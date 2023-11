Hé lộ 5 căn bếp “hớp hồn” cộng đồng mạng, nhìn là muốn vào bếp ngay

Một gian bếp tươm tất với sắc màu cá tính chắc hẳn là niềm ước ao của nhiều chị em. Sau những giờ làm việc căng thẳng, bếp trở thành nơi "nương náu" tuyệt vời cho tâm hồn, nơi mà chỉ cần bước chân vào, mọi nguồn cảm hứng nấu ăn sẽ tràn ngập. Không những vậy, nếu thêm một chút âm nhạc "chill chill" thì gian bếp cũng có thể biến thành nơi nghỉ ngơi lý tưởng, mang đến cảm giác thư thái, tận hưởng. Chính vì thế chỉ vừa xuất hiện, 5 không gian bếp của các chị đẹp đã nhanh chóng khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ. Hãy cùng khám phá!



Gian bếp ngập tràn sắc hồng thơ mộng, ngọt ngào

Nha Trang là một trong những chị đẹp được mọi người biết đến với sở thích du lịch năm châu và đam mê với việc decor nhà cửa. Nếu như năm 2022 là năm với những chuyến du lịch của chị cùng gia đình thì năm 2023 này, chị Trang đã dành phần lớn thời gian của mình để chăm chút lại gian bếp yêu thương của mình. Và kết quả, gian bếp mà chị mới chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của đông đảo chị em. Đáng chú ý, mọi chi tiết trong căn bếp đều được chị chăm sóc tỉ mỉ, tô điểm bằng gam màu hồng pastel dịu dàng và nữ tính.

Không gian bếp ngập tràn sắc hồng tại tổ ấm của chị Nha Trang.

Sự ngọt ngào, ấm áp đã được chị lan tỏa khắp không gian, tạo nên một gian bếp không chỉ đẹp mắt mà còn tràn ngập yêu thương.

Gian bếp "Ton sur ton" đến từng chi tiết

Cũng là một chị đẹp yêu bếp, nghiện nhà, chị Thu Trang hay được gọi là Trang Áo Cưới luôn là người truyền cảm hứng yêu bếp trên các group decor, trang trí nhà cửa lớn. Cũng là chủ nhân của một studio áo cưới lớn, được lắng nghe nhiều câu chuyện về hạnh phúc lứa đôi, thế nên chị càng trân quý tiếng cười dưới một mái nhà. Với riêng chị, gian bếp chính là nơi khởi nguồn cho những niềm vui, niềm hạnh phúc ấy. Do đó, từng món đồ đều được chị Trang lựa chọn chu đáo để tạo nên một gian bếp riêng độc đáo. Nhiều chị em đã để lại bình luận trầm trồ ngưỡng mộ với sự khéo tay của chị.

Là người yêu thích màu hồng, chị Trang đã có cho mình bộ sưu tập gia dụng với màu hồng tone sur tone với gian bếp.

Không những đáp ứng yếu tố thẩm mỹ, những đồ dùng được chị chọn cũng sẽ phải đảm bảo công năng.

Mang cả mùa thu vào trong gian bếp

Chưa kịp hết ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tinh tế của 2 gian bếp trên, cộng đồng mạng tiếp tục "đổ đứ đừ" trước gian bếp đậm chất mùa thu của chị Hà My. Căn bếp này từng giành giải Đặc Biệt trong group Nghiện nhà, và chị My cũng gây ấn tượng với hội chị em bởi khả năng biến hóa căn bếp cổ tích, thả nhẹ dáng cũng có ảnh triệu like.

Không chỉ là nơi để trổ tài nấu những bữa ăn ngon cho gia đình, với chị Hà My, gian bếp còn là nơi bộc bạch cá tính, sở thích của mình.

Được biết, để có được gian bếp đúng với mong muốn, chị My đã tự tay chăm chút, mua sắm từng món đồ gia dụng và sắp xếp kỹ lưỡng trong suốt 6 tháng. Mỗi góc bếp đều chứa đựng rất nhiều tình yêu, sự tỷ mỉ và khéo léo của chủ nhân căn bếp.

Nhiều cư dân mạng cũng "soi" ra được sự đồng bộ của các vật dụng trong bếp. Thậm chí thương hiệu Hawonkoo cũng đã được cư dân mạng gọi tên.

Tựa như một vườn hoa

Đối với những người đã theo dõi Phan Thủy, chắc chắn họ đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi một không gian sống ngập tràn sắc hoa. Từng góc ban công nhỏ xinh được trang hoàng bằng đủ loại hoa tươi thắm, đến bộ sưu tập chén trà tinh xảo với những họa tiết hoa văn được chị chọn lựa cẩn thận, tất cả đều quyện hòa để tạo nên một không gian sống mà bất kì ai bước vào cũng như lạc vào một thế giới cổ tích, đẹp đẽ và mơ mộng.

Gian bếp của cô nàng cũng không ngoại lệ, sự kết hợp màu sắc hài hòa cùng với những nét hoa thơ mộng đầy tinh tế hứa hẹn sẽ là cảm hứng cho các chị em yêu thích sự lãng mạn và nhẹ nhàng lên ý tưởng cho căn bếp của mình rồi đây.

Góc bếp nhỏ nhắn xinh xắn với những bộ sưu tập hoa văn tinh tế của cô nàng đã bị cộng đồng mạng vô tình bắt gặp.

Gian bếp xanh sang trọng, ấm áp

Gian bếp màu xanh bơ của chị Hương từng nhận được rất nhiều inbox xin chia sẻ kinh nghiệm từ hội chị em yêu bếp. Không chỉ hài hòa về màu sắc, cách bố trí không gian và lựa chọn các họa tiết làm điểm nhấn cũng hết sức tinh tế và độc đáo.

Đam mê nấu nướng, chị Hương không ngại chi mạnh tay cho một bộ đồ bếp Hawonkoo "full option", nhằm tạo nên sự đồng bộ cho cả căn bếp.

Chị Hương trải nghiệm dịch vụ giao hàng đặc biệt từ Hawonkoo, với Pinky box và thiệp cảm ơn từ Giám đốc R&D của Hãng.

Bếp là nơi chị tận hưởng những phút giây thư giãn dành riêng cho mình.

Khi cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn và tất bật, gian bếp càng được nhiều chị em xem đó là nơi "ẩn trú" tâm hồn mỗi khi trở về. Mong rằng, với những ý tưởng này, bạn sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng để tạo nên một gian bếp không chỉ đẹp mắt, tiện nghi mà còn là nơi chứa đựng tình yêu thương và sự sáng tạo. Hãy để gian bếp trở thành trái tim ấm áp của gia đình, nơi mọi người đều mong muốn trở về và tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên nhau.