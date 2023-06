Helly Tống cùng Routine lan tỏa lối sống bền vững trong chiến dịch Coffee Lovers

Có thể nói, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phnôm Pênh, Viêng Chăn hay bất kỳ đâu cà phê đang dần giữ một vị trí quan trọng trong đời sống hằng ngày. Cà phê không chỉ đơn thuần là một thức uống giúp cho tinh thần tỉnh táo, sáng tạo hơn mà đã trở nên quen thuộc như là hơi thở của phong cách sống hiện đại. Văn hoá đi cà phê dường như đã len lỏi vào mọi ngõ hẻm, mọi thời điểm và mọi độ tuổi.

Sợi S.Café ra đời từ văn hoá uống cà phê bằng cách tận dụng phần bã tái chế từ lượng lớn cà phê được tiêu dùng hằng ngày kết hợp cùng vỏ chai nhựa. S.Café tiết kiệm tối đa thời gian và năng lượng sản xuất vật liệu thô, là một loại chất liệu tái chế tuyệt vời góp phần dệt nên một tương lai bền vững đáng sống.

Với nguồn cảm hứng từ văn hoá cà phê và sợi S.Café, Routine cho ra đời bộ sưu tập Coffee Lovers dành cho các tín đồ yêu thích cà phê. Coffee Lovers không đơn thuần chỉ là "Fashion Coffee Style" với những outfit cá tính, mang hơi thở đương đại mà còn thể hiện một lối sống bền vững, văn minh nhưng cũng vô cùng gần gũi, thân quen.

Nổi bật trong chiến dịch Coffee Lovers của Routine chính là chuỗi sự kiện được bắt đầu tại TP Hồ Chí Minh và Đà Lạt trong 2 ngày 20/05 & 27/5 vừa qua. Đồng hành cùng Routine trong chiến dịch lần này chính là Helly Tống – gương mặt nữ doanh nhân trẻ đã rất quen thuộc ở thị trường Việt Nam. Cô nổi tiếng gắn liền với lối sống bền vững, sống xanh cùng những hoạt động phục vụ cộng đồng mang giá trị đóng góp lâu dài.

Đến với sự kiện được tổ chức tại Đà Lạt mang tên Second Life of Coffee (Vòng đời thứ 2 của cà phê), Helly tiếp tục mang đến với người nghe những câu chuyện giản dị về hành trình xanh của mình cùng những dự án cộng đồng được chia sẻ trên 3 "đứa con tinh thần": The Yên Concept, Lại Đây Refill Station và Sống Foundation - Hạnh Phúc Xanh. Thông qua những câu chuyện về trồng rừng, các dự án tác động tích cực đến môi trường hay tái tạo vòng đời của bã cà phê, hành trình của Helly cũng là một phần hành trình của Routine Việt Nam đã và đang thực hiện ngày càng rõ nét. Đó cũng là câu chuyện chính mà Routine muốn chia sẻ đến mọi người trong hàng loạt sự kiện diễn ra tại TP Hồ Chí Minh và Đà Lạt vừa qua.

Khách hàng được trải nghiệm ly cà phê thơm ngon từ lúc bắt đầu qua workshop của Là Việt Coffee - "Hướng dẫn phân biệt và các loại cà phê cơ bản và tự pha chế cà phê theo nhiều phương pháp tại nhà", sau đó tới vòng đời thứ 2 của bã cà phê qua workshop "Làm Terrarium – hệ sinh thái thu nhỏ" bằng bã cà phê với sự hướng dẫn của kỹ sư đến từ "Yên Concept".

Và điểm nhấn của sự kiện, sau khi được tận mắt tận tay tái chế bã cà phê và ứng dụng vào đời sống, khách tham gia được lắng nghe sâu hơn thông qua những câu chuyện thực tế về cuộc sống xanh, hành trình xanh, ý tưởng xanh qua chia sẻ của đại diện nhãn hàng Routine và Helly Tống.

Sự kiện khép lại với một màn catwalk thân mật đến từ những "người bạn" của Routine trong niềm chia vui rất gần gũi, giản dị của tất cả mọi người như chính khởi phát ban đầu của dự án lần này.

Trước đó 1 tuần, sự kiện đầu tiên của Coffee Lovers được tổ chức tại cửa hàng Routine 768 Sư Vạn Hạnh (Quận 10) để ra mắt chính thức bộ sưu tập cũng như là dịp để các tín đồ thời trang và khách hàng được trải nghiệm tận tay, tận mắt và lắng nghe được những câu chuyện đằng sau đó từ chính phía đại diện Routine Việt Nam. Sự kiện được quan tâm bởi đông đảo các fashionista, đại diện báo chí, người mẫu thời trang, photographer tên tuổi cũng như những đối tác đã từng làm việc cùng Routine.

Thành công của chuỗi sự kiện Coffee Lovers lần này không thể thiếu sự góp mặt của 2 đối tác quan trọng cùng Routine chính là Là Việt Coffee và Samsung 68. Cả 3 đã tạo nên một không gian trải nghiệm "Thời trang – Cà phê – Công nghệ" vô cùng đáng nhớ đối với khách hàng tham dự.

Tìm hiểu thêm về BST Coffee Lovers tại: https://routine.vn/coffee-lovers