Hé lộ không gian phòng tân hôn của Văn Hậu - Hải My: Đơn giản đến bất ngờ

Ngày 11/11 vừa qua, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã tổ chức đám cưới cùng người yêu 3 năm Doãn Hải My. Đám cưới của cả hai diễn ra tại quê nhà chú rể ở thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Mới đây, hình ảnh về phòng tân hôn của đôi trai tài gái sắc đã được tiết lộ bởi chính chủ và những người bạn.

Trong story của Doãn Hải My, cô đăng tải bức ảnh ngày đầu tiên về nhà chồng với nguyên bộ đồ áo dài đỏ thăm. Hải My ngồi trong căn phòng tân hôn của mình nghỉ ngơi. Phòng tân hôn thuộc tầng 2 của ngôi nhà ba tầng nằm trên mặt đường lớn. Đây là ngôi nhà mà anh đã mua mấy năm gần đây và là nơi cả gia đình anh hiện đang sinh sống. Ngôi nhà này khác với căn nhà cũ nằm trong con ngõ nhỏ trong thôn - nơi Văn Hậu và Hải My làm lễ gia tiên trong ngày cưới.

Căn phòng tân hôn của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My

Phòng tân hôn riêng tư của Văn Hậu và Hải My được trang trí vô cùng đơn giản, khác hẳn với sự đầu tư cho việc dựng rạp cưới và làm hình ảnh bên ngoài. Trên giường cưới có hình trái tim kết bằng hoa hồng, biểu tượng cho tình yêu nồng nhiệt. Ngoài ra, chăn ga gối đệm được lấy tông màu trắng sạch sẽ, không cầu kì. Những chiếc ghế trong phòng cũng được bọc bằng vải ren trắng, thắt nơ hồng như những đám cưới khác. Trong phòng còn có chiếc máy mát-xa được đặt cạnh giường.

Sau khi đoàn rước dâu về tới Thái Bình và cô dâu chú rể làm lễ gia tiên, cả hai trở về phòng tân hôn để nghỉ ngơi và thay đồ để ra rạp cưới tiếp khách. Chú rể Văn Hậu gây chú ý với hình ảnh diện đồ tây bảnh bao nhưng xỏ đôi dép lê màu hồng cá tính. Văn Hậu cũng tranh thủ xoa bóp chân bởi anh đang dính chấn thương.

Văn Hậu và Hải My đã có nhà riêng ở Hà Nội. Ngày 26/11, cả hai sẽ tổ chức tiệc cưới tại Thủ đô với sự tham dự của bạn bè thân thiết. Khi ấy, phòng tân hôn có lẽ sẽ mang diện mạo khác.