Đức xoăn của Hồng Đăng

"Thương ngày nắng về" đã kết thúc trong sự viên mãn. Cuối cùng, bà Nga đã vượt qua cơn nguy kịch sau cơn xuất huyết não nhưng trở thành người thiếu minh mẫn, lúc nhớ lúc quên. Bà có lúc nghĩ mình là trẻ con, quên mất tên tuổi của con cái. Dự tính được tương lai, bà viết ra tất cả những tâm tư, lo lắng và kỳ vọng của mình trước khi bệnh trở nặng. Sau biến cố sức khỏe của mẹ, ba cô con gái Vân Khánh (Lan Phương), Vân Trang (Phan Minh Huyền) và Vân Vân (Ngọc Huyền) càng gắn bó hơn, cùng cố gắng làm theo những mong mỏi của bà.

Lan Phương và Hồng Đăng đóng vai vợ chồng trong "Thương ngày nắng về"

Trong cái kết của "Thương ngày nắng về", diễn viên Lan Phương là người giữ được nhiều cảm xúc nhất. Cô viết: "Hành trình đã khép lại. Nhưng mẹ Nga và 3 cô con gái vẫn sẽ sống tiếp cuộc sống của mình. Vẫn sẽ còn những khó khăn, còn nhiều đau đớn khi mẹ sẽ ngày một quên dần những kí ức về gia đình, nhưng chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều yêu thương.



Vân Trang và Duy sẽ vô cùng thành công, sẽ có 2 em bé thật xinh đẹp, và mạnh mẽ như mẹ Trang, sẽ lớn lên thành những người ưu tú. Vân Vân sẽ trải qua nhiều vất vả trong hành trình khẳng định mình với sự nghiệp tạo dựng tên tuổi của mình, nhưng chàng Phong lãng tử và từng trải sẽ luôn bên em, sẽ luôn ôm lấy Vân khi em mệt mỏi, áp lực, cả khi em thành công cũng như thất bại. Và 2 em sẽ cưới nhau, dù hơi muộn một chút.

Còn Vân Khánh của Phương, cô ấy sẽ trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh và độc lập hơn. Cô ấy và Sam So sống với mẹ và là chỗ dựa cho mẹ Nga hàng ngày. Khánh sẽ là người kể cho mẹ về những chuyện đã qua, và an ủi mẹ khi mẹ cảm thấy bơ vơ lạc lõng vì sự lãng quên của mình. Khánh sẽ có lúc cảm thấy tủi thân, nhưng mỗi khi Sam So ôm mẹ, Khánh sẽ có thêm ngàn lần sức mạnh để chiến đấu tiếp. Rồi Khánh sẽ từ từ tạo dựng sự nghiệp riêng của mình, tự tạo ra cuộc sống tốt cho các con, cho mẹ và cho chính mình".

Không chỉ nói về "thì tương lai" của các nhân vật trên, Lan Phương còn nhắc đến vai Đức xoăn của Hồng Đăng. "Và rồi đến một ngày… biết đâu ngày ấy sẽ đến…ngày mà Đức sẽ về, khi Đức cũng trưởng thành, bản lĩnh và giỏi giang hơn, và khi ấy 2 con người trải qua quá nhiều nỗi đau, cùng trưởng thành và cùng thấy lại tình yêu mà Sam So hằng mong muốn….

Cảm ơn cuộc đời Khánh đã mang đến cho P nhiều trải nghiệm, nhiều tình yêu và nhiều ý chí hơn. Cùng nhau cố gắng mỗi ngày Khánh nhé", Lan Phương viết.

Lan Phương và Hồng Đăng có nhiều phân cảnh thân thiết bên nhau

Được biết, trong suốt thời gian Hồng Đăng vắng mặt trong "Thương ngày nắng về", diễn viên Lan Phương vẫn dành cho anh cách ứng xử tinh tế. Hành động của nữ diễn viên nhận được lời khen của khán giả.