Harry sắp nhận được một khoản thừa kế hàng triệu đô, dự kiến số tiền còn nhiều hơn anh trai William

Theo tạp chí New Idea của Úc, Vương tử Harry sẽ nhận được 7 triệu bảng Anh (tương đương 8,9 triệu USD) từ quỹ tín thác của bà cố, Vương mẫu hậu Elizabeth, vào ngày 15/9 tới - sinh nhật lần thứ 40 của anh. Nguồn tin cho biết thêm, quỹ tín thác này được thành lập với tổng giá trị ước tính lên đến 70 triệu bảng Anh (90 triệu USD).

Anh em Vương tử William - Harry và bà cố - Vương mẫu hậu Elizabeth.

Ngoài khoản thu nhập đáng kể từ thỏa thuận với Netflix mà anh và Meghan đã ký vào tháng 9/2020, Harry và anh trai William cũng nhận được một khoản tiền mặt kha khá từ Công quốc Cornwall. Ước tính gần đây nhất về tổng tài sản ròng của Harry và Meghan là khoảng 60 triệu USD. Như vậy, sau khi nhận được khoản thừa kế từ bà cố, tổng tài sản của vợ chồng Harry sẽ tăng lên đáng kể.

Theo New Idea, Vương tử Harry có khả năng sẽ nhận được phần lớn hơn trong số tiền 14 triệu bảng Anh (18 triệu USD) được dành cho hai anh em. Nguyên nhân là do cách thức quản lý tài chính trong Hoàng gia Anh. Là người kế vị ngai vàng tiếp theo, Thân vương William sẽ được hưởng lợi từ khối tài sản khổng lồ của Công quốc Cornwall. Do đó, Harry có khả năng sẽ nhận được hơn một nửa số tiền được chỉ định cho hai anh em từ quỹ tín thác của Vương mẫu hậu Elizabeth.

Tuy nhiên, so với bạn bè trong giới thượng lưu, khối tài sản của vợ chồng Công tước và Nữ công tước xứ Sussex chỉ thuộc hàng khiêm tốn. Theo ước tính, tài sản ròng của nam tài tử George Clooney và vợ, bà Amal - luật sư hàng đầu - vào khoảng 560 triệu USD, gấp gần 10 lần tài sản của Harry và Meghan.

Nhà làm phim Tyler Perry - người được cho là cha đỡ đầu của con gái Hoàng tử Harry - sở hữu khối tài sản ròng ước tính khoảng 1,4 tỷ USD. Trước đó, ông từng cho Harry và Meghan mượn một căn biệt thự trị giá hơn 15 triệu USD khi họ mới chuyển đến California (Mỹ).

Oprah Winfrey - người dẫn chương trình phỏng vấn "gây bão" vào năm 2021 với những chia sẻ về phân biệt chủng tộc trong Hoàng gia Anh - thậm chí còn giàu có hơn. "Nữ hoàng truyền thông" Winfrey hiện đang sở hữu một đế chế truyền thông rộng lớn trị giá hàng tỷ USD. Tài sản cá nhân của bà ước tính khoảng 2,8 tỷ USD.

Theo Express