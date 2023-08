Hé lộ vương miện Miss Grand Vietnam 2023, fan sắc đẹp xuýt xoa: "Xuất sắc hơn cả năm ngoái"

Chỉ còn ít ngày nữa, Chung khảo Miss Grand Vietnam 2023 sẽ chính thức diễn ra. Trước thềm đêm thi quan trọng, BTC đã công bố sân khấu cũng như vương miện dành cho tân Hoa hậu và 4 Tiara dành cho các Á hậu trong buổi công bố vật phẩm cho top 5 diễn ra vào chiều 21/8.

5 vương miện dành cho top 5 Miss Grand Vietnam 2023

Sau các tập phát sóng của phần thi "Thiết kế vương miện", bài dự thi của tác giả Nguyễn Hoàng Khang với tên gọi "Wings of the Grand" - Đôi cánh hòa bình đã chinh phục được các Ban giám khảo và đã xuất sắc đạt giải "Thiết kế vương miện được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn. Đây cũng chính là vương miện dành riêng cho Tân Hoa hậu của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023.



Cận cảnh vương miện dành cho người đẹp chiến thắng Miss Grand Vietnam 2023

Vương miện Miss Grand Vietnam 2023 được đội ngũ chế tác tỉ mỉ hoàn thành trong tổng thời gian 1080 giờ. Tất cả những viên đá quý vương miện đều được cắt mài riêng theo tiêu chuẩn đặc biệt để giữ được độ lấp lánh và đảm bảo tính thẩm mỹ cao.



Đơn vị chế tác hy vọng rằng, cô gái giành được ngôi vị cao nhất của Miss Grand Vietnam 2023 sẽ mang chiếc vương miện "Wings of the Grand" đến với bạn bè quốc tế, lan toả phẩm chất kiên cường, nghị lực và khát vọng hoà bình của người dân Việt Nam nói chung và Miss Grand Vietnam 2023 nói riêng.

Ngoài chiếc vương miện dành cho tân Hoa hậu, 4 Á hậu cũng sẽ nhận được tiara. Tiara dành cho 4 Á hậu Miss Grand Vietnam 2023 là những thiết kế vô cùng kỳ công và sang trọng, được chế tác từ vàng 24k và 2.400 viên đá quý nhập khẩu.

Tiara cho 4 Á hậu

Thiết kế vương miện dành cho top 5 chung cuộc năm nay nhận được nhiều lời khen từ fan sắc đẹp. Không ít cư dân mạng công nhận rằng kiểu dáng và chất liệu vương miện năm nay hoàn toàn nổi trội, sang trọng hơn hẳn so với Miss Grand Vietnam 2022. Ở cuộc thi năm trước, vương miện của top 5 từng bị chê kiểu dáng mỏng, không dày dặn, chắc chắn thêm vào đó phần chóp được thiết kế quá cao khiến tỷ lệ khuôn mặt của người đội không được cân xứng.



Đặc biệt, Tân Miss Grand Vietnam 2023 còn nhận được hoa đăng quang mang tên "Vươn Sắc Tinh Hoa". Đây là sự kết hợp hài hòa giữa các loại hoa mang gam màu chủ đạo vàng - cam tạo nên tổng thể bắt mắt và quyền lực, thể hiện cho sự nhiệt huyết, chiến thắng.

Hoa đăng quang "Vươn Sắc Tinh Hoa" là một lời chúc may mắn mà đơn vị chế tác hoa đăng quang gửi đến tân Hoa hậu

Kết hợp với các nguyên liệu đặc biệt từ thiên nhiên nhằm bảo vệ môi trường và mang lại vẻ đẹp tự nhiên, "Vươn Sắc Tinh Hoa" là biểu tượng cho sự chiến thắng, ý chí kiên cường, bất khuất, luôn khao khát vươn lên bảo vệ hòa bình và lan tỏa thông điệp "Chiến thắng thật sự lâu nhất là chiến thắng hoà bình". Đây cũng chính là một lời chúc may mắn mà đơn vị chế tác hoa đăng quang gửi đến tân Hoa hậu trước khi cô đại diện Việt Nam thi đấu tại Miss Grand International 2023.



Hiện tại, các thí sinh Miss Grand Vietnam đã ở giai đoạn nước rút để chứng tỏ bản lĩnh của mình, nhằm ghi điểm trong mắt ban giám khảo cũng như khán giả. Cuộc thi năm nay quy tụ khá nhiều nhân tố sở hữu kỹ năng lẫn nhan sắc khá ấn tượng như Lê Hoàng Phương, Bùi Khánh Linh,... Hầu như khán giả không thể đoán trước được chủ nhận của chiếc vương miện năm nay sẽ rơi vào tay ai.