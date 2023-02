Hầu bao 500k, bạn thoả sức sắm son xịn màu xinh tặng "người ấy" dịp Valentine này

Son môi là một trong những món quà được nhiều chị em ưa thích. Với hội con gái, sở hữu một thỏi son đắt chưa chắc đã sung sướng bằng chọn được màu son ưng ý, giúp tôn da. Chính vì vậy, không cần phải chi quá nhiều tiền, các chàng vẫn có thể chinh phục trái tim nàng bằng sự tinh tế của mình. Dưới đây là 5 tông son siêu sang và trendy mà giá chưa đến 500k. Các sản phẩm này còn đang được ưu đãi cực hời, các chàng còn đợi gì mà không ghé qua LazBeauty để ''chốt đơn'' ngay.

3CE Blur Water Tint - Màu Sepia

3CE là một trong những thương hiệu mỹ phẩm đình đám được nhiều chị em ưa chuộng. Các sản phẩm của 3CE không chỉ bền mà còn có nhiều tông son đa dạng và vô cùng tôn da. Tiêu biểu phải kể đến thỏi 3CE Blur Water Tint màu Sepia. Đây là tông đỏ hồng nhẹ nhàng phù hợp với nhiều tông da khác nhau. Màu son này sẽ giúp làn da của nàng thêm trắng trẻo và tươi tắn, khả năng bền màu tốt không bị lem khi ăn uống. Đặc biệt, giá thành của ''ẻm'' cũng cực kỳ yêu thương, chỉ 391k chàng nhé.

Nơi mua:Lazada Giá: 391k

innisfree Airy Matte Lipstick - Màu Apple Candy

innisfree cũng là một trong những hàng son uy tín mà chàng nên lựa chọn để sắm sửa cho người yêu. Thỏi son innisfree Airy Matte Lipstick màu Apple Candy mang tông đỏ đất quyến rũ, là màu son cực kỳ thịnh hành trong thời gian gần đây. Chưa hết, dòng son này còn chứa các thành phần nổi bật như phức hợp Ceramide và 4 loại bơ: bơ cacao, bơ hạt mỡ, bơ hạt Murumuru, bơ hạt xoài Mangifera Indica với công dụng dưỡng ẩm và giảm thiểu tình trạng nứt nẻ, bong tróc môi nữa đó. Sản phẩm đang được sale chỉ còn 313k cực hời.

Nơi mua: Lazada Giá sale: 313k

Bbia Last Powder Lipstick - Màu No.04 Just Forget

Nếu nàng đam mê các tông son đỏ đậm, thì loạt gợi ý tiếp theo sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn hơn đó. Đầu tiên là thỏi Bbia Last Powder Lipstick màu No.04 Just Forget. Em này có tông màu đỏ đậm cực kỳ nổi bật và quyến rũ để nàng có thể sử dụng hàng ngày cũng như vào những bữa tiệc đặc biệt. Tông son này khá dễ tính nên nàng không cần make up cũng có thể sử dụng ngay. Giá bán của ''ẻm'' đang được giảm sốc đến 47%, chàng nhanh tay ''chốt đơn'' vài thỏi đi nào.

Nơi mua: Lazada Giá sale: 154k

Combo Merzy Aurora Dewy Tint + Merzy The First Velvet Tint Limited Edition

Merzy đang có nhiều chương trình ưu đãi giá tốt trên Lazada. Bạn có thể lựa chọn các combo mua sắm tiện lợi của hãng với mức giá chỉ dao động trong khoảng 300k. Bộ đôi Merzy Aurora Dewy Tint và Merzy The First Velvet Tint Limited Edition - V6 Blue sẽ là món quà Valentine cực kỳ hoàn hảo. Với 2 tông son đỏ gạch bắt mắt này, nàng có thể thay đổi mỗi ngày cũng như kết hợp với nhau để diện mạo thêm nổi bật và xinh xắn.

Nơi mua: Lazada Giá sale: 269k

Black Rouge Half N Half Water Glow - Màu 09 Fig

Son bóng đang chiếm được cảm tình của nhiều chị em. Nếu không biết lựa chọn màu gì, bạn cứ sắm ngay thỏi Black Rouge Half N Half Water Glow màu 09 Fig, bởi đây là tông son nhẹ nhàng, tự nhiên mà nàng có thể ứng dụng mọi lúc mọi nơi. Hiện Black Rouge đang có chương trình ưu đãi cho dòng son này. Giá bán hiện tại của ''ẻm'' chỉ còn 253k cực kỳ hời.