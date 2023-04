Hasaki chính thức cán mốc 100 chi nhánh - 17 clinic tại 33 tỉnh thành với hàng nghìn ưu đãi trong dịp này!

Thiên đường làm đẹp, dẫn đầu các xu hướng không thể bỏ qua



Với kim chỉ nam "Chất lượng thật - Giá trị thật" được khẳng định trong nhiều năm qua, Hasaki trở thành nơi mua sắm làm đẹp hàng đầu của giới trẻ. Vậy Hasaki có gì "hot" mà cứ mỗi tuần lại thấy khai trương một chi nhánh?

Hasaki luôn thu hút một lượng khách hàng đông đảo đến trải nghiệm mua sắm mỗi khi khai trương

Tại Hasaki, bạn sẽ tìm thấy đầy đủ các sản phẩm làm đẹp chính hãng đa dạng, bao gồm trang điểm, chăm sóc da mặt và cơ thể, chăm sóc cá nhân, nước hoa và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe hàng đầu từ các quốc gia như Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Nhật, Pháp, Úc... với mức giá luôn tốt mọi thời điểm.

Các chi nhánh của Hasaki đều được thiết kế theo phong cách trẻ trung, hiện đại áp dụng công nghệ cao với máy check giá giúp khách hàng thuận tiện trong việc kiểm tra giá và thông tin sản phẩm. Hasaki luôn cung cấp đầy đủ các sản phẩm tester cho khách hàng thoải mái dùng thử. Ngoài mua tại cửa hàng, Hasaki còn xây dựng hệ sinh thái mua sắm online với trang web https://hasaki.vn với dịch vụ giao nhanh 2H tại 33 tỉnh thành.

Các chi nhánh của Hasaki được thiết kế đẹp mắt, hiện đại phù hợp với nhu cầu mua sắm của chị em

Hasaki còn sở hữu 17 chuỗi phòng khám da liễu Hasaki Clinic đa dạng các dịch vụ điều trị da như trị mụn chuẩn y khoa, trị sẹo, trẻ hóa da; các dịch vụ thẩm mỹ cơ thể như triệt lông Diode Laser, giảm mỡ, massage thư giãn… Đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng có kiến thức chuyên môn cao giúp mang lại vẻ đẹp toàn diện cho chị em phụ nữ.

Hasaki luôn cam kết:

- 100% hàng bán ra sẽ được xuất hoá đơn đỏ cho dù khách hàng có lấy hay không.

- 100% hàng chính hãng tại Hasaki đều có đầy đủ tem phụ Tiếng Việt.

- Đền bù 200% của cả Hasaki lẫn nhãn hàng nếu phát hiện hàng giả.

Điểm đến thứ 100 tại Gò Vấp với hàng nghìn ưu đãi chưa từng có

Là kênh phân phối chính hãng với hơn 10.000 sản phẩm từ hàng loạt thương hiệu hàng đầu như L’Oreal, Maybelline, La Roche-Posay, Klairs, Vichy, Cerave, Eucerin, Bioderma, Cocoon, Estee Lauder, M.A.C, Senka, Anessa, Tsubaki, Unilever, BNBG, Laneige, innisfree, Derladie, Skin1004, Vacosi, Rohto, Some By Mi, Garnier, Glamrr Q, Paula’s Choice, Australis, LGVina, P&G, Royal London, Bio-essence, 3CE, Black Rouge... Hasaki trở thành chuỗi làm đẹp chính hãng với 100 chi nhánh - 17 clinic có mặt tại 33 tỉnh thành.

Hasaki kết hợp cùng 1000 thương hiệu làm đẹp nổi tiếng mang đến nhiều chương trình ưu đãi cực sốc

Mừng khai trương chi nhánh 100 tại 304 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, Hasaki mang "cơn lốc" khuyến mãi với tổng trị giá lên đến 800 triệu đồng:

- 447 phần quà xông đất dành cho 447 khách hàng đầu tiên đến trải nghiệm mua sắm.

- Gần 10.000 deal 1.000 - 10.000 - 100.000 vào các khung giờ vàng 8h - 12h, 13h - 17h, 18h - 22h như mặt nạ BNBG, Klairs, Cathy Doll, Foodaholic, Some By Mi,... giá chỉ 1.000. Son 3CE, bông tẩy trang Silcot, gel rửa mặt La Roche-Posay, serum mắt Balance Active Formula, nước tẩy trang Cocoon, son kem lì Black Rouge... giá chỉ 10.000. Kem dưỡng ẩm Neutrogena, gel chống nắng Fixderma, phấn phủ Silkygirl, serum Some By Mi, kem chống nắng Klairs... giá chỉ 100.000.

- Hơn 4.000 phần quà trị giá 150.000 cho khách hàng mua hoá đơn trên 199.000 tại chi nhánh thứ 100.

- Sale sốc tận 50%++ sản phẩm "hot" nhất.

- Tặng 10 voucher Clinic & Spa trị giá 500.000 dành cho 10 khách hàng đầu tiên đến trải nghiệm mua sắm

Hasaki còn tiếp nối chuỗi tri ân khách hàng với SIÊU DEAL 7 NGÀY sau khai trương từ 17 - 23/4 với vô vàn ưu đãi đồng giá 1.000 - 10.000 - 100.000 và mua 1 tặng 1 hấp dẫn.

Sản phẩm chính hãng cùng giá tốt mọi thời điểm chính là sức hút giúp Hasaki là thiên đường làm đẹp hàng đầu

Để tìm hiểu thêm thông tin về Hasaki và các chương trình khuyến mãi mừng khai trương chi nhánh 100, có thể truy cập tại đây.



Hasaki cảm ơn sự tin tưởng, chọn lựa và đồng hành của khách hàng trong sự kiện khai trương chi nhánh thứ 100. Ngay hôm nay, hãy đến Hasaki để săn hàng nghìn deal hấp dẫn bạn nhé!

Hasaki Beauty & Clinic - Chuỗi làm đẹp chính hãng - Giá tốt mọi thời điểm:

Website: https://www.hasaki.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/Hasaki.vn

IG: https://www.instagram.com/hasakibeauty/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@hasaki.vn

Youtube: https://www.youtube.com/c/HasakiBeautySpa

Hotline miễn phí: 1800 6324- Nhấn Phím 1

Hotline khiếu nại miễn phí: 1800 6310 (Mỹ phẩm - phím 1 | Clinic - phím 2)

Tải App: https://hotro.hasaki.vn/app