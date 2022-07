Hello Bác Sĩ - Sức khỏe, con người và môi trường làm việc lành mạnh là chìa khóa cho sự phát triển doanh nghiệp

Nơi làm việc từ lâu đã được xem như là ngôi nhà thứ hai của nhân viên văn phòng. Chính vì thế một môi trường tích cực, nuôi dưỡng nhân tài, thúc đẩy phát triển cá nhân chính là điểm đến lý tưởng của tất cả mọi người. Cùng ghé thăm văn phòng mới của Hello Bacsi, để xem những điều thú vị nào đã giúp doanh nghiệp này trở thành nền tảng thông tin và dịch vụ sức khỏe uy tín hàng đầu tại Việt Nam nhé!



Một không gian mở hướng đến sự tương tác

Hiểu rằng sự tương tác chính là chìa khóa thành công trong mọi công việc, vì vậy các thiết kế văn phòng tại Hello Bacsi đều được phát triển theo hướng mở, thúc đẩy sự giao tiếp, kết nối và định hướng phát triển theo tinh thần đội nhóm chung.

Không gian phòng làm việc chính với thiết kế mở - thúc đẩy sự tương tác giữa mọi người.

Mỗi thành viên vừa là một phần của những bộ phận độc lập vừa là mảnh ghép tạo nên sự thành công của chính công ty. Vì thế giữa các bộ phận đã không còn những ranh giới, mà tất cả ở trong một như một thể thống bậc nhất cùng nhau hành động và phát triển.

Phòng họp với các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho các nhu cầu hội họp khác nhau: nội bộ, đối tác hoặc khách hàng.

"Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế số, chúng tôi không chỉ khuyến khích sự giao tiếp giữa nhân viên với nhau mà hơn nữa đó chính là giao tiếp với khách hàng. Chúng tôi hy vọng giữa khách hàng và Hello Bacsi cũng không còn khoảng cách, vì cơ bản chúng ta đang cùng nhau trên một chiếc thuyền và cùng đi đến một đích chung - giúp cho mọi người khoẻ mạnh hơn, hạnh phúc hơn". Ông David Paysant - Đại diện Hello Bacsi chia sẻ.

Tôn trọng sự riêng tư và cá nhân hoá

Không bó hẹp về không gian lẫn thời gian, Hello Bacsi khuyến khích mọi người được là chính mình. Bởi vì giá trị của đa văn hoá chính là cái nôi cho sự sáng tạo. Nét văn hoá này cũng chính là một trong những nhân tố giúp Hello Bacsi trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe số.

Hình ảnh khu vực "phòng gọi điện thoại"

Giữa tổng thể thiết kế mở thì thiết kế cá nhân cũng nổi bật không kém. Các phòng điện thoại được đặt độc lập với phòng làm việc chính. Phòng có thiết kế cách âm tốt, đây chính là không gian lý tưởng cho những cuộc gọi quan trọng mà bạn cần sự yên tĩnh tối đa.

Môi trường làm việc tích cực

Khu vực Pantry chính là điểm nhấn cho tổng thể thiết kế văn phòng. Không gian rộng rãi với nhiều khu vực ghế ngồi hiện đại đề cao sự thoải mái và tiện dụng.

Đây chính là không gian giúp các Hellobacsi-er sạc lại năng lượng sau những dự án căng thẳng

Khi bạn khỏe mạnh và vui vẻ bạn có thể làm được rất nhiều việc mà không cảm thấy nặng nề

Pantry là không gian sinh hoạt chung, không chỉ được dùng trong các hoạt động nội bộ như: tiệc cuối tuần, ăn trưa, sinh nhật nhân viên… mà còn là nơi gặp gỡ đối tác, khách hàng. Bên những tách cà phê thơm nóng, mọi ý tưởng đều được tuôn trào.

Cùng khám phá thêm văn phòng mới của Hello Bacsi tại 15 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Hello Bacsi là nền tảng trực tuyến cung cấp kiến thức y khoa được kiểm chứng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu Châu Á. Mong muốn giúp cho mọi người có thêm nguồn tham khảo và đưa ra những quyết định sáng suốt hơn về sức khỏe của mình. Hello Bacsi thuộc Hello Health Group, được sáng lập vào năm 2015 tại Việt Nam. Đến nay họ đã có mặt tại 9 quốc gia bao gồm: Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Đài Loan, Ấn Độ, Philippines. Với hơn 32 triệu bạn đọc hàng tháng, 14 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, và hơn 100.000 nội dung sức khỏe đã xuất bản bằng 9 ngôn ngữ. Hello Bacsi đang cung cấp các gói dịch vụ phù hợp cho mọi nhu cầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và tiếp thị y tế.

