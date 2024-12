Harry xéo xắt dập tắt tin đồn hôn nhân trục trặc: "Chúng tôi ly hôn cả chục lần rồi!"

Tại Hội nghị thượng đỉnh DealBook 2024 của tờ New York Times, Vương tử Harry đã có mặt và chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Anh đã thẳng thắn trả lời những câu hỏi về sự quan tâm của công chúng dành cho cuộc hôn nhân của mình với Meghan Markle, đặc biệt là khi cả hai chưa xuất hiện cùng nhau kể từ giữa tháng 8. Nhà báo Andrew Ross Sorkin (New York Times) đã đề cập đến những bài báo bàn tán về việc hai người tham gia các sự kiện riêng biệt. Vương tử Harry dí dỏm trả lời rằng sở dĩ anh có mặt một mình là do lời mời chỉ gửi đến anh.

Harry cho biết anh cảm thấy mệt mỏi khi liên tục phải đọc những tin đồn thất thiệt về bản thân và gia đình. "Có vẻ như chúng tôi đã mua hoặc chuyển nhà 10, 12 lần rồi. Chúng tôi cũng có vẻ đã ly hôn chừng đó lần. Thật nực cười!", Vương tử Harry chia sẻ. Anh khẳng định cách duy nhất để đối phó với những tin đồn thất thiệt là phớt lờ chúng. Anh thậm chí còn bày tỏ sự thương cảm với những người tung tin đồn bởi "hy vọng của họ cứ dâng lên rồi lại bị dập tắt".

Vương tử Harry cũng nói về những ảnh hưởng tiêu cực của thông tin sai lệch. Anh chia sẻ bản thân đã chứng kiến nhiều câu chuyện không đúng sự thật được viết về mình, gia đình và bạn bè ngay từ khi còn nhỏ. Chính vì lớn lên trong môi trường đó, Harry luôn đặt câu hỏi về tính xác thực của thông tin và cả những suy nghĩ của người khác về những thông tin đó. Anh nhận thức rõ sự nguy hiểm của thông tin sai lệch.

Trong khi Vương tử Harry đang ở New York, vợ anh, Meghan Markle, đang chuẩn bị cho sự kiện Paley Honors Fall Gala 2024 tại Beverly Hills. Hai con của họ, Archie và Lilibet, đang ở nhà tại Montecito. Vương tử Harry chia sẻ việc nuôi dạy con cái ở Mỹ là quyết định đúng đắn. Anh cho biết các con được tự do làm những điều "chắc chắn không thể làm được ở Anh".

Mục tiêu chính của anh hiện tại là trở thành một người chồng và người cha tốt nhất có thể. Dù biết những chia sẻ của mình tại hội nghị "chắc chắn" sẽ bị xuyên tạc, anh vẫn muốn lên tiếng để làm rõ những tin đồn thất thiệt.

Theo Hello!