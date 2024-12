Harry và Meghan lại có động thái "tranh giành spotlight" với Vương phi Kate

Đầu tuần này, Quỹ Archewell của vợ chồng Công tước xứ Sussex đã công bố báo cáo tác động hàng năm. Báo cáo này nêu chi tiết những nỗ lực từ thiện của cặp đôi trong suốt một năm qua. Đi kèm với báo cáo là một video, cả hai đều được xuất bản cùng ngày Vương phi xứ Wales thực hiện bốn cuộc gặp gỡ với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và phu nhân Sheikha Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani. Đây cũng là lần đầu tiên Vương phi Kate đảm nhiệm vai trò này kể từ khi thông báo chẩn đoán ung thư hồi đầu năm.

Chuyên gia hoàng gia Richard Fitzwilliams đã thẳng thắn chỉ trích hành động này của Harry và Meghan. Ông mô tả việc cố tình tạo tin tức vào cùng ngày Vương phi Kate xuất hiện là một hành động "khá bất thường". Trao đổi với tờ Express, chuyên gia Fitzwilliams nhận định: "Vợ chồng Công tước xứ Sussex hoàn toàn biết rõ giới truyền thông rất quan tâm đến mọi việc họ làm".

Ông nói thêm: "Tuy nhiên, việc họ chọn đúng ngày hôm đó để tạo tin tức và phát hành video này cùng với báo cáo của Quỹ Archewell là điều khá kỳ lạ. Suy cho cùng, họ vẫn là thành viên của hoàng gia, mặc dù chính họ đã gây ra rạn nứt. Hiện tại, do Nhà vua và Vương phi đang trong quá trình hồi phục sau bệnh ung thư, họ không thể đưa ra lời chỉ trích nào. Tuy nhiên, thời điểm phát hành video này gửi đi một thông điệp không mấy thân thiện".

Video của Harry và Meghan làm nổi bật những khoảnh khắc xúc động nhất của cặp đôi trong các hoạt động công khai và riêng tư năm 2024. Trên nền nhạc bài hát "A Sky Full Of Stars" của Coldplay, đoạn phim có giọng đọc của Harry gửi lời cảm ơn đến những người đã truyền cảm hứng cho anh. Trong một đoạn trích từ một sự kiện, Meghan chia sẻ: "Khi bạn xuất hiện trong một cộng đồng, bạn sẽ tìm thấy nhóm khiến bạn cảm thấy như ở nhà, nhưng thường thì bạn cũng tìm thấy lại chính mình." Harry cũng bày tỏ: "Mỗi người trong số các bạn đều truyền cảm hứng cho tôi và cho chúng tôi mỗi ngày".

Video ghi lại nhiều khoảnh khắc từ chuyến công du Nigeria và Colombia của Harry và Meghan, cũng như các đoạn phim từ chuyến đi Canada của họ hồi đầu năm. Video cũng cho thấy Meghan nấu ăn cùng những phụ nữ khác trong một bữa tối lễ gần đây cho Dự án The Welcome Project. Ngoài ra, còn có các đoạn trích bài phát biểu của Meghan tại Hội nghị SXSW ở Austin, Texas và sự tham dự của Harry tại Sáng kiến Toàn cầu Clinton ở thành phố New York mùa thu này để nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của mạng xã hội đối với trẻ em.

Theo Express