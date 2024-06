Hé lộ lí do bất ngờ khiến chiếc Mazda CX-5 phủ đầy bụi, nằm chỏng chơ trước cửa quán bia

Những ngày vừa qua, hình ảnh chiếc ô tô Mazda CX-5 mang BKS 30A-249.XX, để tại một bãi đất trống ở trước cửa quán bia, xung quanh xe, bụi phủ dày, cỏ mọc um tùm đã được chia sẻ kèm dòng chia sẻ "tìm chủ nhân" đã gây xôn xao MXH.

Liên quan đến vụ việc trên, chia sẻ với An ninh Thủ đô, công an phường Mộ Lao cho biết đã làm rõ và làm việc được với chủ nhân chiếc xe trên, là anh L.A.D (SN 1988, trú tại căn hộ tầng 6 tòa chung cư trên địa bàn phường Mộ Lao).

Hình ảnh được chia sẻ cho thấy xung quanh chiếc CX-5 cỏ đã mọc đầy (Ảnh: Nghĩa Nguyễn/Oto+).

Theo tường trình của anh D., chiếc xe trên anh mua từ năm 2014 với giá khoảng 1,4 tỷ đồng; đứng tên chính chủ. Anh D. từng cho người quen, bạn bè mượn xe, và khoảng tháng 2-2022, phương tiện này bị “phạt nguội” do vi phạm luật giao thông. Đến thời điểm này, anh D. chưa thực hiện trách nhiệm nộp phạt hành chính.

Về lý do để đỗ quá lâu phương tiện mà không sử dụng, anh D. tường trình do chiếc xe bị hỏng ắc-quy; trong hầm chung cư lại không có chỗ đỗ, cộng thêm việc ít nhu cầu sử dụng nên đã mang xe đến để ở khu vực trên. Anh D. cũng giải thích lý do “vì chiếc xe nhiều kỷ niệm nên không muốn bán”.

Ngày 2-6, khi biết phương tiện của mình “được” mạng xã hội quan tâm, anh D. đã gọi thuê cứu hộ tới di chuyển đến gara để sửa chữa.

Trước đó, theo thông tin trên Vietnamnet, vị trí chiếc Mazda CX-5 từng đỗ nằm ở cuối một đoạn đường nội bộ thuộc khu Hoàng Thành, sát với hàng rào sang khu chung cư Seasons Avenue (phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội). Khu vực này được quây tôn kín và được các quán ăn gần đó trưng dụng làm nơi để xe của khách cùng một số dụng cụ nhà bếp.

Chia sẻ với nguồn trên, một người dân ở gần đó cho biết, chiếc CX-5 chiếc Mazda màu trắng đỗ ở đây được khoảng trên 1 năm chứ không phải từ trước dịch Covid-19 như nhiều thông tin trên mạng xã hội.