Hé lộ cuộc sống trụy lạc và thủ đoạn tinh vi của “ảnh đế” Yoo Ah In khi dùng ma túy tại hộp đêm cùng các nghệ sĩ khác

Scandal dùng chất cấm của "ảnh đế" Yoo Ah In vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong diễn biến mới nhất, vào sáng 11/4, tờ Kookmin Ilbo đã hé lộ về cuộc sống buông thả của tài tử Veteran, khiến công chúng càng thêm thất vọng với nam diễn viên sinh năm 1986.

Theo báo Hàn, nhiều nhân chứng tận mắt thấy Yoo Ah In thường xuyên tụ tập cùng người mẫu, phát thanh viên ở 3 hộp đêm, bar khác nhau vào thứ 7 hàng tuần. Các nhân chứng còn nghi ngờ "ảnh đế trẻ nhất xứ Hàn" dùng ma túy tại hộp đêm dựa trên những biểu hiện bất thường từ nam nghệ sĩ.

Nhân chứng bắt gặp Yoo Ah In cùng nhóm bạn nghệ sĩ hút thuốc tại hộp đêm, nhưng mùi tỏa ra rất khác với mùi thuốc lá thông thường. Thêm 1 chi tiết rất đáng ngờ, đó là Yoo Ah In cùng hội bạn gọi rất ít rượu song họ luôn rời khỏi đó trong tình trạng say khướt, mơ màng.

Yoo Ah In đến bar, hộp đêm ở Itaewon để chìm đắm trong các cuộc vui vô bổ

Nguồn tin cho biết thêm Yoo Ah In từng mất hút khỏi các bar, hộp đêm ở Itaewon trong một khoảng thời gian ngắn sau khi xảy ra thảm kịch giẫm đạp hồi tháng 10/2022. Thế nhưng, nam ngôi sao đã xuất hiện trở lại cùng những cuộc vui vô bổ của mình từ cuối năm ngoái. Phải tới đầu năm nay khi bị cảnh sát điều tra vì hành vi sử dụng chất cấm, "ảnh đế" mới hoàn toàn mất tăm tại bar, hộp đêm ở Itaewon.

Tờ Kookmin Ilbo cũng hé lộ về thủ đoạn tinh vi mà Yoo Ah In cùng hội bạn sử dụng khi lén lút dùng ma túy tại hộp đêm. Theo đó, tài tử Veteran thường lui tới club có ánh sáng tối hơn những hộp đêm khác và chọn bàn ở vị trí trong cùng để người khác khó nhận ra mình.

Nam nghệ sĩ tìm đủ mọi cách để người khác không nhận ra mình tại hộp đêm

Trước đó, chiều 10/4, Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul cho biết họ đang tiến hành điều tra đồng phạm cùng sử dụng ma túy với Yoo Ah In. Phía cơ quan điều tra cũng đang lên kế hoạch triệu tập "ảnh đế" lần nữa để thẩm vấn thêm.

Vào hôm 27/3, nam diễn viên đã xuất hiện tại sở cảnh sát để tiếp nhận điều tra liên quan tới bê bối dùng chất cấm. Trước ống kính phóng viên, tài tử Veteran chính thức đưa ra lời xin lỗi khán giả và nhận tội.

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11/2022 sau khi cơ quan này phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021.

Cảnh sát lấy mẫu xét nghiệm của Yoo Ah In từ ngày 5/2, ngay khi nam diễn viên vừa đáp xuống sân bay Incheon. Đến nay, "Ảnh đế" bị phát hiện dương tính với tận 5 loại chất cấm, gồm propofol, cần sa, ketamin, cocain và zolpidem.

Yoo Ah In xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy vào hôm 27/3

Nguồn: Koreaboo