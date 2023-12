Hãy nhớ nguyên tắc 3 ĐỪNG khi dùng bếp gas nếu không muốn chuốc họa vào thân!

* Bài viết được ghi lại theo lời kể của anh Cao (một nhân viên văn phòng):

Anh Cao là một nhân viên văn phòng bận rộn. Một ngày nọ, sau khi đi làm về mệt mỏi, anh quyết định làm một bữa mì đơn giản.

Trong lúc nấu mì, anh bị một cuộc điện thoại làm phân tâm khiến ngọn lửa trên bếp gas chưa tắt dù anh Cao đã tiến hành tắt bếp. May mắn thay, con gái anh Cao đã phát hiện kịp thời và tắt gas khẩn cấp, nhờ đó tránh được thảm kịch.

Trải nghiệm của anh Cao không phải là duy nhất. Trên thực tế, nhiều gia đình có một số thói quen không an toàn khi sử dụng bếp gas hàng ngày. Nhưng hãy nhớ, thảm kịch thường sẽ xảy ra nếu bạn phớt lờ hoặc không nhận thức được mối nguy hiểm của mình.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ bật mí 3 thói quen nguy hiểm của bếp gas và mong mọi người thật sự cảnh giác!

1. Không kiểm tra ngay khi phát hiện tình trạng rò rỉ khí gas

Gas không màu, không mùi nhưng được pha thêm chất tạo mùi nên khi gas rò rỉ, chúng ta sẽ ngửi thấy mùi hăng. Một số gia đình không hành động ngay khi ngửi thấy mùi này vì nghĩ rằng mùi này sẽ tự bay đi sau một thời gian. Nhưng thực tế, hành vi này cực kỳ nguy hiểm. Khí rò rỉ tích tụ trong nhà và có thể dễ dàng gây nổ nếu gặp ngọn lửa hoặc tia lửa điện.

2. Đường ống dẫn khí bị hỏng

Ống dẫn khí gas sử dụng lâu ngày có thể bị hư hỏng do lão hóa hoặc hư hỏng vật lý. Nhưng một số gia đình chọn tiếp tục sử dụng để tiết kiệm tiền. Điều này không chỉ dễ gây rò rỉ gas mà áp suất gas trong đường ống không ổn định còn có thể khiến ngọn lửa tắt và gas tiếp tục chảy ra ngoài, tiềm ẩn những nguy hiểm về sự cố cháy nổ.

3. Không định kì kiểm tra thiết bị gas

Nhiều gia đình ít khi kiểm tra, bảo dưỡng bếp gas sau khi lắp đặt. Điều này dễ dẫn đến những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn trong thiết bị gas nếu không được phát hiện kịp thời. Ví dụ, nếu màu ngọn lửa của bếp gas chuyển từ xanh sang vàng thì có thể là do đốt cháy không đủ hoặc nguồn gas cung cấp không ổn định. Đây là những mối nguy hiểm về an toàn cần được chú ý.

Bếp gas mang lại sự tiện lợi lớn cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn. Điều này không chỉ do bản thân bếp gas có vấn đề mà còn do người dùng gia đình sử dụng không đúng cách và sự sơ suất.

Chúng ta thường nói “an toàn không phải là chuyện nhỏ”, và câu nói này cũng áp dụng cho việc sử dụng bếp gas. Mỗi lần sử dụng bạn cần phải cẩn thận. Ví dụ, hãy chắc chắn mình đã tắt gas cẩn thận sau mỗi lần sử dụng bếp gas.

Trước mỗi lần sử dụng, hãy kiểm tra đường ống dẫn khí gas xem có dấu hiệu hư hỏng hay không; định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng toàn diện bếp gas để đảm bảo bếp gas luôn trong tình trạng hoạt động tốt.

Tác hại do rò rỉ khí gas đối với cơ thể con người là một vấn đề cần được xem xét nghiêm túc. Khí gia dụng mà chúng ta thường sử dụng chủ yếu là khí tự nhiên và thành phần chính của nó là khí mê-tan.

Bản thân khí mê-tan không màu và không mùi, nhưng để tránh tình trạng rò rỉ khí không được chú ý, các nhà sản xuất thường thêm các hợp chất có mùi đặc biệt vào khí tự nhiên để nếu xảy ra rò rỉ, chúng ta có thể nhanh chóng phát hiện.

Tuy nhiên, ngay cả khi phát hiện kịp thời tình trạng rò rỉ gas thì chúng ta vẫn không thể xem nhẹ. Vì việc tích tụ khí gas rò rỉ trong không gian kín sẽ khiến nồng độ oxy giảm, ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của chúng ta.

Hít phải khí oxy nồng độ thấp trong thời gian dài có thể gây ra các triệu chứng như chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn, nhịp tim nhanh, trường hợp nặng có thể dẫn đến hôn mê, thậm chí tử vong. Ngoài ra, các thành phần độc hại trong khí tự nhiên như hydro sunfua, hydro xyanua, v.v. cũng có thể gây hại cho cơ thể con người.

Điều nghiêm trọng hơn là khi khí gas rò rỉ với số lượng lớn và đạt tới nồng độ nhất định, nó có thể phát nổ khi tiếp xúc với ngọn lửa hoặc tia lửa điện. Điều này không chỉ gây thương vong mà còn có thể gây thiệt hại về tài sản.

Vì sức khỏe và sự an toàn của gia đình, chúng ta phải nhận thức được mức độ nghiêm trọng của việc rò rỉ khí gas. Khi nhận thấy có mùi gas trong nhà, bạn nên mở ngay cửa ra vào và cửa sổ để thông gió, đóng van gas chính và sơ tán mọi người một cách nhanh chóng. Với điều kiện đảm bảo an toàn, hãy liên hệ với công ty cung cấp gas hoặc nhân viên bảo trì chuyên nghiệp để kịp thời kiểm tra và xử lý.

Mặc dù rò rỉ gas không phổ biến nhưng hậu quả thường rất nghiêm trọng. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải hình thành thói quen sử dụng gas tốt, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị gas để đảm bảo thiết bị luôn hoạt động tốt. Chỉ có như vậy mới có thể tránh được tác hại do rò rỉ gas một cách hiệu quả.

Tất nhiên, ngoài những thói quen sử dụng gas nêu trên, các gia đình cũng nên trang bị một số thiết bị an toàn cần thiết như chuông báo gas, báo cháy,… Những thiết bị này có thể cảnh báo những tình huống bất thường một cách sớm nhất, từ đó giúp chúng ta có biện pháp ứng phó kịp thời.

Đối với những người thường xuyên ra ngoài hoặc xa nhà trong thời gian dài thì việc lắp đặt các thiết bị này càng quan trọng hơn. Vì trong trường hợp xảy ra rò rỉ gas hoặc hỏa hoạn, việc báo động và ứng phó khẩn cấp kịp thời có thể giảm thiểu tổn thất về người và của.